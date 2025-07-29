Козацькі огірки з гірчицею — рецепт з фото хрумкої заготівлі на зиму

Козацькі огірки з гірчицею — супер заготівля закуски на зиму
Ці козацькі огірки з гірчицею — справжній хіт серед зимових заготівель. Вони мають яскравий смак, пряну кислинку й легендарну хрумкість, яку пам’ятаємо ще з дитинства. Простий маринад на основі оцту, олії та спецій робить огірки ідеальними до м’яса, картоплі чи як окрема закуска. Готуються без зайвого клопоту, а результат точно вразить.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- огірки — 3 кг;
- петрушка — 70 г;
- гірчиця зернами — 2 ст. л. (20 г);
- сіль — 2 ст. л.;
- перець чорний горошком — 1 ст. л. (10 г);
- олія — 200 мл;
- оцет 9% — 200 мл;
- цукор — 200 мл;
- часник — кілька головок.
Спосіб приготування
Огірки ретельно вимити й обрізати кінчики. Розрізати кожен огірок уздовж на чотири частини. Петрушку промити та нарізати довільно — не надто дрібно, щоб вона не перетворилась на пюре. Додати зелень до огірків.
В окремій мисці змішати гірчицю, сіль, цукор і перець горошком. Влити оцет та олію без різкого запаху. Додати спеції до огірків і добре перемішати. Накрити миску плівкою або кришкою, залишити за кімнатної температури на кілька годин, щоб овочі промаринувалися.
Підготувати стерилізовані сухі банки. На дно кожної покласти кілька зубчиків очищеного часнику. Щільно укласти огірки з петрушкою та спеціями, які залишилися. Залити все рідиною, що утворилася під час маринування — це і є маринад.
Банки стерилізувати у каструлі з водою: 15 хвилин після закипання для півлітрових банок. Якщо використовуються самозакручувані кришки, перевертати не потрібно.
Якщо ж закатуєте класичними кришками — після стерилізації перевернути банки догори дном і залишити охолоджуватися під пледом.
Готові огірки виходять хрумкими, з легкою кислинкою, ароматом зелені та пряний гірчичний посмак.
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