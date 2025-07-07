Огірки по-фінськи на зиму — простий рецепт маринування зі стерилізацією

Огірки по-фінськи. Фото: smachnenke.com.ua

Ці мариновані огірки по-фінськи виходять хрусткими, ароматними й дуже смачними, а готуються простіше простого. Необхідно лише трохи проварити овочі в пряному маринаді зі спеціями та закатати в банки. Цей перевірений рецепт ідеально підходить для зимових заготовок — смак вас приємно здивує.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

огірки — 2 кг;

вода — 2 л;

сіль — 80 г (4 ст. л.);

цукор — 200 г (10 ст. л.);

оцет 9% — 200 мл.;

лавровий лист — 2–3 шт.;

гірчиця в зернах — 2 ст. л.;

перець запашний горошком — до свого смаку;

перець чорний горошком — до свого смаку.

Спосіб приготування

У каструлю налити два літри води, додати сіль, цукор, оцет, спеції, лавровий лист і зерна гірчиці. Довести маринад до кипіння.

Приготування маринаду. Фото: smachnenke.com.ua

Огірки ретельно вимити. Великі нарізати на чотири частини, середні на три. Скласти в глибоку миску. Стерилізувати банки з кришками будь-яким зручним способом.

Огірки в банках. Фото: smachnenke.com.ua

У киплячий маринад засипати огірки й варити чотири хвилини — поки вони змінять колір на оливковий.

Мариновані огірки. Фото: smachnenke.com.ua

Гарячі огірки разом з маринадом розкласти по стерильних банках. Щільно закатати, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження. Зберігати в прохолодному місці.

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