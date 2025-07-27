Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Салат "Ніжинський" на зиму — популярний класичний рецепт arrow

Салат "Ніжинський" на зиму — популярний класичний рецепт

27 липня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Салат з огірками Ніжинський на зиму — класичний рецепт з фото хрусткої заготівлі
Салат з огірками "Ніжинський". Фото: poradnytsia.com
Марина Євтягіна - Редактор

Цей салат "Ніжинський" — справжня класика зимових заготовок, знайома з дитинства. Він має насичений овочевий смак, хрумкість і апетитний аромат, а готується з простих доступних інгредієнтів. Ідеально пасує як до картоплі, так і до м’яса, тож у холодну пору року неодмінно стане улюбленою закускою на кожному столі.

Рецепт опублікувала Poradnytsia.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • огірки — 4 кг;
  • цибуля ріпчаста — 500 г;
  • морква — 500 г;
  • олія рослинна — 250 мл.;
  • сіль — 3 ст. л.;
  • цукор — 5 ст. л.;
  • оцет 9% — 200 г;
  • часник — 80 г.

Вихід: 7 банок по 720 мл

Спосіб приготування

Моркву очистити й натерти на великій тертці. Цибулю нарізати півкільцями. У великій сковороді або каструлі розігріти олію, додати моркву та цибулю. Обсмажити на середньому вогні до м’якості, постійно помішуючи. Зняти з вогню та дати охолонути.

Салат з огірками Ніжинський на зиму, класичний рецепт з фото
Морква та цибуля. Фото: poradnytsia.com

Огірки добре вимити й замочити у холодній воді на годину для хрусткості. Потім нарізати кружечками товщиною приблизно 3–4 мм. Якщо огірки перезрілі — видалити великі насіння.

Салат з огірками Ніжинський на зиму, класичний рецепт
Огірки, морква та цибуля. Фото: poradnytsia.com

У велику миску викласти огірки, додати охолоджену засмажку, всипати сіль, цукор, влити оцет і акуратно перемішати ложкою, не м’яти. Часник очистити, пропустити через прес і додати до овочів. Ще раз ретельно перемішати.

Салат з огірками Ніжинський на зиму
Приготування салату. Фото: poradnytsia.com

Залишити салат настоюватися на 1 годину, періодично перемішуючи, щоб овочі пустили сік. Потім розкласти по стерилізованих банках разом із соком, що виділився. Прикрити кришками.

Дуже смачний салат з огірками Ніжинський на зиму
Салат в банках. Фото: poradnytsia.com

У каструлю з рушником на дні поставити банки, влити холодну воду до рівня плечиків, стерилізувати на слабкому вогні 40 хвилин. Герметично закрутити, укутати в ковдру до повного охолодження. Зберігати в темному прохолодному місці.

Радимо ознайомитися вам з нашою добіркою маринованих та ферментованих овочів 

Рецепт приготування швидких майже малосольних огірків, які будуть готові вже за 20 хвилин. 

Також рецепт корисних ферментованих помідорів, які виходять, як бочкові, а будуть готові вже за 4 дні. Закуска, яка подбає про мікрофлору вашого кишківника. 

Ще радимо приготувати ідеальні малосольні огірки за два дні, в цьому рецепті правильні пропорції, щоб закуска не вийшла занадто солоною або кислою. 

консервація рецепт мариновані огірки заготівля на зиму салат на зиму
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації