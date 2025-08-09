Новая заготовка с капустой на зиму — рецепт маринованной капусты Люкс в томатном соусе

Заготовка с капустой. Фото: gospodynka.com.ua

Эта заготовка с капустой на зиму "Люкс" станет настоящим спасением в холодную пору. Простой рецепт с томатным маринадом, ароматными специями и минимумом усилий — все, что нужно для вкусной и хрустящей капусты к любому блюду. Стерилизуйте, закручивайте и храните до самой весны.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

капуста — сколько поместится в банки;

лук репчатый — 1 шт.;

перец душистый — несколько горошин;

перец черный горошком — 6-9 шт.;

лавровый лист — 3-4 шт.

Для маринада (на 1,25 л воды):

вода — 1 л 250 мл.;

сахар — 200 г (примерно 7 ст. л. с горкой);

соль — 2 ст. л. (60 г);

томатный соус — 300 г (острый или классический);

уксус 9% — 150 мл.

Выход: примерно 3 литровые банки + 1 банка 0,5 л.

Способ приготовления

Подготовьте банки — хорошо вымойте их и стерилизуйте. В чистые сухие банки положить немного лука, нарезанного полукольцами, по несколько горошин душистого и черного перца, а также лавровый лист.

Капуста и специи. Фото: gospodynka.com.ua

Нашинковать капусту, нарезать листья полосками, а затем удобно измельчить на равномерные кусочки. Если попадается часть кочана — разрезать ее на меньшие части. Плотно утрамбовать капусту в банки, обрезая темные или поврежденные участки.

Заготовка с капустой на зиму — приготовление маринада

В большую кастрюлю влить воду, добавить сахар, соль, томатный соус и уксус. Хорошо перемешать, поставить на огонь и довести до кипения. Соус должен полностью раствориться, а маринад стать ароматным и однородным.

Капуста и маринад. Фото: gospodynka.com.ua

Аккуратно залить горячим маринадом содержимое банок — сначала небольшими порциями, чтобы банки не лопнули, затем долить до самого верха.

Капуста в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Стерилизовать банки. Для поздней капусты — 40 минут, для молодой — 20 минут с момента закипания воды в кастрюле. После стерилизации банки герметично закатать, перевернуть вверх дном и тепло укрыть до полного остывания.

Готовая капуста имеет насыщенный цвет, пряный аромат и станет отличной добавкой к гарнирам или мясу в зимний период.

Также советуем ознакомиться вам с нашей подборкой маринованных и ферментированных овощей

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Корсини квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

Полезные соленые огурцы без сахара и уксуса, которые хранятся в квартире годами.