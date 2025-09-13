Гарбузовий сік на зиму — корисний рецепт для імунітету

Гарбузовий сік на зиму — вдалий рецепт заготівлі для імунітету
Гарбузовий сік на зиму — це найкращий спосіб зберегти користь гарбуза й зарядитися вітамінами в холодну пору року. Завдяки апельсину напій виходить особливо ароматним і має приємний кисло-солодкий смак, який полюбить уся родина.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen.
Вам знадобиться:
- гарбуз — 1 шт. (приблизно 5 кг);
- вода — 2,5 л;
- цукор — 500 г;
- лимонна кислота — 1 ч. л.;
- апельсини — 3 шт.
Спосіб приготування
Гарбуз очистити від шкірки та насіння, нарізати шматочками. Викласти в каструлю, залити водою й варити до м’якості. Потім перебити блендером до однорідної консистенції.
Додати цукор, лимонну кислоту та сік апельсинів. Добре перемішати й довести до кипіння. Варити ще 5–7 хвилин, постійно помішуючи, щоб сік не пригорів.
Гарячий сік розлити у стерилізовані банки чи пляшки, щільно закрити кришками й перевернути догори дном. Укутати ковдрою та залишити до повного охолодження.
Такий гарбузовий сік виходить яскравий, ароматний і дуже корисний.
Взимку він зміцнить імунітет і нагадає про літнє тепло.
