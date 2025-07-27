Салат з огірками Ніжинський на зиму — класичний рецепт з фото хрусткої заготівлі

Салат з огірками "Ніжинський". Фото: poradnytsia.com

Цей салат "Ніжинський" — справжня класика зимових заготовок, знайома з дитинства. Він має насичений овочевий смак, хрумкість і апетитний аромат, а готується з простих доступних інгредієнтів. Ідеально пасує як до картоплі, так і до м’яса, тож у холодну пору року неодмінно стане улюбленою закускою на кожному столі.

Рецепт опублікувала Poradnytsia.

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Вам знадобиться:

огірки — 4 кг;

цибуля ріпчаста — 500 г;

морква — 500 г;

олія рослинна — 250 мл.;

сіль — 3 ст. л.;

цукор — 5 ст. л.;

оцет 9% — 200 г;

часник — 80 г.

Вихід: 7 банок по 720 мл

Спосіб приготування

Моркву очистити й натерти на великій тертці. Цибулю нарізати півкільцями. У великій сковороді або каструлі розігріти олію, додати моркву та цибулю. Обсмажити на середньому вогні до м’якості, постійно помішуючи. Зняти з вогню та дати охолонути.

Морква та цибуля. Фото: poradnytsia.com

Огірки добре вимити й замочити у холодній воді на годину для хрусткості. Потім нарізати кружечками товщиною приблизно 3–4 мм. Якщо огірки перезрілі — видалити великі насіння.

Огірки, морква та цибуля. Фото: poradnytsia.com

У велику миску викласти огірки, додати охолоджену засмажку, всипати сіль, цукор, влити оцет і акуратно перемішати ложкою, не м’яти. Часник очистити, пропустити через прес і додати до овочів. Ще раз ретельно перемішати.

Приготування салату. Фото: poradnytsia.com

Залишити салат настоюватися на 1 годину, періодично перемішуючи, щоб овочі пустили сік. Потім розкласти по стерилізованих банках разом із соком, що виділився. Прикрити кришками.

Салат в банках. Фото: poradnytsia.com

У каструлю з рушником на дні поставити банки, влити холодну воду до рівня плечиків, стерилізувати на слабкому вогні 40 хвилин. Герметично закрутити, укутати в ковдру до повного охолодження. Зберігати в темному прохолодному місці.

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