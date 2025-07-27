Салат с огурцами Нежинский на зиму — классический рецепт с фото хрустящей заготовки

Салат "Нежинский" на зиму — популярный классический рецепт
Этот салат "Нежинский" — настоящая классика зимних заготовок, знакомая с детства. Он имеет насыщенный овощной вкус, хрусткость и аппетитный аромат, а готовится из простых доступных ингредиентов. Идеально подходит как к картофелю, так и к мясу, поэтому в холодное время года непременно станет любимой закуской на каждом столе.
Рецепт опубликовала Poradnytsia.
Вам понадобится:
- огурцы — 4 кг;
- лук репчатый — 500 г;
- морковь — 500 г;
- масло растительное — 250 мл.;
- соль — 3 ст. л.;
- сахар — 5 ст. л.;
- уксус 9% — 200 г;
- чеснок — 80 г.
Выход: 7 банок по 720 мл
Способ приготовления
Морковь очистить и натереть на крупной терке. Лук нарезать полукольцами. В большой сковороде или кастрюле разогреть масло, добавить морковь и лук. Обжарить на среднем огне до мягкости, постоянно помешивая. Снять с огня и дать остыть.
Огурцы хорошо вымыть и замочить в холодной воде на час для хруста. Затем нарезать кружочками толщиной примерно 3-4 мм. Если огурцы перезрелые — удалить крупные семена.
В большую миску выложить огурцы, добавить охлажденную зажарку, всыпать соль, сахар, влить уксус и аккуратно перемешать ложкой, не мять. Чеснок очистить, пропустить через пресс и добавить к овощам. Еще раз тщательно перемешать.
Оставить салат настаиваться на 1 час, периодически перемешивая, чтобы овощи пустили сок. Затем разложить по стерилизованным банкам вместе с выделившимся соком. Прикрыть крышками.
В кастрюлю с полотенцем на дне поставить банки, влить холодную воду до уровня плечиков, стерилизовать на слабом огне 40 минут. Герметично закрутить, укутать в одеяло до полного остывания. Хранить в темном прохладном месте.
Советуем ознакомиться вам с нашей подборкой маринованных и ферментированных овощей
Рецепт приготовления быстрых почти малосольных огурцов, которые будут готовы уже через 20 минут.
Также рецепт полезных ферментированных помидоров, которые получаются, как бочковые, а будут готовы уже через 4 дня. Закуска, которая позаботится о микрофлоре вашего кишечника.
Еще советуем приготовить идеальные малосольные огурцы за два дня, в этом рецепте правильные пропорции, чтобы закуска не получилась слишком соленой или кислой.
Читайте Новини.LIVE!