Рецепт классических малосольных огурцов - хрустящие и ароматные за сутки без лишних хлопот

Классические малосольные огурцы за сутки — хрустящие и ароматные
Эти малосольные огурцы — проверенная годами классика, которую готовят каждое лето. Они хрустящие, пряные и очень ароматные, а приготовление занимает всего пять минут. Идеально подходят к мясу, картофелю или просто с кусочком хлеба. Простой и надежный рецепт, который не подведет ни дома, ни на даче.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Жизнь в деревне.
Вам понадобится:
- огурцы — по необходимости;
- укроп с соцветиями — по вкусу;
- соль пищевая (не йодированная) — 2 ст. л. с верхом (60 г);
- чеснок — 1 головка;
- корень хрена — 1 шт.;
- листья смородины — 5-6 шт.
Способ приготовления
Промыть огурцы и замочить их в холодной воде на 2-3 часа. Почистить чеснок, нарезать пластинками. Подготовить большую банку или эмалированную посуду.
На дно выложить часть укропа со стеблями и соцветиями, несколько листьев смородины, кусочки хрена и чеснока.
Добавить слой огурцов, затем снова пряности. Продолжить слоями до конца.
Растворить соль в холодной кипяченой воде из расчета 60 г на 1 л. Залить огурцы рассолом так, чтобы полностью покрыть их.
Накрыть тарелкой или крышкой, слегка прижать и оставить при комнатной температуре на 24 часа. Через сутки малосольные огурцы готовы к употреблению. Хранить в холодильнике.
Советуем ознакомиться вам с нашей подборкой маринованных и ферментированных овощей
Рецепт приготовления быстрых почти малосольных огурцов, которые будут готовы уже через 20 минут.
Также рецепт полезных ферментированных помидоров, которые получаются, как бочковые, а будут готовы уже через 4 дня. Закуска, которая позаботится о микрофлоре вашего кишечника.
Еще советуем приготовить идеальные малосольные огурцы за два дня, в этом рецепте правильные пропорции, чтобы закуска не получилась слишком соленой или кислой.
Читайте Новини.LIVE!