Квашеные огурцы и помидоры — рецепт с фото вкусной заготовки в одной банке

Квашеные огурцы и помидоры в 1 банке — вкусный питьевой рассол
Эта квашеная заготовка — настоящая находка для тех, кто хочет сохранить вкус лета в одной банке. Хрустящие огурцы, сочные помидоры, ароматная зелень и пряный рассол — все сочетается в этом рецепте. Благодаря простой технологии брожения без кипячения, овощи остаются натуральными, вкусными и готовыми к употреблению уже через несколько недель.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- огурцы (небольшие) — произвольное количество;
- помидоры (плотные, небольшие) — произвольное количество;
- укроп — несколько зонтиков;
- петрушка — по своему вкусу;
- листья хрена — несколько штук;
- листья смородины — несколько штук;
- листья вишни — 2-3 шт. на банку;
- листья винограда — 1-2 шт. на банку (+ для накрытия сверху — по желанию);
- чеснок — несколько зубчиков;
- соль — 1 ст. л. на каждый литр воды.
Способ приготовления
Подготовить чистые сухие банки: хорошо вымыть их с содой и обдать кипятком или простерилизовать над паром или в духовке. Крышки также ошпарить или проварить. На дно каждой банки выложить зелень: зонтик укропа, несколько листьев смородины, вишни, винограда, лист хрена (можно разрезать) и веточку петрушки. Добавить разрезанный вдоль чеснок для лучшего аромата.
Уложить вертикально огурцы, плотно, но без чрезмерного давления. Добавить немного зелени между огурцами. Поверх выложить плотные помидоры — сливки, черри или коктейльные. Добавить соль из расчета 1 ст. л. на каждый литр объема банки — просто сверху.
Залить холодной фильтрованной или водопроводной водой. Важно: вода должна быть именно холодная, чтобы начался процесс естественного брожения. По желанию накрыть сверху листьями винограда. Закрыть капроновыми крышками. Поставить банки в прохладное темное место или на поднос в случае вытекания рассола.
Через 5-7 дней начнется брожение. Через 2-3 недели овощи будут готовы. Тогда открыть банки, слить немного рассола, протереть горлышко, заменить крышки на стерильные и плотно закрыть.
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