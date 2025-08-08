Огурцы консервированные кубиком — для оливье и винегрета на зиму
Эти огурцы консервированные кубиком, станут настоящим спасением зимой: не надо ничего резать или чистить — просто открыть банку и добавить в любимый салат. Благодаря простому рецепту и удобному формату они идеально подходят для "Оливье", винегрета или любой другой закуски.
Вам понадобится (на 1 банку 500 мл.):
- огурцы — 200-250 г;
- перец черный горошком — 5 шт.;
- лавровый лист — 1 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- острый перец — по своему вкусу;
- укроп с зонтиками — 5 г;
- лист хрена — 5 г.
Для маринада (на 1 л воды — на 4 банки по 500 мл.):
- соль — 70 г;
- сахар — 50 г;
- уксус 9% — 70 мл.
Способ приготовления
Хорошо вымыть огурцы, выбрать плотные, без повреждений. Нарезать их кубиком — как на салаты типа "Оливье" или винегрет. Подготовить стерильные банки объемом 500 мл.
На дно каждой банки положить лавровый лист, горошины перца, зубчик чеснока, немного укропа с зонтиками и кусочек листа хрена. По желанию — острый перец.
Заполнить банку нарезанными огурцами максимально плотно. Вскипятить воду и залить огурцы доверху. Прикрыть стерилизованными крышками и оставить на 15-20 минут под полотенцем.
Слить воду в кастрюлю, довести объем до 1 л, добавить соль и сахар, проварить до полного растворения. Влить уксус, довести до кипения еще раз.
Горячим маринадом залить огурцы в банках, сразу закатать, перевернуть и укутать до остывания. Хранить в прохладном месте. Зимой откроете банку — и вкусные консервированные огурцы кубиком уже готовы для любого салата.
