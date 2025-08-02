Лечо з рисом на зиму — рецепт з фото повноцінної страви в одній банці

Лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці
Це лечо з рисом на зиму — справжня паличка-виручалочка в холодну пору року. В одній банці — готова поживна страва, яку не потрібно допрацьовувати: відкрили, розігріли і вже можна подавати до столу. Завдяки правильній рецептурі овочі зберігають текстуру, рис не розварюється, а смак — насичений і домашній. Ідеальне рішення на випадок блекаутів або коли немає часу на приготування.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- помідори — 3 кг;
- морква — 1 кг;
- солодкий перець — 1 кг;
- цибуля — 2 кг;
- олія рафінована — 500 мл.;
- оцет 9% — 50–70 г;
- часник — кілька зубчиків;
- цукор — 200 г;
- сіль — 70 г;
- рис пропарений — до 500 г;
- перець мелений — до свого смаку;
- куркума — 1 ст. л. (за бажанням).
Спосіб приготування
Очистити всі овочі. Цибулю нарізати півкільцями або кубиками, моркву натерти на великій тертці. У великій каструлі розігріти олію, викласти туди цибулю та моркву. Тушкувати на середньому вогні, періодично помішуючи, поки овочі не стануть м’якими та ароматними.
Тим часом перемолоти помідори за допомогою блендера або м’ясорубки. Болгарський перець очистити від насіння й нарізати смужками або кубиками. Додати помідори й перець до каструлі з овочами. Перемішати й тушкувати все разом приблизно 30–35 хвилин.
Коли овочі стануть м’якими, додати сіль, куркуму та висипати промитий рис. Дати рису кілька хвилин, щоб увібрав трохи рідини та олії — це зробить його ніжнішим і смачнішим. Продовжити тушкувати ще 15–20 хвилин, періодично помішуючи, щоб нічого не пригоріло.
Додати цукор, оцет і мелений перець. Ще через 10 хвилин додати подрібнений часник. Усе ретельно перемішати, скуштувати й за потреби відкоригувати смак.
Гарячу страву розкласти у стерильні сухі банки, герметично закрутити кришками. Перевернути банки догори дном, укутати рушником і залишити до повного охолодження.
Зберігати в коморі, погребі або на балконі. Взимку достатньо просто відкрити банку — і вже готовий смачний обід або вечеря.
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