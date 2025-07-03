Рецепт маринованной цветной капусты за 15 минут — вкусная закуска без стерилизации

Маринованная капуста. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Быстрая маринованная цветная капуста — это хрустящая, ароматная и полезная закуска, которую можно приготовить без лишних хлопот. Не нужно консервирование, стерилизация или долгое ожидание. Все, что нужно — 15 минут и простой маринад. Уже через сутки капуста готова к подаче, а ее вкус приятно удивит даже привередливых гостей.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

цветная капуста — 1 кг;

вода — 1 л.;

соль — 1,5 ст. л.;

сахар — 1,5 ст. л.;

лавровый лист — 2-3 шт.;

перец черный горошком — 15 шт.;

кориандр молотый — 1/3 ст. л. (по желанию);

уксус яблочный — 75 мл. или столовый уксус — 50 мл.;

масло подсолнечное — 50 мл.;

морковь — 1 шт.;

чеснок — 4 зубчика.

Способ приготовления

Промыть цветную капусту, разделить на небольшие соцветия и выложить в глубокую миску.

Цветная капуста. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Очистить морковь, натереть на терке для моркови по-корейски и добавить к капусте. Чеснок нарезать тонкими пластинками и тоже добавить к смеси.

Морковь и капуста. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Приготовить маринад: в кастрюле смешать воду, соль, сахар, лавровый лист, черный перец горошком, кориандр (по желанию), уксус и подсолнечное масло. Довести смесь до кипения.

Добавление маринада. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Залить капусту горячим маринадом, накрыть крышкой и оставить до полного остывания. Поставить в холодильник минимум на 24 часа. Готовую маринованную капусту подавать как закуску или дополнение к основным блюдам.

Советуем ознакомиться вам с нашей подборкой маринованных и ферментированных овощей

Рецепт приготовления быстрых почти малосольных огурцов, которые будут готовы уже через 20 минут.

Также рецепт полезных ферментированных помидоров, которые получаются, как бочковые, а будут готовы уже через 4 дня. Закуска, которая позаботится о микрофлоре вашего кишечника.

Еще советуем приготовить идеальные малосольные огурцы за два дня, в этом рецепте правильные пропорции, чтобы закуска не получилась слишком соленой или кислой.