Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Рецепт хрустких малосольних огірків — повинні бути в холодильнику arrow

Рецепт хрустких малосольних огірків — повинні бути в холодильнику

9 липня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Хрумкі малосольні огірки за 12 годин — ідеальний рецепт на літо, який завжди вдається
Малосольні огірки. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Ці малосольні огірки — справжній хіт літа, який повинен бути в кожному холодильнику. Готуються вони без оцту, завдяки лимонному соку мають приємну кислинку, а зелень додає класичного аромату. Хрумкі, в міру солоні й дуже смачні вже за кілька годин — ідеально до м’яса, картоплі або просто з чорним хлібом.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • огірки — 1,3 кг;
  • вода — 800 мл.;
  • сіль — 1,5 ст. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • лимонний сік — 3–4 ст. л.;
  • кріп, листя смородини, хрону — на смак;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • перець чорний горошком — 8 шт.

Спосіб приготування

Огірки замочити в холодній воді на 2–3 години. Якщо огірки свіжозірвані, цей етап можна пропустити.

рецепт малосольних огірків
Кріп та лавровий лист. Фото: smachnenke.com.ua

У чисті банки викласти зелень, часник, лавровий лист, перець горошком, за бажанням листя смородини та хрону. Огірки обрізати з обох боків і щільно укласти в банки.

простий рецепт малосольних огірків
Огірки в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Для розсолу закип’ятити воду з сіллю та цукром. Зняти з вогню, додати лимонний сік — можна свіжий або з пляшки. Залити огірки гарячим розсолом, щільно закрити кришками.

вдалий рецепт малосольних огірків
Малосольний огірок. Фото: smachnenke.com.ua

Залишити при кімнатній температурі на 10–12 годин, потім перенести в холодильник. Вже наступного дня огірки будуть хрумкі, ароматні та готові до подачі.

Радимо ознайомитися вам з нашою добіркою маринованих та ферментованих овочів 

Рецепт приготування швидких майже малосольних огірків, які будуть готові вже за 20 хвилин. 

Також рецепт корисних ферментованих помідорів, які виходять, як бочкові, а будуть готові вже за 4 дні. Закуска, яка подбає про мікрофлору вашого кишківника. 

Ще радимо приготувати ідеальні малосольні огірки за два дні, в цьому рецепті правильні пропорції, щоб закуска не вийшла занадто солоною або кислою. 

рецепт маринад малосольні огірки мариновані огірки закуска
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації