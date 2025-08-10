Помидоры по-армянски на зиму — искренняя рекомендация рецепта с насыщенным вкусом

Помидоры по-армянски. Фото: smakuiemo.com.ua

Если вы ищете действительно вкусный рецепт, помидоры по-армянски на зиму — то, что нужно. Благодаря пряному соусу с базиликом, чесноком и чили эти помидоры приобретают особый аромат и прекрасно подходят в холодное время года. Приготовьте хотя бы несколько банок и не пожалеете.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

помидоры мясистые — 2 кг;

болгарский перец — 300 г;

чеснок — 5 зубчиков;

базилик — 40 г;

сельдерей — 40 г;

острый перец чили — 2 шт.;

масло — 60 мл.;

вода — 1 л.;

соль — 30 г;

сахар — 100 г;

уксус 9% — 50 мл.

Способ приготовления

Хорошо помыть овощи. Болгарский перец очистить от семян, а с чеснока снять кожицу. Сельдерей, базилик и чили подготовить к измельчению. Помидоры выбрать плотные, лучше сорта "сливка".

Овощи и зелень. Фото: smakuiemo.com.ua

Для заправки измельчить в блендере болгарский перец, чеснок, чили, базилик и сельдерей до состояния густой массы. Добавить масло и еще раз все хорошо перемешать.

Помидоры и зелень. Фото: smakuiemo.com.ua

Помидоры разрезать пополам или на четвертинки. В стерилизованные банки выкладывать слоями: немного ароматной заправки, слой помидоров, снова соус — и так до верха, не уплотняя сверх меры.

Приготовление маринада. Фото: smakuiemo.com.ua

Приготовить маринад: вскипятить воду с солью, сахаром и уксусом. Все тщательно размешать, пока соль и сахар полностью не растворятся. Горячим маринадом залить банки с помидорами до верха.

Помидоры и маринад. Фото: smakuiemo.com.ua

Банки накрыть крышками, поставить в кастрюлю с полотенцем на дне, залить теплой водой и довести до кипения. Стерилизовать 10 минут, после чего герметично закрыть, перевернуть вверх дном и оставить под пледом до остывания.

Стерилизация помидоров в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Хранить в прохладном месте. Через несколько недель помидоры будут готовы к употреблению, но наилучший вкус раскроется через месяц.

