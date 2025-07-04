Маринование помидоров холодной водой — простой рецепт, по которому даже 100 банок не будет много

Маринованные помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

Этот метод маринования помидоров с холодной водой настолько простой и удачный, что банки расходятся быстрее, чем вы успеваете их закручивать. Без предварительного кипячения рассола, с минимумом ингредиентов — только овощи, соль, уксус и немного терпения. Помидоры получаются ароматными, цельными и хранятся всю зиму без потери вкуса.



Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится (для 2 банок объемом 3 л):

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помидоры — 4,5 кг;

чеснок — 5-6 зуб;

острый перец — 2 стручка;

лук — 6-7 шт.;

лавровый лист — 2 шт.;

соль — 3 ст. л. на 1 банку;

холодная вода — по необходимости;

уксус 70% — 2 ч. л. на 1 банку.

Для помидоров черри (на 1-литровую банку):

помидоры черри — 2 кг;

чеснок — по вкусу;

лавровый лист — по вкусу;

острый перец — по вкусу;

соль — 1 ст. л.;

холодная вода — по необходимости;

уксус — чуть меньше чем 1 ч. л.

Способ приготовления

В чистые банки выложить зубчики чеснока, часть помидоров, острый перец, снова помидоры, кружочки лука, лавровый лист, а сверху — оставшиеся томаты.

Помидоры и специи. Фото: gospodynka.com.ua

Всыпать в каждую банку нужное количество соли. Залить холодной водой доверху.

Помидоры и соль. Фото: gospodynka.com.ua

На дно большой кастрюли положить полотенце, установить банки, залить горячей водой по "плечики" и накрыть крышками.

Помидоры в банке. Фото: gospodynka.com.ua

Довести до кипения, снять крышки и стерилизовать 25 минут. После этого влить уксус в каждую банку, плотно закрутить. Перевернуть банки вверх дном, укутать в одеяло или полотенце на 10-12 часов до полного остывания.

Маринованные помидоры в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Такой способ подходит как для крупных помидоров, так и для черри — вкус получается одинаково насыщенный и натуральный.

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