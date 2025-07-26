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Классическая кабачковая икра на зиму — на вкус, как в детстве

26 июля 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Классическая кабачковая икра на зиму — рецепт с фото приготовления, как в детстве
Классическая кабачковая икра. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Эта кабачковая икра возвращает в детство с первой ложки — такая же мягкая, ароматная и домашняя, как готовили когда-то наши мамы. Благодаря заправке из овощей и томатной пасты она приобретает насыщенный цвет и вкус. Идеальный вариант для заготовки на зиму, который сохраняет вкус лета в каждой баночке.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

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Вам понадобится:

  • кабачки очищенные — 1,5 кг;
  • морковь — 500 г;
  • лук репчатый — 500 г;
  • чеснок — 5 зубчиков;
  • масло рафинированное — 125 мл.;
  • сахар — 50 г;
  • соль — 25 г;
  • томатная паста — 150 г;
  • перец черный молотый — 0,5 ч. л.;
  • уксус 9% — 25 мл.

Выход: 4-5 банок по 0,5 л.

Способ приготовления

Нарезать репчатый лук полукольцами, морковь натереть на крупной терке, чеснок измельчить ножом или натереть.

Класична кабачкова ікра на зиму, рецепт з фото приготування, як у дитинстві
Морковь и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

В кастрюле с толстым дном разогреть растительное масло, добавить морковь с луком и обжарить на среднем огне, периодически помешивая, до мягкости. В конце добавить чеснок и еще немного протушить.

Класична кабачкова ікра на зиму, рецепт з фото
Добавление кабачков. Фото: smakuiemo.com.ua

Отдельно нарезать очищенные кабачки мелким кубиком. Добавить их к зажарке вместе с сахаром и солью. Тщательно перемешать, довести до кипения и варить на слабом огне 30 минут, регулярно помешивая.

Класична кабачкова ікра на зиму, рецепт з фото
Приготовление кабачковой икры. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить томатную пасту и молотый черный перец, перемешать и тушить еще 10 минут. Влить уксус, хорошо перемешать и снять с огня. Взбить все блендером до кремовой текстуры.

Класична смачна кабачкова ікра на зиму, рецепт з фото
Кабачковая икра. Фото: smakuiemo.com.ua

Горячую икру разложить по стерилизованным банкам, плотно закрыть крышками, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания. Хранить в темном прохладном месте.

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