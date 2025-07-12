Рецепт огурцов по-болгарски на зиму — легендарная закуска из детства, которая всегда съедается первой

Огурцы по-болгарски — раньше эти заготовки сметали с прилавков
Эти огурцы по-болгарски имеют настоящий вкус ностальгии — хрустящие, ароматные и с приятной кисло-сладкой ноткой. Раньше их "сметали" с прилавков, а теперь можно легко приготовить дома без лишних усилий и из простых ингредиентов.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- огурцы — 500-600 г;
- морковь — 5-6 колец;
- репчатый лук — 5-6 колец;
- лавровый лист — 1 шт.;
- перец душистый горошком — 6 шт.;
- гвоздика — 1 шт.
Для маринада (на 1 л):
- сахар — 8 ч. л.;
- соль — 4 ч. л.;
- уксус 9 % — 6-8 ст. л.
Способ приготовления
Подготовить стерильные банки. На дно каждой выложить лавровый лист, кольца лука, перец и гвоздику. Далее плотно уложить огурцы, перекладывая их кружочками моркови.
Приготовить маринад: на 1 литр воды добавить соль, сахар и уксус. Количество можно увеличить пропорционально потребностям. В широкую кастрюлю положить салфетку, поставить банки, залить огурцы горячим маринадом почти до верха. Залить в банки по плечики, накрыть крышками.
Стерилизовать после закипания 5-7 минут — когда в середине банки появятся пузырьки. Затем банки сразу закатать, перевернуть вверх дном, накрыть полотенцем (не заворачивать плотно) и оставить до полного остывания.
Огурцы получаются ароматными, хрустящими и приятно кисло-сладкими — именно те, что исчезали с прилавков еще до закрутки крышек.
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