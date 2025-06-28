Рецепт класичних малосольних огірків — хрумкі та ароматні за добу без зайвого клопоту

Малосольні огірки. Фото: Скриншот YouTube @Life_in_village

Ці малосольні огірки — перевірена роками класика, яку готують щоліта. Вони хрумкі, пряні й надзвичайно ароматні, а приготування займає лише п'ять хвилин. Ідеально смакують до м’яса, картоплі чи просто зі шматочком хліба. Простий і надійний рецепт, який не підведе ні вдома, ні на дачі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Життя в селі.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

Реклама

огірки — за потребою;

кріп зі суцвіттями — на смак;

сіль харчова (не йодована) — 2 ст. л. з верхом (60 г);

часник — 1 головка;

корінь хрону — 1 шт.;

листя смородини — 5–6 шт.

Спосіб приготування

Промити огірки та замочити їх у холодній воді на 2–3 години. Почистити часник, нарізати пластинками. Підготувати велику банку або емальовану посудину.

Молоді огірки. Фото: Скриншот YouTube @Life_in_village

На дно викласти частину кропу зі стеблами та суцвіттями, кілька листків смородини, шматочки хрону та часнику.

Реклама

Часник та спеції. Фото: Скриншот YouTube @Life_in_village

Додати шар огірків, потім знову прянощі. Продовжити шарами до кінця.

Вода та сіль. Фото: Скриншот YouTube @Life_in_village

Розчинити сіль у холодній кип’яченій воді з розрахунку 60 г на 1 л. Залити огірки розсолом так, щоб повністю покрити їх.

Огірки в банках. Фото: Скриншот YouTube @Life_in_village

Накрити тарілкою або кришкою, злегка притиснути та залишити при кімнатній температурі на 24 години. Через добу малосольні огірки готові до вживання. Зберігати в холодильнику.

Радимо ознайомитися вам з нашою добіркою маринованих та ферментованих овочів

Рецепт приготування швидких майже малосольних огірків, які будуть готові вже за 20 хвилин.

Також рецепт корисних ферментованих помідорів, які виходять, як бочкові, а будуть готові вже за 4 дні. Закуска, яка подбає про мікрофлору вашого кишківника.

Ще радимо приготувати ідеальні малосольні огірки за два дні, в цьому рецепті правильні пропорції, щоб закуска не вийшла занадто солоною або кислою.