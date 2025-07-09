Хрустящие малосольные огурцы за 12 часов — идеальный рецепт на лето, который всегда удается

Малосольные огурцы. Фото: smachnenke.com.ua

Эти малосольные огурцы — настоящий хит лета, который должен быть в каждом холодильнике. Готовятся они без уксуса, благодаря лимонному соку имеют приятную кислинку, а зелень добавляет классического аромата. Хрустящие, в меру соленые и очень вкусные уже через несколько часов — идеально к мясу, картофелю или просто с черным хлебом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

огурцы — 1,3 кг;

вода — 800 мл.;

соль — 1,5 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.;

лимонный сок — 3-4 ст. л.;

укроп, листья смородины, хрена — по вкусу;

лавровый лист — 2 шт.;

перец черный горошком — 8 шт.

Способ приготовления

Огурцы замочить в холодной воде на 2-3 часа. Если огурцы свежесорванные, этот этап можно пропустить.

Укроп и лавровый лист. Фото: smachnenke.com.ua

В чистые банки выложить зелень, чеснок, лавровый лист, перец горошком, по желанию листья смородины и хрена. Огурцы обрезать с обеих сторон и плотно уложить в банки.

Огурцы в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Для рассола вскипятить воду с солью и сахаром. Снять с огня, добавить лимонный сок — можно свежий или из бутылки. Залить огурцы горячим рассолом, плотно закрыть крышками.

Малосольный огурец. Фото: smachnenke.com.ua

Оставить при комнатной температуре на 10-12 часов, затем перенести в холодильник. Уже на следующий день огурцы будут хрустящие, ароматные и готовы к подаче.

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