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Головна arrow Смак arrow Квашені огірки на зиму за рецептом дідуся — без оцту arrow

Квашені огірки на зиму за рецептом дідуся — без оцту

6 липня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Хрумкі квашені огірки на зиму без оцту — рецепт дідуся із борошном і листям
Квашені огірки. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Цей рецепт квашених огірків — перевірена класика з ноткою родинної ностальгії. Без оцту, але з борошном і духмяним листям — саме так колись квасив дідусь, і завдяки цьому огірки виходять хрумкі, ароматні й стійкі до зберігання. Простий у приготуванні і водночас неймовірно смачний, цей спосіб закрутки стане вашим фаворитом.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • огірки – 4 кг;
  • кріп – на смак;
  • листя вишні – на смак;
  • листя смородини – на смак;
  • листя хрону – на смак;
  • листя винограду – на смак;
  • часник – 15 зуб.;
  • сіль – 3 ст. л. з гіркою на банку;
  • борошно – 3 ст. л. з гіркою на банку;
  • вода – холодна, для заливки.

Спосіб приготування

Огірки ретельно вимити й обрізати кінчики. На дно стерильних трилітрових банок викласти кріп, листя вишні, смородини, хрону й винограду. Щільно вкласти огірки, між ними розподілити частину часнику. Зверху додати ще трохи листя й решту часнику.

квашені огірки на зиму
Огірки та сіль. Фото: gospodynka.com.ua

У кожну банку всипати по 3 ст. л. солі та 3 ст. л. борошна. Залити холодною водою до самого верху. Закрити кришками й ретельно струсити кожну банку, щоб розчинити сіль і борошно.

рецепт солоних огірків
Солоний огірок. Фото: gospodynka.com.ua

Залишити банки на кухні при кімнатній температурі на 3 доби. Періодично струшувати. Потім за бажанням можна перенести на зберігання в погріб або холодну комору.

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