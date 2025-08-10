Помидоры по-армянски на зиму — искренняя рекомендация рецепта с насыщенным вкусом

Помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт
Если вы ищете действительно вкусный рецепт, помидоры по-армянски на зиму — то, что нужно. Благодаря пряному соусу с базиликом, чесноком и чили эти помидоры приобретают особый аромат и прекрасно подходят в холодное время года. Приготовьте хотя бы несколько банок и не пожалеете.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- помидоры мясистые — 2 кг;
- болгарский перец — 300 г;
- чеснок — 5 зубчиков;
- базилик — 40 г;
- сельдерей — 40 г;
- острый перец чили — 2 шт.;
- масло — 60 мл.;
- вода — 1 л.;
- соль — 30 г;
- сахар — 100 г;
- уксус 9% — 50 мл.
Способ приготовления
Хорошо помыть овощи. Болгарский перец очистить от семян, а с чеснока снять кожицу. Сельдерей, базилик и чили подготовить к измельчению. Помидоры выбрать плотные, лучше сорта "сливка".
Для заправки измельчить в блендере болгарский перец, чеснок, чили, базилик и сельдерей до состояния густой массы. Добавить масло и еще раз все хорошо перемешать.
Помидоры разрезать пополам или на четвертинки. В стерилизованные банки выкладывать слоями: немного ароматной заправки, слой помидоров, снова соус — и так до верха, не уплотняя сверх меры.
Приготовить маринад: вскипятить воду с солью, сахаром и уксусом. Все тщательно размешать, пока соль и сахар полностью не растворятся. Горячим маринадом залить банки с помидорами до верха.
Банки накрыть крышками, поставить в кастрюлю с полотенцем на дне, залить теплой водой и довести до кипения. Стерилизовать 10 минут, после чего герметично закрыть, перевернуть вверх дном и оставить под пледом до остывания.
Хранить в прохладном месте. Через несколько недель помидоры будут готовы к употреблению, но наилучший вкус раскроется через месяц.
Также советуем ознакомиться вам с нашей подборкой маринованных и ферментированных овощей
Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.
Корсини квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.
Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.
Полезные соленые огурцы без сахара и уксуса, которые хранятся в квартире годами.
Читайте Новини.LIVE!