Малосольные квашеные помидоры — рецепт с фото с ароматом хрена, вишневых листьев и сухой горчицы

Малосольные квашеные помидоры. Фото: кадр из видео

Эти квашеные помидоры — настоящий вкус лета в банке. Они газированные, хрустящие, ароматные и идеально дополняют любое блюдо. Благодаря простому рассолу и натуральным специям, томаты приобретают особый характер уже через несколько дней. Если хотите приготовить что-то действительно домашнее, натуральное и вкусное — обязательно воспользуйтесь этим рецептом до завершения сезона помидоров.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рай салатов и закусок.

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Вам понадобится:

помидоры — сколько поместится в банку;

листья хрена — несколько шт.;

веточки укропа — по своему вкусу;

листья вишни — 6 шт.;

чеснок — 4 зубчика;

перец черный горошком — 1 ч. л.;

горчица (сухая, порошок) — 2 ст. л.

Для рассола (на 1 л воды):

соль — 1,5 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.

Способ приготовления

Помидоры тщательно вымыть, желательно выбирать крепкие, не переспелые плоды. Листья хрена, вишни и веточки укропа также хорошо промыть. Чеснок почистить, каждый зубчик разрезать пополам.

Листья вишни и специи. Фото: кадр из видео

На дно чистой банки выложить часть хрена, вишневых листьев, укропа, чеснока и перца горошком. Плотно выложить помидоры, пересыпая каждый слой специями. Поверх всего всыпать сухую горчицу.

Помидоры и перец. Фото: кадр из видео

Приготовить рассол: на 1 литр холодной или теплой кипяченой воды добавить соль и сахар, хорошо размешать до полного растворения. Залить рассолом помидоры в банке так, чтобы жидкость полностью покрывала содержимое.

Порошок горчицы. Фото: кадр из видео

Накрыть банку чистой марлей или крышкой без закручивания. Оставить при комнатной температуре на 2-3 дня для квашения. Затем плотно закрыть крышкой и перенести в холодильник или прохладное место еще на несколько дней для созревания.

Помидоры под прессом. Фото: кадр из видео

Подавать охлажденными как самостоятельную закуску или гарнир. Помидоры получаются малосольные, с легкой пикантностью и приятным "газированным" эффектом.

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