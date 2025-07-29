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Козацькі огірки з гірчицею — супер заготівля закуски на зиму

29 липня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Козацькі огірки з гірчицею — рецепт з фото хрумкої заготівлі на зиму
Козацькі огірки з гірчицею. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Ці козацькі огірки з гірчицею — справжній хіт серед зимових заготівель. Вони мають яскравий смак, пряну кислинку й легендарну хрумкість, яку пам’ятаємо ще з дитинства. Простий маринад на основі оцту, олії та спецій робить огірки ідеальними до м’яса, картоплі чи як окрема закуска. Готуються без зайвого клопоту, а результат точно вразить.

Рецепт опублікували Smakuiemo

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Вам знадобиться:

  • огірки — 3 кг;
  • петрушка — 70 г;
  • гірчиця зернами — 2 ст. л. (20 г);
  • сіль — 2 ст. л.;
  • перець чорний горошком — 1 ст. л. (10 г);
  • олія — 200 мл;
  • оцет 9% — 200 мл;
  • цукор — 200 мл;
  • часник — кілька головок.

Спосіб приготування

Огірки ретельно вимити й обрізати кінчики. Розрізати кожен огірок уздовж на чотири частини. Петрушку промити та нарізати довільно — не надто дрібно, щоб вона не перетворилась на пюре. Додати зелень до огірків.

Козацькі огірки з гірчицею, рецепт з фото хрумкої заготівлі на зиму
Нарізані огірки. Фото: smakuiemo.com.ua

В окремій мисці змішати гірчицю, сіль, цукор і перець горошком. Влити оцет та олію без різкого запаху. Додати спеції до огірків і добре перемішати. Накрити миску плівкою або кришкою, залишити за кімнатної температури на кілька годин, щоб овочі промаринувалися.

Козацькі огірки з гірчицею, рецепт з фото
Огірки та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

Підготувати стерилізовані сухі банки. На дно кожної покласти кілька зубчиків очищеного часнику. Щільно укласти огірки з петрушкою та спеціями, які залишилися. Залити все рідиною, що утворилася під час маринування — це і є маринад.

Смачні козацькі огірки з гірчицею, рецепт з фото
Огірки в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Банки стерилізувати у каструлі з водою: 15 хвилин після закипання для півлітрових банок. Якщо використовуються самозакручувані кришки, перевертати не потрібно.

пікантні огірки на зиму з гірчицею
Стерилізація банок. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо ж закатуєте класичними кришками — після стерилізації перевернути банки догори дном і залишити охолоджуватися під пледом.

Рецепт маринованих огірків з гірчицею
Мариновані огірки. Фото: smakuiemo.com.ua

Готові огірки виходять хрумкими, з легкою кислинкою, ароматом зелені та пряний гірчичний посмак.

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