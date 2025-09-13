Гарбузовий сік на зиму — корисний рецепт для імунітету

Гарбузовий сік. Фото: кадр з відео

Гарбузовий сік на зиму — це найкращий спосіб зберегти користь гарбуза й зарядитися вітамінами в холодну пору року. Завдяки апельсину напій виходить особливо ароматним і має приємний кисло-солодкий смак, який полюбить уся родина.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen.

Вам знадобиться:

гарбуз — 1 шт. (приблизно 5 кг);

вода — 2,5 л;

цукор — 500 г;

лимонна кислота — 1 ч. л.;

апельсини — 3 шт.

Спосіб приготування

Гарбуз очистити від шкірки та насіння, нарізати шматочками. Викласти в каструлю, залити водою й варити до м’якості. Потім перебити блендером до однорідної консистенції.

Шматочки гарбуза. Фото: кадр з відео

Додати цукор, лимонну кислоту та сік апельсинів. Добре перемішати й довести до кипіння. Варити ще 5–7 хвилин, постійно помішуючи, щоб сік не пригорів.

Подрібнення гарбуза. Фото: кадр з відео

Гарячий сік розлити у стерилізовані банки чи пляшки, щільно закрити кришками й перевернути догори дном. Укутати ковдрою та залишити до повного охолодження.

Гарбузовий сік в каструлі. Фото: кадр з відео

Такий гарбузовий сік виходить яскравий, ароматний і дуже корисний.

Гарбузовий сік. Фото: кадр з відео

Взимку він зміцнить імунітет і нагадає про літнє тепло.

