Козацькі огірки з гірчицею — рецепт з фото хрумкої заготівлі на зиму

Козацькі огірки з гірчицею. Фото: smakuiemo.com.ua

Ці козацькі огірки з гірчицею — справжній хіт серед зимових заготівель. Вони мають яскравий смак, пряну кислинку й легендарну хрумкість, яку пам’ятаємо ще з дитинства. Простий маринад на основі оцту, олії та спецій робить огірки ідеальними до м’яса, картоплі чи як окрема закуска. Готуються без зайвого клопоту, а результат точно вразить.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

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Вам знадобиться:

огірки — 3 кг;

петрушка — 70 г;

гірчиця зернами — 2 ст. л. (20 г);

сіль — 2 ст. л.;

перець чорний горошком — 1 ст. л. (10 г);

олія — 200 мл;

оцет 9% — 200 мл;

цукор — 200 мл;

часник — кілька головок.

Спосіб приготування

Огірки ретельно вимити й обрізати кінчики. Розрізати кожен огірок уздовж на чотири частини. Петрушку промити та нарізати довільно — не надто дрібно, щоб вона не перетворилась на пюре. Додати зелень до огірків.

Нарізані огірки. Фото: smakuiemo.com.ua

В окремій мисці змішати гірчицю, сіль, цукор і перець горошком. Влити оцет та олію без різкого запаху. Додати спеції до огірків і добре перемішати. Накрити миску плівкою або кришкою, залишити за кімнатної температури на кілька годин, щоб овочі промаринувалися.

Огірки та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

Підготувати стерилізовані сухі банки. На дно кожної покласти кілька зубчиків очищеного часнику. Щільно укласти огірки з петрушкою та спеціями, які залишилися. Залити все рідиною, що утворилася під час маринування — це і є маринад.

Огірки в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Банки стерилізувати у каструлі з водою: 15 хвилин після закипання для півлітрових банок. Якщо використовуються самозакручувані кришки, перевертати не потрібно.

Стерилізація банок. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо ж закатуєте класичними кришками — після стерилізації перевернути банки догори дном і залишити охолоджуватися під пледом.

Мариновані огірки. Фото: smakuiemo.com.ua

Готові огірки виходять хрумкими, з легкою кислинкою, ароматом зелені та пряний гірчичний посмак.

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