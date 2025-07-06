Хрустящие квашеные огурцы на зиму без уксуса - рецепт дедушки с мукой и листьями

Квашеные огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт квашеных огурцов — проверенная классика с ноткой семейной ностальгии. Без уксуса, но с мукой и ароматными листьями — именно так когда-то квасил дедушка, и благодаря этому огурцы получаются хрустящие, ароматные и устойчивые к хранению. Простой в приготовлении и одновременно невероятно вкусный, этот способ закрутки станет вашим фаворитом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

огурцы — 4 кг;

укроп — по вкусу;

листья вишни — по вкусу; листья вишни — по вкусу;

листья смородины — по вкусу;

листья хрена — по вкусу;

листья винограда — по вкусу;

чеснок — 15 зуб;

соль — 3 ст. л. с горкой на банку;

мука — 3 ст. л. с горкой на банку;

вода — холодная, для заливки.

Способ приготовления

Огурцы тщательно вымыть и обрезать кончики. На дно стерильных трехлитровых банок выложить укроп, листья вишни, смородины, хрена и винограда. Плотно уложить огурцы, между ними распределить часть чеснока. Сверху добавить еще немного листьев и оставшийся чеснок.

Огурцы и соль. Фото: gospodynka.com.ua

В каждую банку всыпать по 3 ст. л. соли и 3 ст. л. муки. Залить холодной водой до самого верха. Закрыть крышками и тщательно встряхнуть каждую банку, чтобы растворить соль и муку.

Соленый огурец. Фото: gospodynka.com.ua

Оставить банки на кухне при комнатной температуре на 3 суток. Периодически встряхивать. Затем по желанию можно перенести на хранение в погреб или холодную кладовку.

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