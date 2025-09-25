Тыквенный сок с морковью и грушами на зиму — рецепт приготовления дома

Тыквенный сок с морковью и грушами — "Золотой" эликсир здоровья
Вкусный тыквенный сок с морковью и грушами на зиму — это настоящий витаминный напиток, который заряжает энергией и укрепляет иммунитет. Благодаря сочетанию сладкой тыквы, сочной моркови и нежных груш он имеет мягкий вкус и насыщенный цвет. Такой сок станет незаменимым в холодное время года и подарит вам пользу и тепло лета в каждом стакане.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- тыква очищенная — 2 кг;
- морковь очищенная — 1 кг;
- груши или яблоки очищенные — 1 кг;
- вода — 3,5 л.;
- сахар — 500-700 г (по своему вкусу);
- лимонная кислота — 1-2 ч. л. или сок лимона;
- апельсины — 2 шт. (по желанию).
Выход: 7-7,5 л.
Способ приготовления
Тыкву и морковь нарезать кубиками, груши или яблоки кусочками. В большой кастрюле вскипятить воду, добавить тыкву и морковь. Варить до мягкости примерно 20-25 минут. Затем положить груши и варить еще около 10 минут.
Когда все ингредиенты станут мягкими, перебить их погружным блендером до однородной массы.
Добавить сахар, лимонную кислоту или сок лимона, перемешать и снова довести до кипения.
По желанию влить апельсиновый сок или добавить немного цедры для аромата.
Готовый тыквенно-морковно-грушевый сок разлить по стерилизованным банкам или бутылкам, плотно закрыть крышками, укутать и оставить до полного остывания.
Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму
Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.
Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.
Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.
Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.
Читайте Новини.LIVE!