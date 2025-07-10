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Правильные квашеные огурцы без бочки — понадобятся 5 л бутылки

10 июля 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Бочковые огурцы в обычной бутылке — рецепт, который ничем не хуже классического
Квашеные огурцы. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Не имеете деревянной бочки? Этот рецепт позволяет приготовить настоящие бочковые огурцы прямо в пластиковой бутылке — хрустящие, ароматные и идеально соленые. Идеальный вариант для квартиры или дачи — удобно, быстро и проверено годами.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится (на 5-литровую бутылку):

  • огурцы — сколько поместится;
  • соль — 130 г;
  • укроп со стеблями — пучок;
  • чеснок — несколько зубчиков;
  • горький перец — по своему вкусу;
  • перец черный горошком — по своему вкусу.

Способ приготовления

На дно чистой пластиковой бутылки класть веточки укропа, измельченный чеснок, кусочек горького перца и несколько горошин черного перца. Далее наполнить бутылку огурцами, но не доверху — оставить примерно 5 см до сужения горла, чтобы осталось место для рассола.

квашені огірки в пляшках
Приготовление огурцов. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить в бутылку 130 г соли. Если вы используете 3-литровую бутылку, достаточно 80 г. Залить огурцы холодной сырой водой, некипяченой.

рецепт квашених огірків в пляшках
Огурцы в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Закрыть бутылку крышкой и несколько раз хорошо встряхнуть или перевернуть, чтобы соль равномерно растворилась. Оставить огурцы бродить в темном прохладном месте на несколько дней. Затем можно перенести в холодильник или подвал.

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Рецепт приготовления быстрых почти малосольных огурцов, которые будут готовы уже через 20 минут.

Также рецепт полезных ферментированных помидоров, которые получаются, как бочковые, а будут готовы уже через 4 дня. Закуска, которая позаботится о микрофлоре вашего кишечника.

Еще советуем приготовить идеальные малосольные огурцы за два дня, в этом рецепте правильные пропорции, чтобы закуска не получилась слишком соленой или кислой.

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