Лечо с рисом на зиму — рецепт с фото полноценного блюда в одной банке

Лечо с рисом на зиму на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua

Это лечо с рисом на зиму — настоящая палочка-выручалочка в холодное время года. В одной банке — готовое питательное блюдо, которое не нужно дорабатывать: открыли, разогрели и уже можно подавать к столу. Благодаря правильной рецептуре овощи сохраняют текстуру, рис не разваривается, а вкус — насыщенный и домашний. Идеальное решение на случай блэкаутов или когда нет времени на готовку.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

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Вам понадобится:

помидоры — 3 кг;

морковь — 1 кг;

сладкий перец — 1 кг;

лук — 2 кг;

масло рафинированное — 500 мл.;

уксус 9% — 50-70 г;

чеснок — несколько зубчиков;

сахар — 200 г;

соль — 70 г;

рис пропаренный — до 500 г;

перец молотый — по своему вкусу;

куркума — 1 ст. л. (по желанию).

Способ приготовления

Очистить все овощи. Лук нарезать полукольцами или кубиками, морковь натереть на крупной терке. В большой кастрюле разогреть масло, выложить туда лук и морковь. Тушить на среднем огне, периодически помешивая, пока овощи не станут мягкими и ароматными.

Морковь и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Тем временем перемолоть помидоры с помощью блендера или мясорубки. Болгарский перец очистить от семян и нарезать полосками или кубиками. Добавить помидоры и перец в кастрюлю с овощами. Перемешать и тушить все вместе примерно 30-35 минут.

Томатный соус. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда овощи станут мягкими, добавить соль, куркуму и высыпать промытый рис. Дать рису несколько минут, чтобы впитал немного жидкости и масла — это сделает его более нежным и вкусным. Продолжить тушить еще 15-20 минут, периодически помешивая, чтобы ничего не пригорело.

Добавление риса. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить сахар, уксус и молотый перец. Еще через 10 минут добавить измельченный чеснок. Все тщательно перемешать, попробовать и при необходимости откорректировать вкус.

Черный молотый перец. Фото: smakuiemo.com.ua

Горячее блюдо разложить в стерильные сухие банки, герметично закрутить крышками. Перевернуть банки вверх дном, укутать полотенцем и оставить до полного остывания.

Закрутки с рисом. Фото: smakuiemo.com.ua

Хранить в кладовке, погребе или на балконе. Зимой достаточно просто открыть банку — и уже готов вкусный обед или ужин.

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