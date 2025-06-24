Рецепт кабачковой икры по ГОСТу — нежная, густая и очень вкусная

Кабачковая икра по ГОСТу — незаменимый рецепт, которому 20 лет
Этот проверенный годами рецепт кабачковой икры — настоящий кулинарный клад. Без лишних ингредиентов, икра получается густой, ароматной и приятно нежной на вкус. Идеально подходит к гарнирам, мясу или просто к хлебу.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- кабачки — 1,5 кг;
- морковь — 3 шт. (примерно 500 г);
- лук — 4 шт. (примерно 450 г);
- чеснок — 5 зубчиков;
- сахар — 50 г;
- соль — 25 г (или по вкусу);
- черный молотый перец — 0,5 ч. л.;
- томатная паста — 150 г;
- уксус 9% — 25 мл.;
- масло — 125 мл (для жарки).
Способ приготовления
В кастрюле с толстым дном разогреть растительное масло. Добавить измельченный лук, чеснок и натертую морковь, обжарить все вместе примерно 10 минут, помешивая. Затем добавить соль и сахар. Кабачки очистить от кожуры, нарезать мелкими кубиками и выложить к овощам. Тушить на среднем огне 30 минут, периодически помешивая.
Добавить томатную пасту, черный перец, хорошо перемешать и тушить еще 10 минут. Влить уксус, проварить 2-3 минуты.
Снять с огня, перебить горячую икру блендером до однородности. Вернуть кастрюлю на огонь, довести массу до кипения под крышкой.
Разложить икру в стерилизованные банки, закрутить крышками, перевернуть и укутать в одеяло до полного остывания. Из указанного количества ингредиентов получается примерно 4 банки по 485 г.
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