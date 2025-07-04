Маринування помідорів холодною водою — простий рецепт, за яким навіть 100 банок не буде забагато

Маринування помідорів холодною водою — й 100 банок буде мало
Цей метод маринування помідорів з холодною водою настільки простий і вдалий, що банки розходяться швидше, ніж ви встигаєте їх закручувати. Без попереднього кипʼятіння розсолу, з мінімумом інгредієнтів — лише овочі, сіль, оцет і трохи терпіння. Помідори виходять ароматними, цілісними й зберігаються всю зиму без втрати смаку.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться (для 2 банок обʼємом 3 л):
- помідори – 4,5 кг;
- часник – 5–6 зуб.;
- гострий перець – 2 стручки;
- цибуля – 6–7 шт.;
- лавровий лист – 2 шт.;
- сіль – 3 ст. л. на 1 банку;
- холодна вода – за потребою;
- оцет 70% – 2 ч. л. на 1 банку.
Для помідорів чері (на 1-літрову банку):
- помідори чері – 2 кг;
- часник – на смак;
- лавровий лист – на смак;
- гострий перець – на смак;
- сіль – 1 ст. л.;
- холодна вода – за потребою;
- оцет – трохи менше ніж 1 ч. л.
Спосіб приготування
У чисті банки викласти зубчики часнику, частину помідорів, гострий перець, знову помідори, кружальця цибулі, лавровий лист, а зверху — решту томатів.
Усипати в кожну банку потрібну кількість солі. Залити холодною водою доверху.
На дно великої каструлі покласти рушник, встановити банки, залити гарячою водою по "плечики" і накрити кришками.
Довести до кипіння, зняти кришки та стерилізувати 25 хвилин. Після цього влити оцет у кожну банку, щільно закрутити. Перевернути банки догори дном, укутати в ковдру або рушник на 10–12 годин до повного охолодження.
Такий спосіб підходить як для великих помідорів, так і для чері — смак виходить однаково насичений та натуральний.
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