Рецепт кабачкової ікри по ГОСТу — ніжна, густа і дуже смачна

Кабачкова ікра по ГОСТу — незамінний рецепт, якому 20 років
Цей перевірений роками рецепт кабачкової ікри — справжній кулінарний скарб. Без зайвих інгредієнтів, ікра виходить густою, ароматною й приємно ніжною на смак. Ідеально підходить до гарнірів, м’яса або просто до хліба.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- кабачки — 1,5 кг;
- морква — 3 шт. (приблизно 500 г);
- цибуля — 4 шт. (приблизно 450 г);
- часник — 5 зубчиків;
- цукор — 50 г;
- сіль — 25 г (або на смак);
- чорний мелений перець — 0,5 ч. л.;
- томатна паста — 150 г;
- оцет 9% — 25 мл;
- олія — 125 мл (для смаження).
Спосіб приготування
У каструлі з товстим дном розігріти олію. Додати подрібнену цибулю, часник та натерту моркву, обсмажити все разом приблизно 10 хвилин, помішуючи. Потім додати сіль і цукор. Кабачки очистити від шкірки, нарізати дрібними кубиками й викласти до овочів. Тушкувати на середньому вогні 30 хвилин, періодично помішуючи.
Додати томатну пасту, чорний перець, добре перемішати й тушкувати ще 10 хвилин. Влити оцет, проварити 2–3 хвилини.
Зняти з вогню, перебити гарячу ікру блендером до однорідності. Повернути каструлю на вогонь, довести масу до кипіння під кришкою.
Розкласти ікру у стерилізовані банки, закрутити кришками, перевернути й закутати в ковдру до повного охолодження. Із зазначеної кількості інгредієнтів виходить приблизно 4 банки по 485 г.
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