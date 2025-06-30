Рецепт квашених помідорів без шкірки за добу — ароматна закуска за 20 хвилин приготування

Квашені помідори. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva

Ці квашені помідори — справжня знахідка для тих, хто цінує швидкі та смачні домашні заготовки. Без шкірки вони моментально просочуються пряним розсолом і вже за 24 години стають готовими до вживання. Витратите всього 20 хвилин на приготування — і отримаєте ніжну, соковиту та пікантну закуску до будь-якої страви.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Катерина Бобилєва.

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Вам знадобиться:

помідори — 1,5 кг;

кріп — 2 гілочки або середній пучок;

листя хрону — 3 невеликі листки;

цибуля — 2 шт. (невеликі);

перець духмяний — 6 шт.;

лавровий лист — 1 шт.;

болгарський перець — 60 г;

гострий перець — на смак.

Для розсолу (на 1 л води):

сіль — 30 г (1 ст. л. з гіркою).

Спосіб приготування

Зробити хрестоподібні надрізи на помідорах і залити їх окропом на 1–2 хвилини. Зняти шкірку.

Надрізи на помідорах. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva

На дно стерилізованої ємності викласти кріп, листя хрону, шматочки болгарського та гострого перцю, нарізану цибулю, перець духмяний і лавровий лист. Щільно викласти очищені помідори.

Помідори без шкірки. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva

Приготувати розсіл: у холодній воді розчинити сіль у пропорції 30 г на 1 л води. Влити стільки розсолу, скільки потрібно для заповнення.

Помідори та розсіл. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva

Прикрити банку кришкою (не закручувати герметично) і залишити при кімнатній температурі на 24 години. Готові помідори зберігати в холодильнику або іншому прохолодному місці.

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