Рецепт кабачкової ікри по ГОСТу — ніжна, густа і дуже смачна

Кабачкова ікра. Фото: gospodynka.com.ua

Цей перевірений роками рецепт кабачкової ікри — справжній кулінарний скарб. Без зайвих інгредієнтів, ікра виходить густою, ароматною й приємно ніжною на смак. Ідеально підходить до гарнірів, м’яса або просто до хліба.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

кабачки — 1,5 кг;

морква — 3 шт. (приблизно 500 г);

цибуля — 4 шт. (приблизно 450 г);

часник — 5 зубчиків;

цукор — 50 г;

сіль — 25 г (або на смак);

чорний мелений перець — 0,5 ч. л.;

томатна паста — 150 г;

оцет 9% — 25 мл;

олія — 125 мл (для смаження).

Спосіб приготування

У каструлі з товстим дном розігріти олію. Додати подрібнену цибулю, часник та натерту моркву, обсмажити все разом приблизно 10 хвилин, помішуючи. Потім додати сіль і цукор. Кабачки очистити від шкірки, нарізати дрібними кубиками й викласти до овочів. Тушкувати на середньому вогні 30 хвилин, періодично помішуючи.

Цибуля та часник. Фото: gospodynka.com.ua

Додати томатну пасту, чорний перець, добре перемішати й тушкувати ще 10 хвилин. Влити оцет, проварити 2–3 хвилини.

Приготування кабачкової ікри. Фото: gospodynka.com.ua

Зняти з вогню, перебити гарячу ікру блендером до однорідності. Повернути каструлю на вогонь, довести масу до кипіння під кришкою.

Кабачкова ікра. Фото: gospodynka.com.ua

Розкласти ікру у стерилізовані банки, закрутити кришками, перевернути й закутати в ковдру до повного охолодження. Із зазначеної кількості інгредієнтів виходить приблизно 4 банки по 485 г.

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