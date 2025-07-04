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Маринование помидоров холодной водой — и 100 банок будет мало

4 июля 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Маринование помидоров холодной водой — простой рецепт, по которому даже 100 банок не будет много
Маринованные помидоры. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Этот метод маринования помидоров с холодной водой настолько простой и удачный, что банки расходятся быстрее, чем вы успеваете их закручивать. Без предварительного кипячения рассола, с минимумом ингредиентов — только овощи, соль, уксус и немного терпения. Помидоры получаются ароматными, цельными и хранятся всю зиму без потери вкуса.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится (для 2 банок объемом 3 л):

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  • помидоры — 4,5 кг;
  • чеснок — 5-6 зуб;
  • острый перец — 2 стручка;
  • лук — 6-7 шт.;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • соль — 3 ст. л. на 1 банку;
  • холодная вода — по необходимости;
  • уксус 70% — 2 ч. л. на 1 банку.

Для помидоров черри (на 1-литровую банку):

  • помидоры черри — 2 кг;
  • чеснок — по вкусу;
  • лавровый лист — по вкусу;
  • острый перец — по вкусу;
  • соль — 1 ст. л.;
  • холодная вода — по необходимости;
  • уксус — чуть меньше чем 1 ч. л.

Способ приготовления

В чистые банки выложить зубчики чеснока, часть помидоров, острый перец, снова помидоры, кружочки лука, лавровый лист, а сверху — оставшиеся томаты.

мариновані помідори
Помидоры и специи. Фото: gospodynka.com.ua

Всыпать в каждую банку нужное количество соли. Залить холодной водой доверху.

мариновані помідори в холодній оді
Помидоры и соль. Фото: gospodynka.com.ua

На дно большой кастрюли положить полотенце, установить банки, залить горячей водой по "плечики" и накрыть крышками.

мариновані помідори на зиму
Помидоры в банке. Фото: gospodynka.com.ua

Довести до кипения, снять крышки и стерилизовать 25 минут. После этого влить уксус в каждую банку, плотно закрутить. Перевернуть банки вверх дном, укутать в одеяло или полотенце на 10-12 часов до полного остывания.

рецепт маринованих помідорів
Маринованные помидоры в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Такой способ подходит как для крупных помидоров, так и для черри — вкус получается одинаково насыщенный и натуральный.

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