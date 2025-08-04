Нежинский салат на зиму — рецепт с фото по старой бабушкиной переписи

Нежинский салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Нежинский салат — одна из самых популярных заготовок в украинских семьях, которая сохранила свою актуальность еще с бабушкиных времен. Этот рецепт идеально подходит для зимы: огурцы остаются хрустящими, а аромат свежего укропа и нежного маринованного лука добавляет особый вкус.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

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Вам понадобится:

огурцы — 2 кг;

лук — 700 г;

укроп — пучок (50-100 г);

соль — 1 ст. л.

В каждую банку (объемом 500 мл.):

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

уксус 9% — 2 ст. л.;

масло рафинированное — 1 ст. л.;

лавровый лист — 1 шт.;

черный перец горошком — 4-5 шт.

Способ приготовления

Огурцы нарезать тонкими кружочками. Лук почистить и нарезать полукольцами.

Нарезанные огурцы. Фото: smakuiemo.com.ua

Укроп мелко порубить. Смешать все ингредиенты в большой миске, добавить 1 столовую ложку соли, хорошо перемешать и оставить на 1,5-3 часа, чтобы овощи пустили сок и пропитались.

Лук и укроп. Фото: smakuiemo.com.ua

Подготовить банки: вымыть, простерилизовать и высушить. На дно каждой банки положить лавровый лист и перец горошком. Затем плотно выложить огуречный салат вместе с соком. Добавить в каждую банку по 1 ч. л. сахара, 1 ст. л. рафинированного масла и 2 ст. л. уксуса.

Огурцы в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрыть банки крышками, поставить в большую кастрюлю с водой (на дно положить полотенце), довести до кипения и стерилизовать 20 минут с момента закипания.

Огурцы с сахаром, уксусом и растительным маслом. Фото: smakuiemo.com.ua

Если используете литровые банки, увеличить время до 30 минут.

Стерилизация банок с салатом. Фото: smakuiemo.com.ua

После стерилизации герметично закрутить банки, перевернуть вверх дном и накрыть полотенцем до полного остывания. Хранить в прохладном темном месте.

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