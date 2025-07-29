Казацкие огурцы с горчицей — рецепт с фото хрустящей заготовки на зиму

Казацкие огурцы с горчицей — супер заготовка закуски на зиму
Эти казацкие огурцы с горчицей — настоящий хит среди зимних заготовок. Они имеют яркий вкус, пряную кислинку и легендарную хрусткость, которую помним еще с детства. Простой маринад на основе уксуса, масла и специй делает огурцы идеальными к мясу, картофелю или как отдельная закуска. Готовятся без лишних хлопот, а результат точно поразит.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- огурцы — 3 кг;
- петрушка — 70 г;
- горчица зернами — 2 ст. л. (20 г);
- соль — 2 ст. л.;
- перец черный горошком — 1 ст. л. (10 г);
- масло — 200 мл.;
- уксус 9% — 200 мл.;
- сахар — 200 мл.;
- чеснок — несколько головок.
Способ приготовления
Огурцы тщательно вымыть и обрезать кончики. Разрезать каждый огурец вдоль на четыре части. Петрушку промыть и нарезать произвольно — не слишком мелко, чтобы она не превратилась в пюре. Добавить зелень к огурцам.
В отдельной миске смешать горчицу, соль, сахар и перец горошком. Влить уксус и масло без резкого запаха. Добавить специи к огурцам и хорошо перемешать. Накрыть миску пленкой или крышкой, оставить при комнатной температуре на несколько часов, чтобы овощи промариновались.
Подготовить стерилизованные сухие банки. На дно каждой положить несколько зубчиков очищенного чеснока. Плотно уложить огурцы с петрушкой и оставшимися специями. Залить все жидкостью, образовавшейся во время маринования — это и есть маринад.
Банки стерилизовать в кастрюле с водой: 15 минут после закипания для полулитровых банок. Если используются самозакручивающиеся крышки, переворачивать не нужно.
Если же закатываете классическими крышками — после стерилизации перевернуть банки вверх дном и оставить охлаждаться под пледом.
Готовые огурцы получаются хрустящими, с легкой кислинкой, ароматом зелени и пряным горчичным послевкусием.
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