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Маринування помідорів холодною водою — й 100 банок буде мало

4 липня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Маринування помідорів холодною водою — простий рецепт, за яким навіть 100 банок не буде забагато
Мариновані помідори. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Цей метод маринування помідорів з холодною водою настільки простий і вдалий, що банки розходяться швидше, ніж ви встигаєте їх закручувати. Без попереднього кипʼятіння розсолу, з мінімумом інгредієнтів — лише овочі, сіль, оцет і трохи терпіння. Помідори виходять ароматними, цілісними й зберігаються всю зиму без втрати смаку.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться (для 2 банок обʼємом 3 л):

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  • помідори – 4,5 кг;
  • часник – 5–6 зуб.;
  • гострий перець – 2 стручки;
  • цибуля – 6–7 шт.;
  • лавровий лист – 2 шт.;
  • сіль – 3 ст. л. на 1 банку;
  • холодна вода – за потребою;
  • оцет 70% – 2 ч. л. на 1 банку.

Для помідорів чері (на 1-літрову банку):

  • помідори чері – 2 кг;
  • часник – на смак;
  • лавровий лист – на смак;
  • гострий перець – на смак;
  • сіль – 1 ст. л.;
  • холодна вода – за потребою;
  • оцет – трохи менше ніж 1 ч. л.

Спосіб приготування

У чисті банки викласти зубчики часнику, частину помідорів, гострий перець, знову помідори, кружальця цибулі, лавровий лист, а зверху — решту томатів.

мариновані помідори
Помідори та спеції. Фото: gospodynka.com.ua

Усипати в кожну банку потрібну кількість солі. Залити холодною водою доверху.

мариновані помідори в холодній оді
Помідори та сіль. Фото: gospodynka.com.ua

На дно великої каструлі покласти рушник, встановити банки, залити гарячою водою по "плечики" і накрити кришками.

мариновані помідори на зиму
Помідори в банці. Фото: gospodynka.com.ua

Довести до кипіння, зняти кришки та стерилізувати 25 хвилин. Після цього влити оцет у кожну банку, щільно закрутити. Перевернути банки догори дном, укутати в ковдру або рушник на 10–12 годин до повного охолодження.

рецепт маринованих помідорів
Мариновані помідори в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Такий спосіб підходить як для великих помідорів, так і для чері — смак виходить однаково насичений та натуральний.

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