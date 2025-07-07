Огурцы по-фински на зиму — простой рецепт маринования со стерилизацией

Огурцы по-фински. Фото: smachnenke.com.ua

Эти маринованные огурцы по-фински получаются хрустящими, ароматными и очень вкусными, а готовятся проще простого. Необходимо лишь немного проварить овощи в пряном маринаде со специями и закатать в банки. Этот проверенный рецепт идеально подходит для зимних заготовок — вкус вас приятно удивит.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

огурцы — 2 кг;

вода — 2 л;

соль — 80 г (4 ст. л.);

сахар — 200 г (10 ст. л.);

уксус 9% — 200 мл.;

лавровый лист — 2-3 шт.;

горчица в зернах — 2 ст. л.;

перец душистый горошком — по своему вкусу;

перец черный горошком — по своему вкусу.

Способ приготовления

В кастрюлю налить два литра воды, добавить соль, сахар, уксус, специи, лавровый лист и зерна горчицы. Довести маринад до кипения.

Приготовление маринада. Фото: smachnenke.com.ua

Огурцы тщательно вымыть. Крупные нарезать на четыре части, средние на три. Сложить в глубокую миску. Стерилизовать банки с крышками любым удобным способом.

Огурцы в банках. Фото: smachnenke.com.ua

В кипящий маринад засыпать огурцы и варить четыре минуты — пока они изменят цвет на оливковый.

Маринованные огурцы Фото: smachnenke.com.ua

Горячие огурцы вместе с маринадом разложить по стерильным банкам. Плотно закатать, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном месте.

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