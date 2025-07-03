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Рецепт маринованої цвітної капусти за 15 хвилин — корисна закуска

3 липня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Рецепт маринованої цвітної капусти за 15 хвилин — смачна закуска без стерилізації
Маринована капуста. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Марина Євтягіна - Редактор

Швидка маринована цвітна капуста — це хрумка, ароматна й корисна закуска, яку можна приготувати без зайвого клопоту. Не потрібне консервування, стерилізація чи довге чекання. Все, що потрібно — 15 хвилин і простий маринад. Уже через добу капуста готова до подачі, а її смак приємно здивує навіть вибагливих гостей.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

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Вам знадобиться:

  • цвітна капуста – 1 кг;
  • вода – 1 л;
  • сіль – 1,5 ст. л.;
  • цукор – 1,5 ст. л.;
  • лавровий лист – 2–3 шт.;
  • перець чорний горошком – 15 шт.;
  • коріандр мелений – 1/3 ст. л. (за бажанням);
  • оцет яблучний – 75 мл. або столовий оцет – 50 мл;
  • олія соняшникова – 50 мл.;
  • морква – 1 шт.;
  • часник – 4 зуб.

Спосіб приготування

Промити цвітну капусту, розділити на невеликі суцвіття та викласти у глибоку миску.

рецепт маринованої цвітної капусти за 15 хвилин
Цвітна капуста. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Очистити моркву, натерти на терці для моркви по-корейськи та додати до капусти. Часник нарізати тонкими пластинками й теж додати до суміші.

рецепт маринованої цвітної капусти
Морква та капуста. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Приготувати маринад: у каструлі змішати воду, сіль, цукор, лавровий лист, чорний перець горошком, коріандр (за бажанням), оцет та соняшникову олію. Довести суміш до кипіння.

простий рецепт маринованої цвітної капусти
Додавання маринаду. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Залити капусту гарячим маринадом, накрити кришкою та залишити до повного охолодження. Поставити у холодильник щонайменше на 24 години. Готову мариновану капусту подавати як закуску або доповнення до основних страв.

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