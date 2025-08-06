Малосольные квашеные помидоры — рецепт с фото с ароматом хрена, вишневых листьев и сухой горчицы

Малосольные квашеные помидоры — обязательно приготовьте в сезон
Эти квашеные помидоры — настоящий вкус лета в банке. Они газированные, хрустящие, ароматные и идеально дополняют любое блюдо. Благодаря простому рассолу и натуральным специям, томаты приобретают особый характер уже через несколько дней. Если хотите приготовить что-то действительно домашнее, натуральное и вкусное — обязательно воспользуйтесь этим рецептом до завершения сезона помидоров.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Рай салатов и закусок.
Вам понадобится:
- помидоры — сколько поместится в банку;
- листья хрена — несколько шт.;
- веточки укропа — по своему вкусу;
- листья вишни — 6 шт.;
- чеснок — 4 зубчика;
- перец черный горошком — 1 ч. л.;
- горчица (сухая, порошок) — 2 ст. л.
Для рассола (на 1 л воды):
- соль — 1,5 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л.
Способ приготовления
Помидоры тщательно вымыть, желательно выбирать крепкие, не переспелые плоды. Листья хрена, вишни и веточки укропа также хорошо промыть. Чеснок почистить, каждый зубчик разрезать пополам.
На дно чистой банки выложить часть хрена, вишневых листьев, укропа, чеснока и перца горошком. Плотно выложить помидоры, пересыпая каждый слой специями. Поверх всего всыпать сухую горчицу.
Приготовить рассол: на 1 литр холодной или теплой кипяченой воды добавить соль и сахар, хорошо размешать до полного растворения. Залить рассолом помидоры в банке так, чтобы жидкость полностью покрывала содержимое.
Накрыть банку чистой марлей или крышкой без закручивания. Оставить при комнатной температуре на 2-3 дня для квашения. Затем плотно закрыть крышкой и перенести в холодильник или прохладное место еще на несколько дней для созревания.
Подавать охлажденными как самостоятельную закуску или гарнир. Помидоры получаются малосольные, с легкой пикантностью и приятным "газированным" эффектом.
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