Маринування помідорів холодною водою — простий рецепт, за яким навіть 100 банок не буде забагато

Мариновані помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Цей метод маринування помідорів з холодною водою настільки простий і вдалий, що банки розходяться швидше, ніж ви встигаєте їх закручувати. Без попереднього кипʼятіння розсолу, з мінімумом інгредієнтів — лише овочі, сіль, оцет і трохи терпіння. Помідори виходять ароматними, цілісними й зберігаються всю зиму без втрати смаку.



Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться (для 2 банок обʼємом 3 л):

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помідори – 4,5 кг;

часник – 5–6 зуб.;

гострий перець – 2 стручки;

цибуля – 6–7 шт.;

лавровий лист – 2 шт.;

сіль – 3 ст. л. на 1 банку;

холодна вода – за потребою;

оцет 70% – 2 ч. л. на 1 банку.

Для помідорів чері (на 1-літрову банку):

помідори чері – 2 кг;

часник – на смак;

лавровий лист – на смак;

гострий перець – на смак;

сіль – 1 ст. л.;

холодна вода – за потребою;

оцет – трохи менше ніж 1 ч. л.

Спосіб приготування

У чисті банки викласти зубчики часнику, частину помідорів, гострий перець, знову помідори, кружальця цибулі, лавровий лист, а зверху — решту томатів.

Помідори та спеції. Фото: gospodynka.com.ua

Усипати в кожну банку потрібну кількість солі. Залити холодною водою доверху.

Помідори та сіль. Фото: gospodynka.com.ua

На дно великої каструлі покласти рушник, встановити банки, залити гарячою водою по "плечики" і накрити кришками.

Помідори в банці. Фото: gospodynka.com.ua

Довести до кипіння, зняти кришки та стерилізувати 25 хвилин. Після цього влити оцет у кожну банку, щільно закрутити. Перевернути банки догори дном, укутати в ковдру або рушник на 10–12 годин до повного охолодження.

Мариновані помідори в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Такий спосіб підходить як для великих помідорів, так і для чері — смак виходить однаково насичений та натуральний.

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