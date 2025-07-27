Салат с огурцами Нежинский на зиму — классический рецепт с фото хрустящей заготовки

Салат с огурцами "Нежинский". Фото: poradnytsia.com

Этот салат "Нежинский" — настоящая классика зимних заготовок, знакомая с детства. Он имеет насыщенный овощной вкус, хрусткость и аппетитный аромат, а готовится из простых доступных ингредиентов. Идеально подходит как к картофелю, так и к мясу, поэтому в холодное время года непременно станет любимой закуской на каждом столе.

Рецепт опубликовала Poradnytsia.

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Вам понадобится:

огурцы — 4 кг;

лук репчатый — 500 г;

морковь — 500 г;

масло растительное — 250 мл.;

соль — 3 ст. л.;

сахар — 5 ст. л.;

уксус 9% — 200 г;

чеснок — 80 г.

Выход: 7 банок по 720 мл

Способ приготовления

Морковь очистить и натереть на крупной терке. Лук нарезать полукольцами. В большой сковороде или кастрюле разогреть масло, добавить морковь и лук. Обжарить на среднем огне до мягкости, постоянно помешивая. Снять с огня и дать остыть.

Морковь и лук. Фото: poradnytsia.com

Огурцы хорошо вымыть и замочить в холодной воде на час для хруста. Затем нарезать кружочками толщиной примерно 3-4 мм. Если огурцы перезрелые — удалить крупные семена.

Огурцы, морковь и лук. Фото: poradnytsia.com

В большую миску выложить огурцы, добавить охлажденную зажарку, всыпать соль, сахар, влить уксус и аккуратно перемешать ложкой, не мять. Чеснок очистить, пропустить через пресс и добавить к овощам. Еще раз тщательно перемешать.

Приготовление салата. Фото: poradnytsia.com

Оставить салат настаиваться на 1 час, периодически перемешивая, чтобы овощи пустили сок. Затем разложить по стерилизованным банкам вместе с выделившимся соком. Прикрыть крышками.

Салат в банках. Фото: poradnytsia.com

В кастрюлю с полотенцем на дне поставить банки, влить холодную воду до уровня плечиков, стерилизовать на слабом огне 40 минут. Герметично закрутить, укутать в одеяло до полного остывания. Хранить в темном прохладном месте.

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