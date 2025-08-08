Огірки консервовані кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму

Огірки консервовані кубиком. Фото: smakuiemo.com.ua

Ці огірки консервовані кубиком, стануть справжнім порятунком узимку: не треба нічого різати чи чистити — просто відкрити банку й додати в улюблений салат. Завдяки простому рецепту й зручному формату вони ідеально підходять для "Олів’є", вінегрету чи будь-якої іншої закуски.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться (на 1 банку 500 мл.):

огірки — 200–250 г;

перець чорний горошком — 5 шт.;

лавровий лист — 1 шт.;

часник — 1 зубчик;

гострий перець — до свого смаку;

кріп із парасольками — 5 г;

лист хрону — 5 г.

Для маринаду (на 1 л води — на 4 банки по 500 мл.):

сіль — 70 г;

цукор — 50 г;

оцет 9% — 70 мл.

Спосіб приготування

Добре вимити огірки, обрати щільні, без пошкоджень. Нарізати їх кубиком — як на салати типу "Олів’є" чи вінегрет. Підготувати стерильні банки об'ємом 500 мл.

Спеції в банках та нарізані огірки. Фото: smakuiemo.com.ua

На дно кожної банки покласти лавровий лист, горошини перцю, зубчик часнику, трішки кропу з парасольками та шматочок листа хрону. За бажанням — гострий перець.

Огірки в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Заповнити банку нарізаними огірками максимально щільно. Закип’ятити воду й залити огірки доверху. Прикрити стерилізованими кришками та залишити на 15–20 хвилин під рушником.

Маринад та огірки. Фото: smakuiemo.com.ua

Злити воду в каструлю, довести об’єм до 1 л, додати сіль і цукор, проварити до повного розчинення. Влити оцет, довести до кипіння ще раз.

Заготовка з огірками. Фото: smakuiemo.com.ua

Гарячим маринадом залити огірки в банках, одразу закатати, перевернути й укутати до охолодження. Зберігати в прохолодному місці. Взимку відкриєте банку — і смачні консервовані огірки кубиком вже готові для будь-якого салату.

