Огурцы консервированные кубиком — для оливье и винегрета на зиму

Эти огурцы консервированные кубиком, станут настоящим спасением зимой: не надо ничего резать или чистить — просто открыть банку и добавить в любимый салат. Благодаря простому рецепту и удобному формату они идеально подходят для "Оливье", винегрета или любой другой закуски.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится (на 1 банку 500 мл.):

огурцы — 200-250 г;

перец черный горошком — 5 шт.;

лавровый лист — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

острый перец — по своему вкусу;

укроп с зонтиками — 5 г;

лист хрена — 5 г.

Для маринада (на 1 л воды — на 4 банки по 500 мл.):

соль — 70 г;

сахар — 50 г;

уксус 9% — 70 мл.

Способ приготовления

Хорошо вымыть огурцы, выбрать плотные, без повреждений. Нарезать их кубиком — как на салаты типа "Оливье" или винегрет. Подготовить стерильные банки объемом 500 мл.

На дно каждой банки положить лавровый лист, горошины перца, зубчик чеснока, немного укропа с зонтиками и кусочек листа хрена. По желанию — острый перец.

Заполнить банку нарезанными огурцами максимально плотно. Вскипятить воду и залить огурцы доверху. Прикрыть стерилизованными крышками и оставить на 15-20 минут под полотенцем.

Слить воду в кастрюлю, довести объем до 1 л, добавить соль и сахар, проварить до полного растворения. Влить уксус, довести до кипения еще раз.

Горячим маринадом залить огурцы в банках, сразу закатать, перевернуть и укутать до остывания. Хранить в прохладном месте. Зимой откроете банку — и вкусные консервированные огурцы кубиком уже готовы для любого салата.

