Рецепт маринованої цвітної капусти за 15 хвилин — смачна закуска без стерилізації

Маринована капуста. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Швидка маринована цвітна капуста — це хрумка, ароматна й корисна закуска, яку можна приготувати без зайвого клопоту. Не потрібне консервування, стерилізація чи довге чекання. Все, що потрібно — 15 хвилин і простий маринад. Уже через добу капуста готова до подачі, а її смак приємно здивує навіть вибагливих гостей.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

цвітна капуста – 1 кг;

вода – 1 л;

сіль – 1,5 ст. л.;

цукор – 1,5 ст. л.;

лавровий лист – 2–3 шт.;

перець чорний горошком – 15 шт.;

коріандр мелений – 1/3 ст. л. (за бажанням);

оцет яблучний – 75 мл. або столовий оцет – 50 мл;

олія соняшникова – 50 мл.;

морква – 1 шт.;

часник – 4 зуб.

Спосіб приготування

Промити цвітну капусту, розділити на невеликі суцвіття та викласти у глибоку миску.

Цвітна капуста. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Очистити моркву, натерти на терці для моркви по-корейськи та додати до капусти. Часник нарізати тонкими пластинками й теж додати до суміші.

Морква та капуста. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Приготувати маринад: у каструлі змішати воду, сіль, цукор, лавровий лист, чорний перець горошком, коріандр (за бажанням), оцет та соняшникову олію. Довести суміш до кипіння.

Додавання маринаду. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Залити капусту гарячим маринадом, накрити кришкою та залишити до повного охолодження. Поставити у холодильник щонайменше на 24 години. Готову мариновану капусту подавати як закуску або доповнення до основних страв.

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