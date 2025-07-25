Помидоры половинками на зиму рецепт приготовления с фото — вкусный маринад без лишних ингредиентов

Президентские помидоры президентские. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт давно стал легендой в западных селах — именно с него начинают все праздничные застолья. Помидоры получаются пряные, яркие и идеально пропитанные маринадом. Идеально подходят к любому блюду и исчезают со стола первыми — проверено не один раз.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

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Вам понадобится:

вода — 3,5 л.;

сахар — 150 г;

соль — 80 г;

уксус 9% — 200 мл.;

помидоры — спелые, но крепкие;

лук репчатый — несколько шт.;

зелень петрушки или укропа — по своему вкусу;

черный перец горошком — по своему вкусу;

лавровый лист — несколько шт.

Способ приготовления

Помыть помидоры и удалить плодоножки. Большие и средние плоды разрезать пополам. Подготовить стерильные банки: на дно выложить кольцо лука, немного зелени, несколько горошин перца и лавровый лист.

Специи в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Затем плотно укладывать помидоры срезом вниз, чередуя с кольцами лука.

Помидоры и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

В кастрюле смешать воду, сахар, соль и уксус. Довести до кипения под крышкой. Горячим маринадом залить банки до верха. Чтобы избежать растрескивания, под банку положить металлическую ложку.

Маринованные помидоры. Фото: smakuiemo.com.ua

Прикрыть крышками и простерилизовать в кастрюле с водой 10 минут с момента закипания. После этого банки закатать, перевернуть вверх дном и тепло укутать до полного остывания.

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