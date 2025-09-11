Видео
Салат на зиму "Розовый фламинго" — рецепт из капусты и свеклы

Салат на зиму "Розовый фламинго" — рецепт из капусты и свеклы

11 сентября 2025 15:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат Розовый Фламинго на зиму -—рецепт из капусты и свеклы
Салат на зиму. Фото: smachnenke.com.ua
Салат "Розовый Фламинго" — это одна из самых ярких заготовок на зиму. Благодаря капусте, свекле и моркови блюдо приобретает аппетитный цвет и насыщенный вкус. Зимой такой салат украсит любой стол и станет отличным дополнением к горячим блюдам.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • капуста — 2 кг;
  • свекла красная — 300 г;
  • морковь — 300 г;
  • чеснок — 10 зубчиков;
  • лавровый лист — 2-3 шт.;
  • перец черный горошком — 15 шт.

Для маринада:

  • вода — 0,5 л.;
  • масло подсолнечное — 100 мл.;
  • уксус 9% — 100 мл.;
  • сахар — 4 ст. л.;
  • соль — 2 ст. л.

Способ приготовления

Капусту нашинковать тонкой соломкой. Свеклу и морковь натереть на терке для корейских овощей или мелкой классической.

салат на зиму з капустою
Капуста и свекла. Фото: smachnenke.com.ua

В кастрюле смешать воду, масло, уксус, соль и сахар. Добавить лавровый лист, черный перец горошком и нарезанный пластинками чеснок. Довести маринад до кипения и проварить несколько минут.

заготовка на зиму з капустою та морквою
Стерилизация банок. Фото: smachnenke.com.ua

Морковь и свеклу соединить, залить частью горячего маринада и хорошо перемешать с капустой, чтобы овощи пустили сок. Плотно наполнить стерилизованные банки овощной массой, залить остатком маринада. Накрыть крышками и поставить банки в большую кастрюлю с полотенцем на дне. Залить водой "по плечики" и стерилизовать 20 минут после закипания.

заготовка на зиму з капустою та буряками
Салат в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые банки закатать, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания. Салат получается яркий, с кисло-сладким вкусом и приятным ароматом специй. Зимой он прекрасно подходит как закуска, гарнир к картофелю или дополнение к мясу.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

