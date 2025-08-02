Лечо з рисом на зиму — рецепт з фото повноцінної страви в одній банці

Лечо з рисом на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua

Це лечо з рисом на зиму — справжня паличка-виручалочка в холодну пору року. В одній банці — готова поживна страва, яку не потрібно допрацьовувати: відкрили, розігріли і вже можна подавати до столу. Завдяки правильній рецептурі овочі зберігають текстуру, рис не розварюється, а смак — насичений і домашній. Ідеальне рішення на випадок блекаутів або коли немає часу на приготування.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

помідори — 3 кг;

морква — 1 кг;

солодкий перець — 1 кг;

цибуля — 2 кг;

олія рафінована — 500 мл.;

оцет 9% — 50–70 г;

часник — кілька зубчиків;

цукор — 200 г;

сіль — 70 г;

рис пропарений — до 500 г;

перець мелений — до свого смаку;

куркума — 1 ст. л. (за бажанням).

Спосіб приготування

Очистити всі овочі. Цибулю нарізати півкільцями або кубиками, моркву натерти на великій тертці. У великій каструлі розігріти олію, викласти туди цибулю та моркву. Тушкувати на середньому вогні, періодично помішуючи, поки овочі не стануть м’якими та ароматними.

Морква та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Тим часом перемолоти помідори за допомогою блендера або м’ясорубки. Болгарський перець очистити від насіння й нарізати смужками або кубиками. Додати помідори й перець до каструлі з овочами. Перемішати й тушкувати все разом приблизно 30–35 хвилин.

Томатний соус. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли овочі стануть м’якими, додати сіль, куркуму та висипати промитий рис. Дати рису кілька хвилин, щоб увібрав трохи рідини та олії — це зробить його ніжнішим і смачнішим. Продовжити тушкувати ще 15–20 хвилин, періодично помішуючи, щоб нічого не пригоріло.

Додавання рису. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати цукор, оцет і мелений перець. Ще через 10 хвилин додати подрібнений часник. Усе ретельно перемішати, скуштувати й за потреби відкоригувати смак.

Чорний мелений перець. Фото: smakuiemo.com.ua

Гарячу страву розкласти у стерильні сухі банки, герметично закрутити кришками. Перевернути банки догори дном, укутати рушником і залишити до повного охолодження.

Закрутки з рисом. Фото: smakuiemo.com.ua

Зберігати в коморі, погребі або на балконі. Взимку достатньо просто відкрити банку — і вже готовий смачний обід або вечеря.

Новини.LIVE підготували матеріал в якому порахували скільки коштує консервувати огірки вдома — мінімальна сума у 2025 році.



Також корисний матеріал про сезон консервації, який в самому розпалі — де купити кам'яну сіль та які ціни.

Ціни на сіль. Фото: Новини.LIVE

Також радимо ознайомитися вам з нашою добіркою маринованих та ферментованих овочів

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів.

Корсині квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити.

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.

Перевірений роками салат "Ніжинський" на зиму — популярний класичний рецепт.

Корисні солоні огірки без цукру та оцту, які зберігаються у квартирі роками.