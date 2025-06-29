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Солоні ферментовані огірки в 5 л пляшці за рецептом тата

29 червня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Рецепт солоних ферментованих огірків у 5-літровій пляшці — домашній спосіб, перевірений роками
Солоні огірки. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Цей рецепт передається поколіннями — класичні солоні огірки, які бродять у 5-літровій банці або пляшці. Вони виходять натуральними, міцними, хрумкими та з насиченим ароматом завдяки листю, спеціям і часнику. Готуються легко, без оцту чи стерилізації, а результат — справжній смак літа в кожному хрусті.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • огірки — 2,5 кг;
  • листя хрону, вишні, смородини — по кілька штук;
  • часник — кілька зубчиків;
  • лавровий лист — на смак;
  • перець чорний горошком — на смак.

Для розсолу:

  • вода — 5 л;
  • сіль харчова (не йодована) — 250 г.

Спосіб приготування

Промити огірки та замочити їх у холодній воді на 1 годину. Підготувати листя хрону, смородини й вишні — добре промити.

квашені огірки в пятилітрових пляшках
Огірки та спеції. Фото: gospodynka.com.ua

На дно чистої 5-літрової банки або пластикової пляшки викласти частину листя й зубчики часнику. Додати шар огірків, посередині закласти лавровий лист і перець горошком. Продовжити шарами до верху.

ферментовані огірки в пятилітрових пляшках
Приготування розсолу. Фото: gospodynka.com.ua

Розчинити сіль у 5 л холодної води. Залити огірки розсолом до самого верху. Накрити банку або пляшку кришкою, але не закручувати. Поставити її в миску, бо під час бродіння можливе витікання розсолу.

ферментовані огірки в 5 л пляшках
Огірки в пляшці. Фото: gospodynka.com.ua

Залишити при кімнатній температурі на 3–4 дні для ферментації.

квашені ферментовані огірки в 5 л пляшках
Квашені огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Після завершення бродіння щільно закрити та зберігати в темному прохолодному місці.

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Ще радимо приготувати ідеальні малосольні огірки за два дні, в цьому рецепті правильні пропорції, щоб закуска не вийшла занадто солоною або кислою. 

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