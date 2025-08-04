Ніжинський салат на зиму — рецепт з фото за старим бабусиним переписом

“Ніжинський салат” на зиму — рецепт за старим переписом бабусі
Ніжинський салат — одна з найпопулярніших заготовок в українських родинах, яка зберегла свою актуальність ще з бабусиних часів. Цей рецепт ідеально підходить для зими: огірки залишаються хрусткими, а аромат свіжого кропу та ніжної маринованої цибулі додає особливого смаку.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- огірки — 2 кг;
- цибуля — 700 г;
- кріп — пучок (50–100 г);
- сіль — 1 ст. л.
У кожну банку (об’ємом 500 мл):
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- оцет 9% — 2 ст. л.;
- олія рафінована — 1 ст. л.;
- лавровий лист — 1 шт.;
- чорний перець горошком — 4–5 шт.
Спосіб приготування
Огірки нарізати тонкими кружечками. Цибулю почистити та нарізати півкільцями.
Кріп дрібно посікти. Змішати всі інгредієнти у великій мисці, додати 1 столову ложку солі, добре перемішати та залишити на 1,5–3 години, щоб овочі пустили сік і просочилися.
Підготувати банки: вимити, простерилізувати й висушити. На дно кожної банки покласти лавровий лист і перець горошком. Потім щільно викласти огірковий салат разом із соком. Додати в кожну банку по 1 ч. л. цукру, 1 ст. л. рафінованої олії та 2 ст. л. оцту.
Накрити банки кришками, поставити у велику каструлю з водою (на дно покласти рушник), довести до кипіння та стерилізувати 20 хвилин з моменту закипання.
Якщо використовуєте літрові банки, збільшити час до 30 хвилин.
Після стерилізації герметично закрутити банки, перевернути догори дном і накрити рушником до повного охолодження. Зберігати в прохолодному темному місці.
Новини.LIVE підготували матеріал в якому порахували скільки коштує консервувати огірки вдома — мінімальна сума у 2025 році.
Також корисний матеріал про сезон консервації, який в самому розпалі — де купити кам'яну сіль та які ціни.
Також радимо ознайомитися вам з нашою добіркою маринованих та ферментованих овочів
Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів.
Корсині квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити.
Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.
Корисні солоні огірки без цукру та оцту, які зберігаються у квартирі роками.
Читайте Новини.LIVE!