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Головна arrow Смак arrow Лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці arrow

Лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці

2 серпня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Лечо з рисом на зиму — рецепт з фото повноцінної страви в одній банці
Лечо з рисом на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Це лечо з рисом на зиму — справжня паличка-виручалочка в холодну пору року. В одній банці — готова поживна страва, яку не потрібно допрацьовувати: відкрили, розігріли і вже можна подавати до столу. Завдяки правильній рецептурі овочі зберігають текстуру, рис не розварюється, а смак — насичений і домашній. Ідеальне рішення на випадок блекаутів або коли немає часу на приготування.

Рецепт опублікували Smakuiemo

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Вам знадобиться:

  • помідори — 3 кг;
  • морква — 1 кг;
  • солодкий перець — 1 кг;
  • цибуля — 2 кг;
  • олія рафінована — 500 мл.;
  • оцет 9% — 50–70 г;
  • часник — кілька зубчиків;
  • цукор — 200 г;
  • сіль — 70 г;
  • рис пропарений — до 500 г;
  • перець мелений — до свого смаку;
  • куркума — 1 ст. л. (за бажанням).

Спосіб приготування

Очистити всі овочі. Цибулю нарізати півкільцями або кубиками, моркву натерти на великій тертці. У великій каструлі розігріти олію, викласти туди цибулю та моркву. Тушкувати на середньому вогні, періодично помішуючи, поки овочі не стануть м’якими та ароматними.

Лечо з рисом на зиму, рецепт з фото повноцінної страви в одній банці
Морква та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Тим часом перемолоти помідори за допомогою блендера або м’ясорубки. Болгарський перець очистити від насіння й нарізати смужками або кубиками. Додати помідори й перець до каструлі з овочами. Перемішати й тушкувати все разом приблизно 30–35 хвилин.

Лечо з рисом на зиму, рецепт з фото повноцінної страви
Томатний соус. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли овочі стануть м’якими, додати сіль, куркуму та висипати промитий рис. Дати рису кілька хвилин, щоб увібрав трохи рідини та олії — це зробить його ніжнішим і смачнішим. Продовжити тушкувати ще 15–20 хвилин, періодично помішуючи, щоб нічого не пригоріло.

Лечо з рисом на зиму, рецепт з фото
Додавання рису. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати цукор, оцет і мелений перець. Ще через 10 хвилин додати подрібнений часник. Усе ретельно перемішати, скуштувати й за потреби відкоригувати смак.

Лечо з рисом на зиму, рецепт
Чорний мелений перець. Фото: smakuiemo.com.ua

Гарячу страву розкласти у стерильні сухі банки, герметично закрутити кришками. Перевернути банки догори дном, укутати рушником і залишити до повного охолодження.

Лечо з рисом на зиму, сніданок туриста
Закрутки з рисом. Фото: smakuiemo.com.ua

Зберігати в коморі, погребі або на балконі. Взимку достатньо просто відкрити банку — і вже готовий смачний обід або вечеря.

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