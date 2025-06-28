Рецепт класичних малосольних огірків — хрумкі та ароматні за добу без зайвого клопоту

Класичні малосольні огірки за добу — хрумкі та ароматні
Ці малосольні огірки — перевірена роками класика, яку готують щоліта. Вони хрумкі, пряні й надзвичайно ароматні, а приготування займає лише п'ять хвилин. Ідеально смакують до м’яса, картоплі чи просто зі шматочком хліба. Простий і надійний рецепт, який не підведе ні вдома, ні на дачі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Життя в селі.
Вам знадобиться:
- огірки — за потребою;
- кріп зі суцвіттями — на смак;
- сіль харчова (не йодована) — 2 ст. л. з верхом (60 г);
- часник — 1 головка;
- корінь хрону — 1 шт.;
- листя смородини — 5–6 шт.
Спосіб приготування
Промити огірки та замочити їх у холодній воді на 2–3 години. Почистити часник, нарізати пластинками. Підготувати велику банку або емальовану посудину.
На дно викласти частину кропу зі стеблами та суцвіттями, кілька листків смородини, шматочки хрону та часнику.
Додати шар огірків, потім знову прянощі. Продовжити шарами до кінця.
Розчинити сіль у холодній кип’яченій воді з розрахунку 60 г на 1 л. Залити огірки розсолом так, щоб повністю покрити їх.
Накрити тарілкою або кришкою, злегка притиснути та залишити при кімнатній температурі на 24 години. Через добу малосольні огірки готові до вживання. Зберігати в холодильнику.
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