Гарбузовий сік на зиму — "Золотий нектар" з вітамінами на зиму

Гарбузовий сік на зиму — "Золотий нектар" з вітамінами на зиму

20 вересня 2025 01:04
Марина Євтягіна - Редактор
Гарбузовий сік на зиму — рецепт нектару з вітамінами
Гарбузовий сік. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Гарбузовий сік на зиму — це не просто напій, а справжній золотий нектар із запасом вітамінів для всієї родини. Його ніжний смак поєднує солодкість гарбуза та свіжі цитрусові ноти апельсина й лимона. Приготуйте його восени й взимку кожна склянка буде нагадувати про теплі сонячні дні.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • гарбуз — 8 кг (чистої м’якоті приблизно 5,5 кг);
  • вода — 4,5 л;
  • апельсини — 6 шт. (сік);
  • лимони — 2 шт. (сік);
  • цукор — 1 кг.

Спосіб приготування

Гарбуз добре вимити, розрізати на частини та очистити від шкірки. Нарізати м’якоть невеликими кубиками, щоб вона швидше проварилася та зберегла насичений колір.

гарбузовий сік
Шматочки гарбуза. Фото: smakuiemo.com.ua

Перекласти шматочки гарбуза у велику каструлю, залити водою так, щоб вона покривала кубики, довести до кипіння і варити приблизно 20 хвилин. Перевіряти готовність зручно ложкою — м’якоть повинна легко розминатися.

гарбузовий нектар рецепт
Приготування нектару. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовий гарбуз перебити блендером до однорідного пюре без грудочок. Вичавити сік з апельсинів та лимонів, влити до пюре й ретельно перемішати. Додати цукор, орієнтуючись на солодкість гарбуза та власні вподобання.

рецепт гарбузового соку з апельсинами
Сік з апельсинів. Фото: smakuiemo.com.ua

Знову поставити каструлю на вогонь, довести масу до кипіння та проварити не більше 5 хвилин — так збережуться вітаміни та свіжий аромат цитрусових.

рецепт гарбузового соку на зиму
Гарбузовий сік у банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовий гарбузовий нектар розлити в стерилізовані банки та закрити кришками. З такої кількості інгредієнтів виходить приблизно 10 літрів соку.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

здоров'я гарбуз рецепт імунітет заготівля на зиму сік
