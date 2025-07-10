Бочкові огірки у звичайній пляшці — рецепт, який нічим не гірший за класичний

Квашені огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Не маєте дерев’яної бочки? Не проблема! Цей рецепт дозволяє приготувати справжні бочкові огірки просто в пластиковій пляшці — хрусткі, ароматні та ідеально солоні. Ідеальний варіант для квартири або дачі — зручно, швидко й перевірено роками.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться (на 5-літрову пляшку):

огірки — скільки вміститься;

сіль — 130 г;

кріп зі стеблами — пучок;

часник — кілька зубчиків;

гіркий перець — до свого смаку;

перець чорний горошком — до свого смаку.

Спосіб приготування

На дно чистої пластикової пляшки класти гілочки кропу, подрібнений часник, шматочок гіркого перцю та кілька горошин чорного перцю. Далі наповнити пляшку огірками, але не доверху — залишити приблизно 5 см до звуження горла, щоб залишилось місце для розсолу.

Приготування огірків. Фото: gospodynka.com.ua

Додати в пляшку 130 г солі. Якщо ви використовуєте 3-літрову пляшку, достатньо 80 г. Залити огірки холодною сирою водою, некип’яченою.

Огірки в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Закрити пляшку кришкою й кілька разів добре струсити або перевернути, щоб сіль рівномірно розчинилась. Залишити огірки бродити в темному прохолодному місці на кілька днів. Потім можна перенести в холодильник або підвал.

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