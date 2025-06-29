Рецепт солоних ферментованих огірків у 5-літровій пляшці — домашній спосіб, перевірений роками

Солоні ферментовані огірки в 5 л пляшці за рецептом тата
Цей рецепт передається поколіннями — класичні солоні огірки, які бродять у 5-літровій банці або пляшці. Вони виходять натуральними, міцними, хрумкими та з насиченим ароматом завдяки листю, спеціям і часнику. Готуються легко, без оцту чи стерилізації, а результат — справжній смак літа в кожному хрусті.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- огірки — 2,5 кг;
- листя хрону, вишні, смородини — по кілька штук;
- часник — кілька зубчиків;
- лавровий лист — на смак;
- перець чорний горошком — на смак.
Для розсолу:
- вода — 5 л;
- сіль харчова (не йодована) — 250 г.
Спосіб приготування
Промити огірки та замочити їх у холодній воді на 1 годину. Підготувати листя хрону, смородини й вишні — добре промити.
На дно чистої 5-літрової банки або пластикової пляшки викласти частину листя й зубчики часнику. Додати шар огірків, посередині закласти лавровий лист і перець горошком. Продовжити шарами до верху.
Розчинити сіль у 5 л холодної води. Залити огірки розсолом до самого верху. Накрити банку або пляшку кришкою, але не закручувати. Поставити її в миску, бо під час бродіння можливе витікання розсолу.
Залишити при кімнатній температурі на 3–4 дні для ферментації.
Після завершення бродіння щільно закрити та зберігати в темному прохолодному місці.
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