Огурцы консервированные кубиком — для оливье и винегрета на зиму

8 августа 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Огурцы консервированные кубиком. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Эти огурцы консервированные кубиком, станут настоящим спасением зимой: не надо ничего резать или чистить — просто открыть банку и добавить в любимый салат. Благодаря простому рецепту и удобному формату они идеально подходят для "Оливье", винегрета или любой другой закуски.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится (на 1 банку 500 мл.):

  • огурцы — 200-250 г;
  • перец черный горошком — 5 шт.;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • острый перец — по своему вкусу;
  • укроп с зонтиками — 5 г;
  • лист хрена — 5 г.

Для маринада (на 1 л воды — на 4 банки по 500 мл.):

  • соль — 70 г;
  • сахар — 50 г;
  • уксус 9% — 70 мл.

Способ приготовления

Хорошо вымыть огурцы, выбрать плотные, без повреждений. Нарезать их кубиком — как на салаты типа "Оливье" или винегрет. Подготовить стерильные банки объемом 500 мл.

огірки консервовані кубиком
Специи в банках и нарезанные огурцы. Фото: smakuiemo.com.ua

На дно каждой банки положить лавровый лист, горошины перца, зубчик чеснока, немного укропа с зонтиками и кусочек листа хрена. По желанию — острый перец.

мариновані огірки кубиком
Огурцы в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Заполнить банку нарезанными огурцами максимально плотно. Вскипятить воду и залить огурцы доверху. Прикрыть стерилизованными крышками и оставить на 15-20 минут под полотенцем.

огірки кубиком на зиму
Маринад и огурцы. Фото: smakuiemo.com.ua

Слить воду в кастрюлю, довести объем до 1 л, добавить соль и сахар, проварить до полного растворения. Влить уксус, довести до кипения еще раз.

огірки мариновані на зиму
Заготовка с огурцами. Фото: smakuiemo.com.ua

Горячим маринадом залить огурцы в банках, сразу закатать, перевернуть и укутать до остывания. Хранить в прохладном месте. Зимой откроете банку — и вкусные консервированные огурцы кубиком уже готовы для любого салата.

Также советуем ознакомиться вам с нашей подборкой маринованных и ферментированных овощей

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Корсини квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

Полезные соленые огурцы без сахара и уксуса, которые хранятся в квартире годами.

рецепт квашенные огурцы маринованные огурцы заготовка на зиму оливье винегрет
