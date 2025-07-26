Класична кабачкова ікра на зиму — рецепт з фото приготування, як у дитинстві

Класична кабачкова ікра. Фото: smakuiemo.com.ua

Ця кабачкова ікра повертає у дитинство з першої ложки — така ж м’яка, ароматна й домашня, як готували колись наші мами. Завдяки заправці з овочів і томатної пасти вона набуває насиченого кольору та смаку. Ідеальний варіант для заготівлі на зиму, який зберігає смак літа у кожній баночці.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

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Вам знадобиться:

кабачки очищені — 1,5 кг;

морква — 500 г;

цибуля ріпчаста — 500 г;

часник — 5 зубчиків;

олія рафінована — 125 мл;

цукор — 50 г;

сіль — 25 г;

томатна паста — 150 г;

перець чорний мелений — 0,5 ч. л.;

оцет 9% — 25 мл.

Вихід: 4–5 банок по 0,5 л.

Спосіб приготування

Нарізати ріпчасту цибулю півкільцями, моркву натерти на великій тертці, часник подрібнити ножем або натерти.

Морква та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

У каструлі з товстим дном розігріти олію, додати моркву з цибулею й обсмажити на середньому вогні, періодично помішуючи, до м’якості. Наприкінці додати часник і ще трохи протушкувати.

Додавання кабачків. Фото: smakuiemo.com.ua

Окремо нарізати очищені кабачки дрібним кубиком. Додати їх до засмажки разом із цукром та сіллю. Ретельно перемішати, довести до кипіння й варити на слабкому вогні 30 хвилин, регулярно помішуючи.

Приготування кабачкової ікри. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати томатну пасту та мелений чорний перець, перемішати й тушкувати ще 10 хвилин. Влити оцет, добре перемішати й зняти з вогню. Збити все блендером до кремової текстури.

Кабачкова ікра. Фото: smakuiemo.com.ua

Гарячу ікру розкласти по стерилізованих банках, щільно закрити кришками, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження. Зберігати в темному прохолодному місці.

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