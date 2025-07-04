Маринование помидоров холодной водой — простой рецепт, по которому даже 100 банок не будет много

Маринование помидоров холодной водой — и 100 банок будет мало
Этот метод маринования помидоров с холодной водой настолько простой и удачный, что банки расходятся быстрее, чем вы успеваете их закручивать. Без предварительного кипячения рассола, с минимумом ингредиентов — только овощи, соль, уксус и немного терпения. Помидоры получаются ароматными, цельными и хранятся всю зиму без потери вкуса.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится (для 2 банок объемом 3 л):
- помидоры — 4,5 кг;
- чеснок — 5-6 зуб;
- острый перец — 2 стручка;
- лук — 6-7 шт.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- соль — 3 ст. л. на 1 банку;
- холодная вода — по необходимости;
- уксус 70% — 2 ч. л. на 1 банку.
Для помидоров черри (на 1-литровую банку):
- помидоры черри — 2 кг;
- чеснок — по вкусу;
- лавровый лист — по вкусу;
- острый перец — по вкусу;
- соль — 1 ст. л.;
- холодная вода — по необходимости;
- уксус — чуть меньше чем 1 ч. л.
Способ приготовления
В чистые банки выложить зубчики чеснока, часть помидоров, острый перец, снова помидоры, кружочки лука, лавровый лист, а сверху — оставшиеся томаты.
Всыпать в каждую банку нужное количество соли. Залить холодной водой доверху.
На дно большой кастрюли положить полотенце, установить банки, залить горячей водой по "плечики" и накрыть крышками.
Довести до кипения, снять крышки и стерилизовать 25 минут. После этого влить уксус в каждую банку, плотно закрутить. Перевернуть банки вверх дном, укутать в одеяло или полотенце на 10-12 часов до полного остывания.
Такой способ подходит как для крупных помидоров, так и для черри — вкус получается одинаково насыщенный и натуральный.
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