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Главная arrow Вкус arrow Квашеные огурцы и помидоры в 1 банке — вкусный питьевой рассол arrow

Квашеные огурцы и помидоры в 1 банке — вкусный питьевой рассол

30 июля 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Квашеные огурцы и помидоры — рецепт с фото вкусной заготовки в одной банке
Огурцы и помидоры. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Эта квашеная заготовка — настоящая находка для тех, кто хочет сохранить вкус лета в одной банке. Хрустящие огурцы, сочные помидоры, ароматная зелень и пряный рассол — все сочетается в этом рецепте. Благодаря простой технологии брожения без кипячения, овощи остаются натуральными, вкусными и готовыми к употреблению уже через несколько недель.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

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Вам понадобится:

  • огурцы (небольшие) — произвольное количество;
  • помидоры (плотные, небольшие) — произвольное количество;
  • укроп — несколько зонтиков;
  • петрушка — по своему вкусу;
  • листья хрена — несколько штук;
  • листья смородины — несколько штук;
  • листья вишни — 2-3 шт. на банку;
  • листья винограда — 1-2 шт. на банку (+ для накрытия сверху — по желанию);
  • чеснок — несколько зубчиков;
  • соль — 1 ст. л. на каждый литр воды.

Способ приготовления

Подготовить чистые сухие банки: хорошо вымыть их с содой и обдать кипятком или простерилизовать над паром или в духовке. Крышки также ошпарить или проварить. На дно каждой банки выложить зелень: зонтик укропа, несколько листьев смородины, вишни, винограда, лист хрена (можно разрезать) и веточку петрушки. Добавить разрезанный вдоль чеснок для лучшего аромата.

Квашені огірки та помідори, рецепт з фото смачної заготівлі в одній банці
Огурцы, помидоры и специи. Фото: smakuiemo.com.ua

Уложить вертикально огурцы, плотно, но без чрезмерного давления. Добавить немного зелени между огурцами. Поверх выложить плотные помидоры — сливки, черри или коктейльные. Добавить соль из расчета 1 ст. л. на каждый литр объема банки — просто сверху.

Квашені огірки та помідори, рецепт з фото смачної заготівлі
Помидоры в банке. Фото: smakuiemo.com.ua

Залить холодной фильтрованной или водопроводной водой. Важно: вода должна быть именно холодная, чтобы начался процесс естественного брожения. По желанию накрыть сверху листьями винограда. Закрыть капроновыми крышками. Поставить банки в прохладное темное место или на поднос в случае вытекания рассола.

Смачні квашені огірки та помідори, рецепт з фото смачної заготівлі
Помидоры и огурцы в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Через 5-7 дней начнется брожение. Через 2-3 недели овощи будут готовы. Тогда открыть банки, слить немного рассола, протереть горлышко, заменить крышки на стерильные и плотно закрыть.

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