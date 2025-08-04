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Головна arrow Смак arrow “Ніжинський салат” на зиму — рецепт за старим переписом бабусі arrow

“Ніжинський салат” на зиму — рецепт за старим переписом бабусі

4 серпня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Ніжинський салат на зиму — рецепт з фото за старим бабусиним переписом
Ніжинський салат. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Ніжинський салат — одна з найпопулярніших заготовок в українських родинах, яка зберегла свою актуальність ще з бабусиних часів. Цей рецепт ідеально підходить для зими: огірки залишаються хрусткими, а аромат свіжого кропу та ніжної маринованої цибулі додає особливого смаку.

Рецепт опублікували Smakuiemo

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Вам знадобиться:

  • огірки — 2 кг;
  • цибуля — 700 г;
  • кріп — пучок (50–100 г);
  • сіль — 1 ст. л.

У кожну банку (об’ємом 500 мл):

  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • оцет 9% — 2 ст. л.;
  • олія рафінована — 1 ст. л.;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • чорний перець горошком — 4–5 шт.

Спосіб приготування

Огірки нарізати тонкими кружечками. Цибулю почистити та нарізати півкільцями.

салат з огірками на зиму
Нарізані огірки. Фото: smakuiemo.com.ua

Кріп дрібно посікти. Змішати всі інгредієнти у великій мисці, додати 1 столову ложку солі, добре перемішати та залишити на 1,5–3 години, щоб овочі пустили сік і просочилися.

рецепт ніжинського салату на зиму
Цибуля та кріп. Фото: smakuiemo.com.ua

Підготувати банки: вимити, простерилізувати й висушити. На дно кожної банки покласти лавровий лист і перець горошком. Потім щільно викласти огірковий салат разом із соком. Додати в кожну банку по 1 ч. л. цукру, 1 ст. л. рафінованої олії та 2 ст. л. оцту.

мариновані огірки кружечками на зиму
Огірки в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрити банки кришками, поставити у велику каструлю з водою (на дно покласти рушник), довести до кипіння та стерилізувати 20 хвилин з моменту закипання.

ніжинські огірки на зиму
Огірки з цукром, оцтом та олією. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо використовуєте літрові банки, збільшити час до 30 хвилин.

стерилізація огірків в банках
Стерилізація банок з салатом. Фото: smakuiemo.com.ua

Після стерилізації герметично закрутити банки, перевернути догори дном і накрити рушником до повного охолодження. Зберігати в прохолодному темному місці.

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