Хрумкі квашені огірки на зиму без оцту — рецепт дідуся із борошном і листям

Квашені огірки на зиму за рецептом дідуся — без оцту
Цей рецепт квашених огірків — перевірена класика з ноткою родинної ностальгії. Без оцту, але з борошном і духмяним листям — саме так колись квасив дідусь, і завдяки цьому огірки виходять хрумкі, ароматні й стійкі до зберігання. Простий у приготуванні і водночас неймовірно смачний, цей спосіб закрутки стане вашим фаворитом.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- огірки – 4 кг;
- кріп – на смак;
- листя вишні – на смак;
- листя смородини – на смак;
- листя хрону – на смак;
- листя винограду – на смак;
- часник – 15 зуб.;
- сіль – 3 ст. л. з гіркою на банку;
- борошно – 3 ст. л. з гіркою на банку;
- вода – холодна, для заливки.
Спосіб приготування
Огірки ретельно вимити й обрізати кінчики. На дно стерильних трилітрових банок викласти кріп, листя вишні, смородини, хрону й винограду. Щільно вкласти огірки, між ними розподілити частину часнику. Зверху додати ще трохи листя й решту часнику.
У кожну банку всипати по 3 ст. л. солі та 3 ст. л. борошна. Залити холодною водою до самого верху. Закрити кришками й ретельно струсити кожну банку, щоб розчинити сіль і борошно.
Залишити банки на кухні при кімнатній температурі на 3 доби. Періодично струшувати. Потім за бажанням можна перенести на зберігання в погріб або холодну комору.
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