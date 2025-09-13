Відео
Гарбузовий сік на зиму — вдалий рецепт заготівлі для імунітету

Гарбузовий сік на зиму — вдалий рецепт заготівлі для імунітету

13 вересня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Гарбузовий сік на зиму — корисний рецепт для імунітету
Гарбузовий сік. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Гарбузовий сік на зиму — це найкращий спосіб зберегти користь гарбуза й зарядитися вітамінами в холодну пору року. Завдяки апельсину напій виходить особливо ароматним і має приємний кисло-солодкий смак, який полюбить уся родина.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen.

Вам знадобиться:

  • гарбуз — 1 шт. (приблизно 5 кг);
  • вода — 2,5 л;
  • цукор — 500 г;
  • лимонна кислота — 1 ч. л.;
  • апельсини — 3 шт.

Спосіб приготування

Гарбуз очистити від шкірки та насіння, нарізати шматочками. Викласти в каструлю, залити водою й варити до м’якості. Потім перебити блендером до однорідної консистенції.

рецепт гарбузового соку
Шматочки гарбуза. Фото: кадр з відео

Додати цукор, лимонну кислоту та сік апельсинів. Добре перемішати й довести до кипіння. Варити ще 5–7 хвилин, постійно помішуючи, щоб сік не пригорів.

гарбузовий сік на зиму
Подрібнення гарбуза. Фото: кадр з відео

Гарячий сік розлити у стерилізовані банки чи пляшки, щільно закрити кришками й перевернути догори дном. Укутати ковдрою та залишити до повного охолодження.

смачний гарбузовий сік на зиму
Гарбузовий сік в каструлі. Фото: кадр з відео

Такий гарбузовий сік виходить яскравий, ароматний і дуже корисний.

рецепт гарбузового соку з апельсином на зиму
Гарбузовий сік. Фото: кадр з відео

Взимку він зміцнить імунітет і нагадає про літнє тепло.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.

гарбуз рецепт соки заготівля на зиму сік
