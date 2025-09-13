Тыквенный сок на зиму — полезный рецепт для иммунитета

Тыквенный сок. Фото: кадр из видео

Тыквенный сок на зиму — это лучший способ сохранить пользу тыквы и зарядиться витаминами в холодное время года. Благодаря апельсину напиток получается особенно ароматным и имеет приятный кисло-сладкий вкус, который полюбит вся семья.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Nekrasovakitchen.

Вам понадобится:

тыква — 1 шт. (примерно 5 кг);

вода — 2,5 л.;

сахар — 500 г;

лимонная кислота — 1 ч. л.;

апельсины — 3 шт.

Способ приготовления

Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать кусочками. Выложить в кастрюлю, залить водой и варить до мягкости. Затем перебить блендером до однородной консистенции.

Кусочки тыквы. Фото: кадр из видео

Добавить сахар, лимонную кислоту и сок апельсинов. Хорошо перемешать и довести до кипения. Варить еще 5-7 минут, постоянно помешивая, чтобы сок не пригорел.

Измельчение тыквы. Фото: кадр из видео

Горячий сок разлить в стерилизованные банки или бутылки, плотно закрыть крышками и перевернуть вверх дном. Укутать одеялом и оставить до полного остывания.

Тыквенный сок в кастрюле. Фото: кадр из видео

Такой тыквенный сок получается яркий, ароматный и очень полезный.

Тыквенный сок. Фото: кадр из видео

Зимой он укрепит иммунитет и напомнит о летнем тепле.

