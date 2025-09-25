Видео
Видео

Рютте сделал важное заявление о поставках оружия Украине
Тыквенный сок с морковью и грушами — "Золотой" эликсир здоровья

Тыквенный сок с морковью и грушами — "Золотой" эликсир здоровья

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 15:04
Тыквенный сок с морковью и грушами на зиму — рецепт приготовления дома
Тыквенный сок. Фото: smakuiemo.com.ua

Вкусный тыквенный сок с морковью и грушами на зиму — это настоящий витаминный напиток, который заряжает энергией и укрепляет иммунитет. Благодаря сочетанию сладкой тыквы, сочной моркови и нежных груш он имеет мягкий вкус и насыщенный цвет. Такой сок станет незаменимым в холодное время года и подарит вам пользу и тепло лета в каждом стакане.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • тыква очищенная — 2 кг;
  • морковь очищенная — 1 кг;
  • груши или яблоки очищенные — 1 кг;
  • вода — 3,5 л.;
  • сахар — 500-700 г (по своему вкусу);
  • лимонная кислота — 1-2 ч. л. или сок лимона;
  • апельсины — 2 шт. (по желанию).

Выход: 7-7,5 л.

Способ приготовления

Тыкву и морковь нарезать кубиками, груши или яблоки кусочками. В большой кастрюле вскипятить воду, добавить тыкву и морковь. Варить до мягкости примерно 20-25 минут. Затем положить груши и варить еще около 10 минут.

рецепт гарбузового соку
Нарезанная тыква. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда все ингредиенты станут мягкими, перебить их погружным блендером до однородной массы.

гарбузовий сік з грушами
Груши и морковь. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить сахар, лимонную кислоту или сок лимона, перемешать и снова довести до кипения.

гарбузовий сік на зиму
Приготовление сока. Фото: smakuiemo.com.ua

По желанию влить апельсиновый сок или добавить немного цедры для аромата.

гарбузовий нектар з грушами та морквою
Тыквенный нектар. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовый тыквенно-морковно-грушевый сок разлить по стерилизованным банкам или бутылкам, плотно закрыть крышками, укутать и оставить до полного остывания.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
