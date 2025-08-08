Огірки консервовані кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму
Ці огірки консервовані кубиком, стануть справжнім порятунком узимку: не треба нічого різати чи чистити — просто відкрити банку й додати в улюблений салат. Завдяки простому рецепту й зручному формату вони ідеально підходять для "Олів’є", вінегрету чи будь-якої іншої закуски.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться (на 1 банку 500 мл.):
- огірки — 200–250 г;
- перець чорний горошком — 5 шт.;
- лавровий лист — 1 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- гострий перець — до свого смаку;
- кріп із парасольками — 5 г;
- лист хрону — 5 г.
Для маринаду (на 1 л води — на 4 банки по 500 мл.):
- сіль — 70 г;
- цукор — 50 г;
- оцет 9% — 70 мл.
Спосіб приготування
Добре вимити огірки, обрати щільні, без пошкоджень. Нарізати їх кубиком — як на салати типу "Олів’є" чи вінегрет. Підготувати стерильні банки об'ємом 500 мл.
На дно кожної банки покласти лавровий лист, горошини перцю, зубчик часнику, трішки кропу з парасольками та шматочок листа хрону. За бажанням — гострий перець.
Заповнити банку нарізаними огірками максимально щільно. Закип’ятити воду й залити огірки доверху. Прикрити стерилізованими кришками та залишити на 15–20 хвилин під рушником.
Злити воду в каструлю, довести об’єм до 1 л, додати сіль і цукор, проварити до повного розчинення. Влити оцет, довести до кипіння ще раз.
Гарячим маринадом залити огірки в банках, одразу закатати, перевернути й укутати до охолодження. Зберігати в прохолодному місці. Взимку відкриєте банку — і смачні консервовані огірки кубиком вже готові для будь-якого салату.
