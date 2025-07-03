Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Рецепт маринованной цветной капусты за 15 мин. — полезная закуска arrow

Рецепт маринованной цветной капусты за 15 мин. — полезная закуска

3 июля 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Рецепт маринованной цветной капусты за 15 минут — вкусная закуска без стерилизации
Маринованная капуста. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Марина Евтягина - Редактор

Быстрая маринованная цветная капуста — это хрустящая, ароматная и полезная закуска, которую можно приготовить без лишних хлопот. Не нужно консервирование, стерилизация или долгое ожидание. Все, что нужно — 15 минут и простой маринад. Уже через сутки капуста готова к подаче, а ее вкус приятно удивит даже привередливых гостей.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • цветная капуста — 1 кг;
  • вода — 1 л.;
  • соль — 1,5 ст. л.;
  • сахар — 1,5 ст. л.;
  • лавровый лист — 2-3 шт.;
  • перец черный горошком — 15 шт.;
  • кориандр молотый — 1/3 ст. л. (по желанию);
  • уксус яблочный — 75 мл. или столовый уксус — 50 мл.;
  • масло подсолнечное — 50 мл.;
  • морковь — 1 шт.;
  • чеснок — 4 зубчика.

Способ приготовления

Промыть цветную капусту, разделить на небольшие соцветия и выложить в глубокую миску.

рецепт маринованої цвітної капусти за 15 хвилин
Цветная капуста. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Очистить морковь, натереть на терке для моркови по-корейски и добавить к капусте. Чеснок нарезать тонкими пластинками и тоже добавить к смеси.

рецепт маринованої цвітної капусти
Морковь и капуста. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Приготовить маринад: в кастрюле смешать воду, соль, сахар, лавровый лист, черный перец горошком, кориандр (по желанию), уксус и подсолнечное масло. Довести смесь до кипения.

простий рецепт маринованої цвітної капусти
Добавление маринада. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Залить капусту горячим маринадом, накрыть крышкой и оставить до полного остывания. Поставить в холодильник минимум на 24 часа. Готовую маринованную капусту подавать как закуску или дополнение к основным блюдам.

Советуем ознакомиться вам с нашей подборкой маринованных и ферментированных овощей

Рецепт приготовления быстрых почти малосольных огурцов, которые будут готовы уже через 20 минут.

Также рецепт полезных ферментированных помидоров, которые получаются, как бочковые, а будут готовы уже через 4 дня. Закуска, которая позаботится о микрофлоре вашего кишечника.

Еще советуем приготовить идеальные малосольные огурцы за два дня, в этом рецепте правильные пропорции, чтобы закуска не получилась слишком соленой или кислой.

салат рецепт маринад цветная капуста закуска
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации