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Улюблені огірки по-фінськи — закривайте більше таких банок

7 липня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Огірки по-фінськи на зиму — простий рецепт маринування зі стерилізацією
Огірки по-фінськи. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Ці мариновані огірки по-фінськи виходять хрусткими, ароматними й дуже смачними, а готуються простіше простого. Необхідно лише трохи проварити овочі в пряному маринаді зі спеціями та закатати в банки. Цей перевірений рецепт ідеально підходить для зимових заготовок — смак вас приємно здивує.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • огірки — 2 кг;
  • вода — 2 л;
  • сіль — 80 г (4 ст. л.);
  • цукор — 200 г (10 ст. л.);
  • оцет 9% — 200 мл.;
  • лавровий лист — 2–3 шт.;
  • гірчиця в зернах — 2 ст. л.;
  • перець запашний горошком — до свого смаку;
  • перець чорний горошком — до свого смаку.

Спосіб приготування

У каструлю налити два літри води, додати сіль, цукор, оцет, спеції, лавровий лист і зерна гірчиці. Довести маринад до кипіння.

рецепт маринованих огірків
Приготування маринаду. Фото: smachnenke.com.ua

Огірки ретельно вимити. Великі нарізати на чотири частини, середні на три. Скласти в глибоку миску. Стерилізувати банки з кришками будь-яким зручним способом.

рецепт маринованих огірків по-фінськи
Огірки в банках. Фото: smachnenke.com.ua

У киплячий маринад засипати огірки й варити чотири хвилини — поки вони змінять колір на оливковий.

простий рецепт маринованих огірків по-фінськи
Мариновані огірки. Фото: smachnenke.com.ua

Гарячі огірки разом з маринадом розкласти по стерильних банках. Щільно закатати, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження. Зберігати в прохолодному місці.

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