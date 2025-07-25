Помидоры половинками на зиму рецепт приготовления с фото — вкусный маринад без лишних ингредиентов

Президентские помидоры половинками — рецепт заготовки на зиму
Этот рецепт давно стал легендой в западных селах — именно с него начинают все праздничные застолья. Помидоры получаются пряные, яркие и идеально пропитанные маринадом. Идеально подходят к любому блюду и исчезают со стола первыми — проверено не один раз.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- вода — 3,5 л.;
- сахар — 150 г;
- соль — 80 г;
- уксус 9% — 200 мл.;
- помидоры — спелые, но крепкие;
- лук репчатый — несколько шт.;
- зелень петрушки или укропа — по своему вкусу;
- черный перец горошком — по своему вкусу;
- лавровый лист — несколько шт.
Способ приготовления
Помыть помидоры и удалить плодоножки. Большие и средние плоды разрезать пополам. Подготовить стерильные банки: на дно выложить кольцо лука, немного зелени, несколько горошин перца и лавровый лист.
Затем плотно укладывать помидоры срезом вниз, чередуя с кольцами лука.
В кастрюле смешать воду, сахар, соль и уксус. Довести до кипения под крышкой. Горячим маринадом залить банки до верха. Чтобы избежать растрескивания, под банку положить металлическую ложку.
Прикрыть крышками и простерилизовать в кастрюле с водой 10 минут с момента закипания. После этого банки закатать, перевернуть вверх дном и тепло укутать до полного остывания.
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