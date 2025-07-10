Бочковые огурцы в обычной бутылке — рецепт, который ничем не хуже классического

Квашеные огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Не имеете деревянной бочки? Этот рецепт позволяет приготовить настоящие бочковые огурцы прямо в пластиковой бутылке — хрустящие, ароматные и идеально соленые. Идеальный вариант для квартиры или дачи — удобно, быстро и проверено годами.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится (на 5-литровую бутылку):

огурцы — сколько поместится;

соль — 130 г;

укроп со стеблями — пучок;

чеснок — несколько зубчиков;

горький перец — по своему вкусу;

перец черный горошком — по своему вкусу.

Способ приготовления

На дно чистой пластиковой бутылки класть веточки укропа, измельченный чеснок, кусочек горького перца и несколько горошин черного перца. Далее наполнить бутылку огурцами, но не доверху — оставить примерно 5 см до сужения горла, чтобы осталось место для рассола.

Приготовление огурцов. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить в бутылку 130 г соли. Если вы используете 3-литровую бутылку, достаточно 80 г. Залить огурцы холодной сырой водой, некипяченой.

Огурцы в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Закрыть бутылку крышкой и несколько раз хорошо встряхнуть или перевернуть, чтобы соль равномерно растворилась. Оставить огурцы бродить в темном прохладном месте на несколько дней. Затем можно перенести в холодильник или подвал.

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