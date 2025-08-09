Новая заготовка с капустой на зиму — рецепт маринованной капусты Люкс в томатном соусе

Новая заготовка с капустой на зиму "Люкс" — этот рецепт все ищут
Эта заготовка с капустой на зиму "Люкс" станет настоящим спасением в холодную пору. Простой рецепт с томатным маринадом, ароматными специями и минимумом усилий — все, что нужно для вкусной и хрустящей капусты к любому блюду. Стерилизуйте, закручивайте и храните до самой весны.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- капуста — сколько поместится в банки;
- лук репчатый — 1 шт.;
- перец душистый — несколько горошин;
- перец черный горошком — 6-9 шт.;
- лавровый лист — 3-4 шт.
Для маринада (на 1,25 л воды):
- вода — 1 л 250 мл.;
- сахар — 200 г (примерно 7 ст. л. с горкой);
- соль — 2 ст. л. (60 г);
- томатный соус — 300 г (острый или классический);
- уксус 9% — 150 мл.
Выход: примерно 3 литровые банки + 1 банка 0,5 л.
Способ приготовления
Подготовьте банки — хорошо вымойте их и стерилизуйте. В чистые сухие банки положить немного лука, нарезанного полукольцами, по несколько горошин душистого и черного перца, а также лавровый лист.
Нашинковать капусту, нарезать листья полосками, а затем удобно измельчить на равномерные кусочки. Если попадается часть кочана — разрезать ее на меньшие части. Плотно утрамбовать капусту в банки, обрезая темные или поврежденные участки.
Заготовка с капустой на зиму — приготовление маринада
В большую кастрюлю влить воду, добавить сахар, соль, томатный соус и уксус. Хорошо перемешать, поставить на огонь и довести до кипения. Соус должен полностью раствориться, а маринад стать ароматным и однородным.
Аккуратно залить горячим маринадом содержимое банок — сначала небольшими порциями, чтобы банки не лопнули, затем долить до самого верха.
Стерилизовать банки. Для поздней капусты — 40 минут, для молодой — 20 минут с момента закипания воды в кастрюле. После стерилизации банки герметично закатать, перевернуть вверх дном и тепло укрыть до полного остывания.
Готовая капуста имеет насыщенный цвет, пряный аромат и станет отличной добавкой к гарнирам или мясу в зимний период.
