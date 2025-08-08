Відео
Огірки консервовані кубиком — для олів'є та вінегрету на зиму

Огірки консервовані кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму

8 серпня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Огірки консервовані кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму
Огірки консервовані кубиком. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Ці огірки консервовані кубиком, стануть справжнім порятунком узимку: не треба нічого різати чи чистити — просто відкрити банку й додати в улюблений салат. Завдяки простому рецепту й зручному формату вони ідеально підходять для "Олів’є", вінегрету чи будь-якої іншої закуски.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться (на 1 банку 500 мл.):

  • огірки — 200–250 г;
  • перець чорний горошком — 5 шт.;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • гострий перець — до свого смаку;
  • кріп із парасольками — 5 г;
  • лист хрону — 5 г.

Для маринаду (на 1 л води — на 4 банки по 500 мл.):

  • сіль — 70 г;
  • цукор — 50 г;
  • оцет 9% — 70 мл.

Спосіб приготування

Добре вимити огірки, обрати щільні, без пошкоджень. Нарізати їх кубиком — як на салати типу "Олів’є" чи вінегрет. Підготувати стерильні банки об'ємом 500 мл.

огірки консервовані кубиком
Спеції в банках та нарізані огірки. Фото: smakuiemo.com.ua

На дно кожної банки покласти лавровий лист, горошини перцю, зубчик часнику, трішки кропу з парасольками та шматочок листа хрону. За бажанням — гострий перець.

мариновані огірки кубиком
Огірки в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Заповнити банку нарізаними огірками максимально щільно. Закип’ятити воду й залити огірки доверху. Прикрити стерилізованими кришками та залишити на 15–20 хвилин під рушником.

огірки кубиком на зиму
Маринад та огірки. Фото: smakuiemo.com.ua

Злити воду в каструлю, довести об’єм до 1 л, додати сіль і цукор, проварити до повного розчинення. Влити оцет, довести до кипіння ще раз.

огірки мариновані на зиму
Заготовка з огірками. Фото: smakuiemo.com.ua

Гарячим маринадом залити огірки в банках, одразу закатати, перевернути й укутати до охолодження. Зберігати в прохолодному місці. Взимку відкриєте банку — і смачні консервовані огірки кубиком вже готові для будь-якого салату.

рецепт квашені огірки мариновані огірки заготівля на зиму олів'є вінегрет
