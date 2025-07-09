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Рецепт хрустящих малосольных огурцов — должны быть в холодильнике

9 июля 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Хрустящие малосольные огурцы за 12 часов — идеальный рецепт на лето, который всегда удается
Малосольные огурцы. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Эти малосольные огурцы — настоящий хит лета, который должен быть в каждом холодильнике. Готовятся они без уксуса, благодаря лимонному соку имеют приятную кислинку, а зелень добавляет классического аромата. Хрустящие, в меру соленые и очень вкусные уже через несколько часов — идеально к мясу, картофелю или просто с черным хлебом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • огурцы — 1,3 кг;
  • вода — 800 мл.;
  • соль — 1,5 ст. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • лимонный сок — 3-4 ст. л.;
  • укроп, листья смородины, хрена — по вкусу;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • перец черный горошком — 8 шт.

Способ приготовления

Огурцы замочить в холодной воде на 2-3 часа. Если огурцы свежесорванные, этот этап можно пропустить.

рецепт малосольних огірків
Укроп и лавровый лист. Фото: smachnenke.com.ua

В чистые банки выложить зелень, чеснок, лавровый лист, перец горошком, по желанию листья смородины и хрена. Огурцы обрезать с обеих сторон и плотно уложить в банки.

простий рецепт малосольних огірків
Огурцы в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Для рассола вскипятить воду с солью и сахаром. Снять с огня, добавить лимонный сок — можно свежий или из бутылки. Залить огурцы горячим рассолом, плотно закрыть крышками.

вдалий рецепт малосольних огірків
Малосольный огурец. Фото: smachnenke.com.ua

Оставить при комнатной температуре на 10-12 часов, затем перенести в холодильник. Уже на следующий день огурцы будут хрустящие, ароматные и готовы к подаче.

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