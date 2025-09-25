Тыквенный сок с морковью и грушами на зиму — рецепт приготовления дома

Тыквенный сок. Фото: smakuiemo.com.ua

Вкусный тыквенный сок с морковью и грушами на зиму — это настоящий витаминный напиток, который заряжает энергией и укрепляет иммунитет. Благодаря сочетанию сладкой тыквы, сочной моркови и нежных груш он имеет мягкий вкус и насыщенный цвет. Такой сок станет незаменимым в холодное время года и подарит вам пользу и тепло лета в каждом стакане.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

тыква очищенная — 2 кг;

морковь очищенная — 1 кг;

груши или яблоки очищенные — 1 кг;

вода — 3,5 л.;

сахар — 500-700 г (по своему вкусу);

лимонная кислота — 1-2 ч. л. или сок лимона;

апельсины — 2 шт. (по желанию).

Выход: 7-7,5 л.

Способ приготовления

Тыкву и морковь нарезать кубиками, груши или яблоки кусочками. В большой кастрюле вскипятить воду, добавить тыкву и морковь. Варить до мягкости примерно 20-25 минут. Затем положить груши и варить еще около 10 минут.

Нарезанная тыква. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда все ингредиенты станут мягкими, перебить их погружным блендером до однородной массы.

Груши и морковь. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить сахар, лимонную кислоту или сок лимона, перемешать и снова довести до кипения.

Приготовление сока. Фото: smakuiemo.com.ua

По желанию влить апельсиновый сок или добавить немного цедры для аромата.

Тыквенный нектар. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовый тыквенно-морковно-грушевый сок разлить по стерилизованным банкам или бутылкам, плотно закрыть крышками, укутать и оставить до полного остывания.

