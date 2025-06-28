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Главная arrow Вкус arrow Классические малосольные огурцы за сутки — хрустящие и ароматные arrow

Классические малосольные огурцы за сутки — хрустящие и ароматные

28 июня 2025 01:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Рецепт классических малосольных огурцов - хрустящие и ароматные за сутки без лишних хлопот
Малосольные огурцы. Фото: Скриншот YouTube @Life_in_village
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Эти малосольные огурцы — проверенная годами классика, которую готовят каждое лето. Они хрустящие, пряные и очень ароматные, а приготовление занимает всего пять минут. Идеально подходят к мясу, картофелю или просто с кусочком хлеба. Простой и надежный рецепт, который не подведет ни дома, ни на даче.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Жизнь в деревне.

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Вам понадобится:

  • огурцы — по необходимости;
  • укроп с соцветиями — по вкусу;
  • соль пищевая (не йодированная) — 2 ст. л. с верхом (60 г);
  • чеснок — 1 головка;
  • корень хрена — 1 шт.;
  • листья смородины — 5-6 шт.

Способ приготовления

Промыть огурцы и замочить их в холодной воде на 2-3 часа. Почистить чеснок, нарезать пластинками. Подготовить большую банку или эмалированную посуду.

малосольні огірки
Молодые огурцы. Фото: Скриншот YouTube @Life_in_village

На дно выложить часть укропа со стеблями и соцветиями, несколько листьев смородины, кусочки хрена и чеснока.

рецепт малосольних огірків за добу
Чеснок и специи. Фото: Скриншот YouTube @Life_in_village

Добавить слой огурцов, затем снова пряности. Продолжить слоями до конца.

як приготувати малосольні огірки
Вода и соль. Фото: Скриншот YouTube @Life_in_village

Растворить соль в холодной кипяченой воде из расчета 60 г на 1 л. Залить огурцы рассолом так, чтобы полностью покрыть их.

малосольні огірки за добу
Огурцы в банках. Фото: Скриншот YouTube @Life_in_village

Накрыть тарелкой или крышкой, слегка прижать и оставить при комнатной температуре на 24 часа. Через сутки малосольные огурцы готовы к употреблению. Хранить в холодильнике.

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Рецепт приготовления быстрых почти малосольных огурцов, которые будут готовы уже через 20 минут.

Также рецепт полезных ферментированных помидоров, которые получаются, как бочковые, а будут готовы уже через 4 дня. Закуска, которая позаботится о микрофлоре вашего кишечника.

Еще советуем приготовить идеальные малосольные огурцы за два дня, в этом рецепте правильные пропорции, чтобы закуска не получилась слишком соленой или кислой.

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