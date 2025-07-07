Огурцы по-фински на зиму — простой рецепт маринования со стерилизацией

Любимые огурцы по-фински — закрывайте больше таких банок
Эти маринованные огурцы по-фински получаются хрустящими, ароматными и очень вкусными, а готовятся проще простого. Необходимо лишь немного проварить овощи в пряном маринаде со специями и закатать в банки. Этот проверенный рецепт идеально подходит для зимних заготовок — вкус вас приятно удивит.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- огурцы — 2 кг;
- вода — 2 л;
- соль — 80 г (4 ст. л.);
- сахар — 200 г (10 ст. л.);
- уксус 9% — 200 мл.;
- лавровый лист — 2-3 шт.;
- горчица в зернах — 2 ст. л.;
- перец душистый горошком — по своему вкусу;
- перец черный горошком — по своему вкусу.
Способ приготовления
В кастрюлю налить два литра воды, добавить соль, сахар, уксус, специи, лавровый лист и зерна горчицы. Довести маринад до кипения.
Огурцы тщательно вымыть. Крупные нарезать на четыре части, средние на три. Сложить в глубокую миску. Стерилизовать банки с крышками любым удобным способом.
В кипящий маринад засыпать огурцы и варить четыре минуты — пока они изменят цвет на оливковый.
Горячие огурцы вместе с маринадом разложить по стерильным банкам. Плотно закатать, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном месте.
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