Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрСмакКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Класичні малосольні огірки за добу — хрумкі та ароматні arrow

Класичні малосольні огірки за добу — хрумкі та ароматні

28 червня 2025 01:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Рецепт класичних малосольних огірків — хрумкі та ароматні за добу без зайвого клопоту
Малосольні огірки. Фото: Скриншот YouTube @Life_in_village
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Ці малосольні огірки — перевірена роками класика, яку готують щоліта. Вони хрумкі, пряні й надзвичайно ароматні, а приготування займає лише п'ять хвилин. Ідеально смакують до м’яса, картоплі чи просто зі шматочком хліба. Простий і надійний рецепт, який не підведе ні вдома, ні на дачі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Життя в селі

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

Реклама
  • огірки — за потребою;
  • кріп зі суцвіттями — на смак;
  • сіль харчова (не йодована) — 2 ст. л. з верхом (60 г);
  • часник — 1 головка;
  • корінь хрону — 1 шт.;
  • листя смородини — 5–6 шт.

Спосіб приготування

Промити огірки та замочити їх у холодній воді на 2–3 години. Почистити часник, нарізати пластинками. Підготувати велику банку або емальовану посудину.

малосольні огірки
Молоді огірки. Фото: Скриншот YouTube @Life_in_village

На дно викласти частину кропу зі стеблами та суцвіттями, кілька листків смородини, шматочки хрону та часнику.

Реклама
рецепт малосольних огірків за добу
Часник та спеції. Фото: Скриншот YouTube @Life_in_village

Додати шар огірків, потім знову прянощі. Продовжити шарами до кінця.

як приготувати малосольні огірки
Вода та сіль. Фото: Скриншот YouTube @Life_in_village

Розчинити сіль у холодній кип’яченій воді з розрахунку 60 г на 1 л. Залити огірки розсолом так, щоб повністю покрити їх.

малосольні огірки за добу
Огірки в банках. Фото: Скриншот YouTube @Life_in_village

Накрити тарілкою або кришкою, злегка притиснути та залишити при кімнатній температурі на 24 години. Через добу малосольні огірки готові до вживання. Зберігати в холодильнику.

Радимо ознайомитися вам з нашою добіркою маринованих та ферментованих овочів 

Рецепт приготування швидких майже малосольних огірків, які будуть готові вже за 20 хвилин. 

Також рецепт корисних ферментованих помідорів, які виходять, як бочкові, а будуть готові вже за 4 дні. Закуска, яка подбає про мікрофлору вашого кишківника. 

Ще радимо приготувати ідеальні малосольні огірки за два дні, в цьому рецепті правильні пропорції, щоб закуска не вийшла занадто солоною або кислою. 

консервація рецепт малосольні огірки мариновані огірки закуска
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації