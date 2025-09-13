Видео
Главная arrow Вкус arrow Тыквенный сок на зиму — удачный рецепт заготовки для иммунитета arrow

Тыквенный сок на зиму — удачный рецепт заготовки для иммунитета

13 сентября 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Тыквенный сок на зиму — полезный рецепт для иммунитета
Тыквенный сок. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Тыквенный сок на зиму — это лучший способ сохранить пользу тыквы и зарядиться витаминами в холодное время года. Благодаря апельсину напиток получается особенно ароматным и имеет приятный кисло-сладкий вкус, который полюбит вся семья.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Nekrasovakitchen.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • тыква — 1 шт. (примерно 5 кг);
  • вода — 2,5 л.;
  • сахар — 500 г;
  • лимонная кислота — 1 ч. л.;
  • апельсины — 3 шт.

Способ приготовления

Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать кусочками. Выложить в кастрюлю, залить водой и варить до мягкости. Затем перебить блендером до однородной консистенции.

рецепт гарбузового соку
Кусочки тыквы. Фото: кадр из видео

Добавить сахар, лимонную кислоту и сок апельсинов. Хорошо перемешать и довести до кипения. Варить еще 5-7 минут, постоянно помешивая, чтобы сок не пригорел.

гарбузовий сік на зиму
Измельчение тыквы. Фото: кадр из видео

Горячий сок разлить в стерилизованные банки или бутылки, плотно закрыть крышками и перевернуть вверх дном. Укутать одеялом и оставить до полного остывания.

смачний гарбузовий сік на зиму
Тыквенный сок в кастрюле. Фото: кадр из видео

Такой тыквенный сок получается яркий, ароматный и очень полезный.

рецепт гарбузового соку з апельсином на зиму
Тыквенный сок. Фото: кадр из видео

Зимой он укрепит иммунитет и напомнит о летнем тепле.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

тыква рецепт соки заготовка на зиму сок
