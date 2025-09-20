Гарбузовий сік на зиму — рецепт нектару з вітамінами

Гарбузовий сік на зиму — "Золотий нектар" з вітамінами на зиму
Гарбузовий сік на зиму — це не просто напій, а справжній золотий нектар із запасом вітамінів для всієї родини. Його ніжний смак поєднує солодкість гарбуза та свіжі цитрусові ноти апельсина й лимона. Приготуйте його восени й взимку кожна склянка буде нагадувати про теплі сонячні дні.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- гарбуз — 8 кг (чистої м’якоті приблизно 5,5 кг);
- вода — 4,5 л;
- апельсини — 6 шт. (сік);
- лимони — 2 шт. (сік);
- цукор — 1 кг.
Спосіб приготування
Гарбуз добре вимити, розрізати на частини та очистити від шкірки. Нарізати м’якоть невеликими кубиками, щоб вона швидше проварилася та зберегла насичений колір.
Перекласти шматочки гарбуза у велику каструлю, залити водою так, щоб вона покривала кубики, довести до кипіння і варити приблизно 20 хвилин. Перевіряти готовність зручно ложкою — м’якоть повинна легко розминатися.
Готовий гарбуз перебити блендером до однорідного пюре без грудочок. Вичавити сік з апельсинів та лимонів, влити до пюре й ретельно перемішати. Додати цукор, орієнтуючись на солодкість гарбуза та власні вподобання.
Знову поставити каструлю на вогонь, довести масу до кипіння та проварити не більше 5 хвилин — так збережуться вітаміни та свіжий аромат цитрусових.
Готовий гарбузовий нектар розлити в стерилізовані банки та закрити кришками. З такої кількості інгредієнтів виходить приблизно 10 літрів соку.
Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму
Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт.
Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці.
Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт.
Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму.
Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають.
Читайте Новини.LIVE!