Рецепт классических малосольных огурцов - хрустящие и ароматные за сутки без лишних хлопот

Малосольные огурцы. Фото: Скриншот YouTube @Life_in_village

Эти малосольные огурцы — проверенная годами классика, которую готовят каждое лето. Они хрустящие, пряные и очень ароматные, а приготовление занимает всего пять минут. Идеально подходят к мясу, картофелю или просто с кусочком хлеба. Простой и надежный рецепт, который не подведет ни дома, ни на даче.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Жизнь в деревне.

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Вам понадобится:

огурцы — по необходимости;

укроп с соцветиями — по вкусу;

соль пищевая (не йодированная) — 2 ст. л. с верхом (60 г);

чеснок — 1 головка;

корень хрена — 1 шт.;

листья смородины — 5-6 шт.

Способ приготовления

Промыть огурцы и замочить их в холодной воде на 2-3 часа. Почистить чеснок, нарезать пластинками. Подготовить большую банку или эмалированную посуду.

Молодые огурцы. Фото: Скриншот YouTube @Life_in_village

На дно выложить часть укропа со стеблями и соцветиями, несколько листьев смородины, кусочки хрена и чеснока.

Чеснок и специи. Фото: Скриншот YouTube @Life_in_village

Добавить слой огурцов, затем снова пряности. Продолжить слоями до конца.

Вода и соль. Фото: Скриншот YouTube @Life_in_village

Растворить соль в холодной кипяченой воде из расчета 60 г на 1 л. Залить огурцы рассолом так, чтобы полностью покрыть их.

Огурцы в банках. Фото: Скриншот YouTube @Life_in_village

Накрыть тарелкой или крышкой, слегка прижать и оставить при комнатной температуре на 24 часа. Через сутки малосольные огурцы готовы к употреблению. Хранить в холодильнике.

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