Класична кабачкова ікра на зиму — рецепт з фото приготування, як у дитинстві

Класична кабачкова ікра на зиму — на смак, як в дитинстві
Ця кабачкова ікра повертає у дитинство з першої ложки — така ж м’яка, ароматна й домашня, як готували колись наші мами. Завдяки заправці з овочів і томатної пасти вона набуває насиченого кольору та смаку. Ідеальний варіант для заготівлі на зиму, який зберігає смак літа у кожній баночці.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- кабачки очищені — 1,5 кг;
- морква — 500 г;
- цибуля ріпчаста — 500 г;
- часник — 5 зубчиків;
- олія рафінована — 125 мл;
- цукор — 50 г;
- сіль — 25 г;
- томатна паста — 150 г;
- перець чорний мелений — 0,5 ч. л.;
- оцет 9% — 25 мл.
Вихід: 4–5 банок по 0,5 л.
Спосіб приготування
Нарізати ріпчасту цибулю півкільцями, моркву натерти на великій тертці, часник подрібнити ножем або натерти.
У каструлі з товстим дном розігріти олію, додати моркву з цибулею й обсмажити на середньому вогні, періодично помішуючи, до м’якості. Наприкінці додати часник і ще трохи протушкувати.
Окремо нарізати очищені кабачки дрібним кубиком. Додати їх до засмажки разом із цукром та сіллю. Ретельно перемішати, довести до кипіння й варити на слабкому вогні 30 хвилин, регулярно помішуючи.
Додати томатну пасту та мелений чорний перець, перемішати й тушкувати ще 10 хвилин. Влити оцет, добре перемішати й зняти з вогню. Збити все блендером до кремової текстури.
Гарячу ікру розкласти по стерилізованих банках, щільно закрити кришками, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження. Зберігати в темному прохолодному місці.
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