Рецепт соленых ферментированных огурцов в 5-литровой бутылке — домашний способ, проверенный годами

Соленые ферментированные огурцы в 5 л бутылке по рецепту папы
Этот рецепт передается поколениями — классические соленые огурцы, которые бродят в 5-литровой банке или бутылке. Они получаются натуральными, крепкими, хрустящими и с насыщенным ароматом благодаря листьям, специям и чесноку. Готовятся легко, без уксуса или стерилизации, а результат — настоящий вкус лета в каждом хрусте.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- огурцы — 2,5 кг;
- листья хрена, вишни, смородины — по несколько штук;
- чеснок — несколько зубчиков;
- лавровый лист — по вкусу;
- перец черный горошком — по вкусу.
Для рассола:
- вода — 5 л;
- соль пищевая (не йодированная) — 250 г.
Способ приготовления
Промыть огурцы и замочить их в холодной воде на 1 час. Подготовить листья хрена, смородины и вишни — хорошо промыть.
На дно чистой 5-литровой банки или пластиковой бутылки выложить часть листьев и зубчики чеснока. Добавить слой огурцов, посередине заложить лавровый лист и перец горошком. Продолжить слоями до верха.
Растворить соль в 5 л холодной воды. Залить огурцы рассолом до самого верха. Накрыть банку или бутылку крышкой, но не закручивать. Поставить ее в миску, так как во время брожения возможно вытекание рассола.
Оставить при комнатной температуре на 3-4 дня для ферментации.
После завершения брожения плотно закрыть и хранить в темном прохладном месте.
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