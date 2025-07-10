Бочковые огурцы в обычной бутылке — рецепт, который ничем не хуже классического

Правильные квашеные огурцы без бочки — понадобятся 5 л бутылки
Не имеете деревянной бочки? Этот рецепт позволяет приготовить настоящие бочковые огурцы прямо в пластиковой бутылке — хрустящие, ароматные и идеально соленые. Идеальный вариант для квартиры или дачи — удобно, быстро и проверено годами.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится (на 5-литровую бутылку):
- огурцы — сколько поместится;
- соль — 130 г;
- укроп со стеблями — пучок;
- чеснок — несколько зубчиков;
- горький перец — по своему вкусу;
- перец черный горошком — по своему вкусу.
Способ приготовления
На дно чистой пластиковой бутылки класть веточки укропа, измельченный чеснок, кусочек горького перца и несколько горошин черного перца. Далее наполнить бутылку огурцами, но не доверху — оставить примерно 5 см до сужения горла, чтобы осталось место для рассола.
Добавить в бутылку 130 г соли. Если вы используете 3-литровую бутылку, достаточно 80 г. Залить огурцы холодной сырой водой, некипяченой.
Закрыть бутылку крышкой и несколько раз хорошо встряхнуть или перевернуть, чтобы соль равномерно растворилась. Оставить огурцы бродить в темном прохладном месте на несколько дней. Затем можно перенести в холодильник или подвал.
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