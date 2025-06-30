Рецепт квашеных помидоров без кожицы за сутки — ароматная закуска за 20 минут приготовления

Квашеные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva

Эти квашеные помидоры — настоящая находка для тех, кто ценит быстрые и вкусные домашние заготовки. Без кожицы они моментально пропитываются пряным рассолом и уже через 24 часа становятся готовыми к употреблению. Потратите всего 20 минут на приготовление — и получите нежную, сочную и пикантную закуску к любому блюду.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Екатерина Бобылева.

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Вам понадобится:

помидоры — 1,5 кг;

укроп — 2 веточки или средний пучок;

листья хрена — 3 небольших листа;

лук репчатый — 2 шт. (небольшие);

перец душистый — 6 шт.;

лавровый лист — 1 шт.;

болгарский перец — 60 г;

острый перец — по вкусу.

Для рассола (на 1 л воды):

соль — 30 г (1 ст. л. с горкой).

Способ приготовления

Сделать крестообразные надрезы на помидорах и залить их кипятком на 1-2 минуты. Снять кожуру.

Надрезы на помидорах. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva

На дно стерилизованной емкости выложить укроп, листья хрена, кусочки болгарского и острого перца, нарезанный лук, перец душистый и лавровый лист. Плотно выложить очищенные помидоры.

Помидоры без кожицы. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva

Приготовить рассол: в холодной воде растворить соль в пропорции 30 г на 1 л воды. Влить столько рассола, сколько нужно для заполнения.

Помидоры и рассол. Фото: Скриншот YouTube @katerinabobyleva

Прикрыть банку крышкой (не закручивать герметично) и оставить при комнатной температуре на 24 часа. Готовые помидоры хранить в холодильнике или другом прохладном месте.

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