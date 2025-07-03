Рецепт маринованої цвітної капусти за 15 хвилин — смачна закуска без стерилізації

Рецепт маринованої цвітної капусти за 15 хвилин — корисна закуска
Швидка маринована цвітна капуста — це хрумка, ароматна й корисна закуска, яку можна приготувати без зайвого клопоту. Не потрібне консервування, стерилізація чи довге чекання. Все, що потрібно — 15 хвилин і простий маринад. Уже через добу капуста готова до подачі, а її смак приємно здивує навіть вибагливих гостей.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- цвітна капуста – 1 кг;
- вода – 1 л;
- сіль – 1,5 ст. л.;
- цукор – 1,5 ст. л.;
- лавровий лист – 2–3 шт.;
- перець чорний горошком – 15 шт.;
- коріандр мелений – 1/3 ст. л. (за бажанням);
- оцет яблучний – 75 мл. або столовий оцет – 50 мл;
- олія соняшникова – 50 мл.;
- морква – 1 шт.;
- часник – 4 зуб.
Спосіб приготування
Промити цвітну капусту, розділити на невеликі суцвіття та викласти у глибоку миску.
Очистити моркву, натерти на терці для моркви по-корейськи та додати до капусти. Часник нарізати тонкими пластинками й теж додати до суміші.
Приготувати маринад: у каструлі змішати воду, сіль, цукор, лавровий лист, чорний перець горошком, коріандр (за бажанням), оцет та соняшникову олію. Довести суміш до кипіння.
Залити капусту гарячим маринадом, накрити кришкою та залишити до повного охолодження. Поставити у холодильник щонайменше на 24 години. Готову мариновану капусту подавати як закуску або доповнення до основних страв.
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