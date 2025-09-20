Гарбузовий сік на зиму — рецепт нектару з вітамінами

Гарбузовий сік. Фото: smakuiemo.com.ua

Гарбузовий сік на зиму — це не просто напій, а справжній золотий нектар із запасом вітамінів для всієї родини. Його ніжний смак поєднує солодкість гарбуза та свіжі цитрусові ноти апельсина й лимона. Приготуйте його восени й взимку кожна склянка буде нагадувати про теплі сонячні дні.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

гарбуз — 8 кг (чистої м’якоті приблизно 5,5 кг);

вода — 4,5 л;

апельсини — 6 шт. (сік);

лимони — 2 шт. (сік);

цукор — 1 кг.

Спосіб приготування

Гарбуз добре вимити, розрізати на частини та очистити від шкірки. Нарізати м’якоть невеликими кубиками, щоб вона швидше проварилася та зберегла насичений колір.

Шматочки гарбуза. Фото: smakuiemo.com.ua

Перекласти шматочки гарбуза у велику каструлю, залити водою так, щоб вона покривала кубики, довести до кипіння і варити приблизно 20 хвилин. Перевіряти готовність зручно ложкою — м’якоть повинна легко розминатися.

Приготування нектару. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовий гарбуз перебити блендером до однорідного пюре без грудочок. Вичавити сік з апельсинів та лимонів, влити до пюре й ретельно перемішати. Додати цукор, орієнтуючись на солодкість гарбуза та власні вподобання.

Сік з апельсинів. Фото: smakuiemo.com.ua

Знову поставити каструлю на вогонь, довести масу до кипіння та проварити не більше 5 хвилин — так збережуться вітаміни та свіжий аромат цитрусових.

Гарбузовий сік у банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовий гарбузовий нектар розлити в стерилізовані банки та закрити кришками. З такої кількості інгредієнтів виходить приблизно 10 літрів соку.

