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Главная arrow Вкус arrow Квашеные огурцы на зиму по рецепту дедушки — без уксуса arrow

Квашеные огурцы на зиму по рецепту дедушки — без уксуса

6 июля 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Хрустящие квашеные огурцы на зиму без уксуса - рецепт дедушки с мукой и листьями
Квашеные огурцы. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Этот рецепт квашеных огурцов — проверенная классика с ноткой семейной ностальгии. Без уксуса, но с мукой и ароматными листьями — именно так когда-то квасил дедушка, и благодаря этому огурцы получаются хрустящие, ароматные и устойчивые к хранению. Простой в приготовлении и одновременно невероятно вкусный, этот способ закрутки станет вашим фаворитом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • огурцы — 4 кг;
  • укроп — по вкусу;
  • листья вишни — по вкусу; листья вишни — по вкусу;
  • листья смородины — по вкусу;
  • листья хрена — по вкусу;
  • листья винограда — по вкусу;
  • чеснок — 15 зуб;
  • соль — 3 ст. л. с горкой на банку;
  • мука — 3 ст. л. с горкой на банку;
  • вода — холодная, для заливки.

Способ приготовления

Огурцы тщательно вымыть и обрезать кончики. На дно стерильных трехлитровых банок выложить укроп, листья вишни, смородины, хрена и винограда. Плотно уложить огурцы, между ними распределить часть чеснока. Сверху добавить еще немного листьев и оставшийся чеснок.

квашені огірки на зиму
Огурцы и соль. Фото: gospodynka.com.ua

В каждую банку всыпать по 3 ст. л. соли и 3 ст. л. муки. Залить холодной водой до самого верха. Закрыть крышками и тщательно встряхнуть каждую банку, чтобы растворить соль и муку.

рецепт солоних огірків
Соленый огурец. Фото: gospodynka.com.ua

Оставить банки на кухне при комнатной температуре на 3 суток. Периодически встряхивать. Затем по желанию можно перенести на хранение в погреб или холодную кладовку.

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