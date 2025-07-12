Рецепт огурцов по-болгарски на зиму — легендарная закуска из детства, которая всегда съедается первой

Огурцы по-болгарски. Фото: smachnenke.com.ua

Эти огурцы по-болгарски имеют настоящий вкус ностальгии — хрустящие, ароматные и с приятной кисло-сладкой ноткой. Раньше их "сметали" с прилавков, а теперь можно легко приготовить дома без лишних усилий и из простых ингредиентов.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

огурцы — 500-600 г;

морковь — 5-6 колец;

репчатый лук — 5-6 колец;

лавровый лист — 1 шт.;

перец душистый горошком — 6 шт.;

гвоздика — 1 шт.

Для маринада (на 1 л):

сахар — 8 ч. л.;

соль — 4 ч. л.;

уксус 9 % — 6-8 ст. л.

Способ приготовления

Подготовить стерильные банки. На дно каждой выложить лавровый лист, кольца лука, перец и гвоздику. Далее плотно уложить огурцы, перекладывая их кружочками моркови.

Лук и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

Приготовить маринад: на 1 литр воды добавить соль, сахар и уксус. Количество можно увеличить пропорционально потребностям. В широкую кастрюлю положить салфетку, поставить банки, залить огурцы горячим маринадом почти до верха. Залить в банки по плечики, накрыть крышками.

Заготовка на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Стерилизовать после закипания 5-7 минут — когда в середине банки появятся пузырьки. Затем банки сразу закатать, перевернуть вверх дном, накрыть полотенцем (не заворачивать плотно) и оставить до полного остывания.

Огурцы получаются ароматными, хрустящими и приятно кисло-сладкими — именно те, что исчезали с прилавков еще до закрутки крышек.

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