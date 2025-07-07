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Главная arrow Вкус arrow Любимые огурцы по-фински — закрывайте больше таких банок arrow

Любимые огурцы по-фински — закрывайте больше таких банок

7 июля 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Огурцы по-фински на зиму — простой рецепт маринования со стерилизацией
Огурцы по-фински. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Эти маринованные огурцы по-фински получаются хрустящими, ароматными и очень вкусными, а готовятся проще простого. Необходимо лишь немного проварить овощи в пряном маринаде со специями и закатать в банки. Этот проверенный рецепт идеально подходит для зимних заготовок — вкус вас приятно удивит.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • огурцы — 2 кг;
  • вода — 2 л;
  • соль — 80 г (4 ст. л.);
  • сахар — 200 г (10 ст. л.);
  • уксус 9% — 200 мл.;
  • лавровый лист — 2-3 шт.;
  • горчица в зернах — 2 ст. л.;
  • перец душистый горошком — по своему вкусу;
  • перец черный горошком — по своему вкусу.

Способ приготовления

В кастрюлю налить два литра воды, добавить соль, сахар, уксус, специи, лавровый лист и зерна горчицы. Довести маринад до кипения.

рецепт маринованих огірків
Приготовление маринада. Фото: smachnenke.com.ua

Огурцы тщательно вымыть. Крупные нарезать на четыре части, средние на три. Сложить в глубокую миску. Стерилизовать банки с крышками любым удобным способом.

рецепт маринованих огірків по-фінськи
Огурцы в банках. Фото: smachnenke.com.ua

В кипящий маринад засыпать огурцы и варить четыре минуты — пока они изменят цвет на оливковый.

простий рецепт маринованих огірків по-фінськи
Маринованные огурцы Фото: smachnenke.com.ua

Горячие огурцы вместе с маринадом разложить по стерильным банкам. Плотно закатать, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном месте. 

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