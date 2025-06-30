Рецепт квашеных помидоров без кожицы за сутки — ароматная закуска за 20 минут приготовления

Квашеные помидоры без кожуры за сутки — готовить всего 20 минут
Эти квашеные помидоры — настоящая находка для тех, кто ценит быстрые и вкусные домашние заготовки. Без кожицы они моментально пропитываются пряным рассолом и уже через 24 часа становятся готовыми к употреблению. Потратите всего 20 минут на приготовление — и получите нежную, сочную и пикантную закуску к любому блюду.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Екатерина Бобылева.
Вам понадобится:
- помидоры — 1,5 кг;
- укроп — 2 веточки или средний пучок;
- листья хрена — 3 небольших листа;
- лук репчатый — 2 шт. (небольшие);
- перец душистый — 6 шт.;
- лавровый лист — 1 шт.;
- болгарский перец — 60 г;
- острый перец — по вкусу.
Для рассола (на 1 л воды):
- соль — 30 г (1 ст. л. с горкой).
Способ приготовления
Сделать крестообразные надрезы на помидорах и залить их кипятком на 1-2 минуты. Снять кожуру.
На дно стерилизованной емкости выложить укроп, листья хрена, кусочки болгарского и острого перца, нарезанный лук, перец душистый и лавровый лист. Плотно выложить очищенные помидоры.
Приготовить рассол: в холодной воде растворить соль в пропорции 30 г на 1 л воды. Влить столько рассола, сколько нужно для заполнения.
Прикрыть банку крышкой (не закручивать герметично) и оставить при комнатной температуре на 24 часа. Готовые помидоры хранить в холодильнике или другом прохладном месте.
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