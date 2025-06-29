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Соленые ферментированные огурцы в 5 л бутылке по рецепту папы

29 июня 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Рецепт соленых ферментированных огурцов в 5-литровой бутылке — домашний способ, проверенный годами
Соленые огурцы. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Этот рецепт передается поколениями — классические соленые огурцы, которые бродят в 5-литровой банке или бутылке. Они получаются натуральными, крепкими, хрустящими и с насыщенным ароматом благодаря листьям, специям и чесноку. Готовятся легко, без уксуса или стерилизации, а результат — настоящий вкус лета в каждом хрусте.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • огурцы — 2,5 кг;
  • листья хрена, вишни, смородины — по несколько штук;
  • чеснок — несколько зубчиков;
  • лавровый лист — по вкусу;
  • перец черный горошком — по вкусу.

Для рассола:

  • вода — 5 л;
  • соль пищевая (не йодированная) — 250 г.

Способ приготовления

Промыть огурцы и замочить их в холодной воде на 1 час. Подготовить листья хрена, смородины и вишни — хорошо промыть.

квашені огірки в пятилітрових пляшках
Огурцы и специи. Фото: gospodynka.com.ua

На дно чистой 5-литровой банки или пластиковой бутылки выложить часть листьев и зубчики чеснока. Добавить слой огурцов, посередине заложить лавровый лист и перец горошком. Продолжить слоями до верха.

ферментовані огірки в пятилітрових пляшках
Приготовление рассола. Фото: gospodynka.com.ua

Растворить соль в 5 л холодной воды. Залить огурцы рассолом до самого верха. Накрыть банку или бутылку крышкой, но не закручивать. Поставить ее в миску, так как во время брожения возможно вытекание рассола.

ферментовані огірки в 5 л пляшках
Огурцы в бутылке. Фото: gospodynka.com.ua

Оставить при комнатной температуре на 3-4 дня для ферментации.

квашені ферментовані огірки в 5 л пляшках
Квашеные огурцы Фото: gospodynka.com.ua

После завершения брожения плотно закрыть и хранить в темном прохладном месте.

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