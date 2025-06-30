Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Квашеные помидоры без кожуры за сутки — готовить всего 20 минут arrow

Квашеные помидоры без кожуры за сутки — готовить всего 20 минут

30 июня 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Рецепт квашеных помидоров без кожицы за сутки — ароматная закуска за 20 минут приготовления
Квашеные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva
Марина Евтягина - Редактор

Эти квашеные помидоры — настоящая находка для тех, кто ценит быстрые и вкусные домашние заготовки. Без кожицы они моментально пропитываются пряным рассолом и уже через 24 часа становятся готовыми к употреблению. Потратите всего 20 минут на приготовление — и получите нежную, сочную и пикантную закуску к любому блюду.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Екатерина Бобылева.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • помидоры — 1,5 кг;
  • укроп — 2 веточки или средний пучок;
  • листья хрена — 3 небольших листа;
  • лук репчатый — 2 шт. (небольшие);
  • перец душистый — 6 шт.;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • болгарский перец — 60 г;
  • острый перец — по вкусу.

Для рассола (на 1 л воды):

  • соль — 30 г (1 ст. л. с горкой).

Способ приготовления

Сделать крестообразные надрезы на помидорах и залить их кипятком на 1-2 минуты. Снять кожуру.

квашені помідори без шкірки за добу
Надрезы на помидорах. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva

На дно стерилизованной емкости выложить укроп, листья хрена, кусочки болгарского и острого перца, нарезанный лук, перец душистый и лавровый лист. Плотно выложить очищенные помидоры.

смачні квашені помідори без шкірки за добу
Помидоры без кожицы. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva

Приготовить рассол: в холодной воде растворить соль в пропорции 30 г на 1 л воды. Влить столько рассола, сколько нужно для заполнения.

швидкі квашені помідори без шкірки за добу
Помидоры и рассол. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva

Прикрыть банку крышкой (не закручивать герметично) и оставить при комнатной температуре на 24 часа. Готовые помидоры хранить в холодильнике или другом прохладном месте.

Советуем ознакомиться вам с нашей подборкой маринованных и ферментированных овощей

Рецепт приготовления быстрых почти малосольных огурцов, которые будут готовы уже через 20 минут.

Также рецепт полезных ферментированных помидоров, которые получаются, как бочковые, а будут готовы уже через 4 дня. Закуска, которая позаботится о микрофлоре вашего кишечника.

Еще советуем приготовить идеальные малосольные огурцы за два дня, в этом рецепте правильные пропорции, чтобы закуска не получилась слишком соленой или кислой.

рецепт квашенные помидоры маринованные помидоры закуска ферментированные овощи
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации