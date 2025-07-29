Казацкие огурцы с горчицей — рецепт с фото хрустящей заготовки на зиму

Казацкие огурцы с горчицей. Фото: smakuiemo.com.ua

Эти казацкие огурцы с горчицей — настоящий хит среди зимних заготовок. Они имеют яркий вкус, пряную кислинку и легендарную хрусткость, которую помним еще с детства. Простой маринад на основе уксуса, масла и специй делает огурцы идеальными к мясу, картофелю или как отдельная закуска. Готовятся без лишних хлопот, а результат точно поразит.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

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Вам понадобится:

огурцы — 3 кг;

петрушка — 70 г;

горчица зернами — 2 ст. л. (20 г);

соль — 2 ст. л.;

перец черный горошком — 1 ст. л. (10 г);

масло — 200 мл.;

уксус 9% — 200 мл.;

сахар — 200 мл.;

чеснок — несколько головок.

Способ приготовления

Огурцы тщательно вымыть и обрезать кончики. Разрезать каждый огурец вдоль на четыре части. Петрушку промыть и нарезать произвольно — не слишком мелко, чтобы она не превратилась в пюре. Добавить зелень к огурцам.

Нарезанные огурцы. Фото: smakuiemo.com.ua

В отдельной миске смешать горчицу, соль, сахар и перец горошком. Влить уксус и масло без резкого запаха. Добавить специи к огурцам и хорошо перемешать. Накрыть миску пленкой или крышкой, оставить при комнатной температуре на несколько часов, чтобы овощи промариновались.

Огурцы и специи. Фото: smakuiemo.com.ua

Подготовить стерилизованные сухие банки. На дно каждой положить несколько зубчиков очищенного чеснока. Плотно уложить огурцы с петрушкой и оставшимися специями. Залить все жидкостью, образовавшейся во время маринования — это и есть маринад.

Огурцы в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Банки стерилизовать в кастрюле с водой: 15 минут после закипания для полулитровых банок. Если используются самозакручивающиеся крышки, переворачивать не нужно.

Стерилизация банок. Фото: smakuiemo.com.ua

Если же закатываете классическими крышками — после стерилизации перевернуть банки вверх дном и оставить охлаждаться под пледом.

Маринованные огурцы. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовые огурцы получаются хрустящими, с легкой кислинкой, ароматом зелени и пряным горчичным послевкусием.

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