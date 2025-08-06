Малосольні квашені помідори — рецепт з фото з ароматом хрону, вишневих листків і сухої гірчиці

Малосольні квашені помідори. Фото: кадр з відео

Ці квашені помідори — справжній смак літа в банці. Вони газовані, хрусткі, ароматні та ідеально доповнюють будь-яку страву. Завдяки простому розсолу й натуральним спеціям, томати набувають особливого характеру вже за кілька днів. Якщо хочете приготувати щось справді домашнє, натуральне й смачне — обов’язково скористайтеся цим рецептом до завершення сезону помідорів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рай салатів та закусок.

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Вам знадобиться:

помідори — скільки вміститься в банку;

листя хріну — кілька шт.;

гілочки кропу — до свого смаку;

листя вишні — 6 шт.;

часник — 4 зубчики;

перець чорний горошком — 1 ч. л.;

гірчиця (суха, порошок) — 2 ст. л.

Для розсолу (на 1 л води):

сіль — 1,5 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Помідори ретельно вимити, бажано вибирати міцні, не переспілі плоди. Листя хріну, вишні та гілочки кропу також добре промити. Часник почистити, кожен зубчик розрізати навпіл.

Листя вишні та спеції. Фото: кадр з відео

На дно чистої банки викласти частину хріну, вишневих листків, кропу, часнику та перцю горошком. Щільно викласти помідори, пересипаючи кожен шар спеціями. Поверх усього всипати суху гірчицю.

Помідори та перець. Фото: кадр з відео

Приготувати розсіл: на 1 літр холодної або теплої кип’яченої води додати сіль та цукор, добре розмішати до повного розчинення. Залити розсолом помідори в банці так, щоб рідина повністю покривала вміст.

Порошок гірчиці. Фото: кадр з відео

Накрити банку чистою марлею або кришкою без закручування. Залишити при кімнатній температурі на 2–3 дні для квашення. Потім щільно закрити кришкою та перенести в холодильник або прохолодне місце ще на кілька днів для дозрівання.

Помідори під пресом. Фото: кадр з відео

Подавати охолодженими як самостійну закуску або гарнір. Помідори виходять малосольні, з легкою пікантністю й приємним "газованим" ефектом.

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