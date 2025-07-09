Хрумкі малосольні огірки за 12 годин — ідеальний рецепт на літо, який завжди вдається

Малосольні огірки. Фото: smachnenke.com.ua

Ці малосольні огірки — справжній хіт літа, який повинен бути в кожному холодильнику. Готуються вони без оцту, завдяки лимонному соку мають приємну кислинку, а зелень додає класичного аромату. Хрумкі, в міру солоні й дуже смачні вже за кілька годин — ідеально до м’яса, картоплі або просто з чорним хлібом.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

огірки — 1,3 кг;

вода — 800 мл.;

сіль — 1,5 ст. л.;

цукор — 1 ч. л.;

лимонний сік — 3–4 ст. л.;

кріп, листя смородини, хрону — на смак;

лавровий лист — 2 шт.;

перець чорний горошком — 8 шт.

Спосіб приготування

Огірки замочити в холодній воді на 2–3 години. Якщо огірки свіжозірвані, цей етап можна пропустити.

Кріп та лавровий лист. Фото: smachnenke.com.ua

У чисті банки викласти зелень, часник, лавровий лист, перець горошком, за бажанням листя смородини та хрону. Огірки обрізати з обох боків і щільно укласти в банки.

Огірки в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Для розсолу закип’ятити воду з сіллю та цукром. Зняти з вогню, додати лимонний сік — можна свіжий або з пляшки. Залити огірки гарячим розсолом, щільно закрити кришками.

Малосольний огірок. Фото: smachnenke.com.ua

Залишити при кімнатній температурі на 10–12 годин, потім перенести в холодильник. Вже наступного дня огірки будуть хрумкі, ароматні та готові до подачі.

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