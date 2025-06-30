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Квашені помідори без шкірки за добу — готувати лише 20 хвилин

30 червня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Рецепт квашених помідорів без шкірки за добу — ароматна закуска за 20 хвилин приготування
Квашені помідори. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva
Марина Євтягіна - Редактор

Ці квашені помідори — справжня знахідка для тих, хто цінує швидкі та смачні домашні заготовки. Без шкірки вони моментально просочуються пряним розсолом і вже за 24 години стають готовими до вживання. Витратите всього 20 хвилин на приготування — і отримаєте ніжну, соковиту та пікантну закуску до будь-якої страви.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Катерина Бобилєва

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Вам знадобиться:

  • помідори — 1,5 кг;
  • кріп — 2 гілочки або середній пучок;
  • листя хрону — 3 невеликі листки;
  • цибуля — 2 шт. (невеликі);
  • перець духмяний — 6 шт.;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • болгарський перець — 60 г;
  • гострий перець — на смак.

Для розсолу (на 1 л води):

  • сіль — 30 г (1 ст. л. з гіркою).

Спосіб приготування

Зробити хрестоподібні надрізи на помідорах і залити їх окропом на 1–2 хвилини. Зняти шкірку.

квашені помідори без шкірки за добу
Надрізи на помідорах. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva

На дно стерилізованої ємності викласти кріп, листя хрону, шматочки болгарського та гострого перцю, нарізану цибулю, перець духмяний і лавровий лист. Щільно викласти очищені помідори.

смачні квашені помідори без шкірки за добу
Помідори без шкірки. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva

Приготувати розсіл: у холодній воді розчинити сіль у пропорції 30 г на 1 л води. Влити стільки розсолу, скільки потрібно для заповнення.

швидкі квашені помідори без шкірки за добу
Помідори та розсіл. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva

Прикрити банку кришкою (не закручувати герметично) і залишити при кімнатній температурі на 24 години. Готові помідори зберігати в холодильнику або іншому прохолодному місці.

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