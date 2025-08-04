Нежинский салат на зиму — рецепт с фото по старой бабушкиной переписи

"Нежинский салат" на зиму — рецепт по старой бабушкиной переписи
Нежинский салат — одна из самых популярных заготовок в украинских семьях, которая сохранила свою актуальность еще с бабушкиных времен. Этот рецепт идеально подходит для зимы: огурцы остаются хрустящими, а аромат свежего укропа и нежного маринованного лука добавляет особый вкус.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- огурцы — 2 кг;
- лук — 700 г;
- укроп — пучок (50-100 г);
- соль — 1 ст. л.
В каждую банку (объемом 500 мл.):
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- уксус 9% — 2 ст. л.;
- масло рафинированное — 1 ст. л.;
- лавровый лист — 1 шт.;
- черный перец горошком — 4-5 шт.
Способ приготовления
Огурцы нарезать тонкими кружочками. Лук почистить и нарезать полукольцами.
Укроп мелко порубить. Смешать все ингредиенты в большой миске, добавить 1 столовую ложку соли, хорошо перемешать и оставить на 1,5-3 часа, чтобы овощи пустили сок и пропитались.
Подготовить банки: вымыть, простерилизовать и высушить. На дно каждой банки положить лавровый лист и перец горошком. Затем плотно выложить огуречный салат вместе с соком. Добавить в каждую банку по 1 ч. л. сахара, 1 ст. л. рафинированного масла и 2 ст. л. уксуса.
Накрыть банки крышками, поставить в большую кастрюлю с водой (на дно положить полотенце), довести до кипения и стерилизовать 20 минут с момента закипания.
Если используете литровые банки, увеличить время до 30 минут.
После стерилизации герметично закрутить банки, перевернуть вверх дном и накрыть полотенцем до полного остывания. Хранить в прохладном темном месте.
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