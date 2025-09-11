Салат Розовый Фламинго на зиму -—рецепт из капусты и свеклы

Салат на зиму "Розовый фламинго" — рецепт из капусты и свеклы
Салат "Розовый Фламинго" — это одна из самых ярких заготовок на зиму. Благодаря капусте, свекле и моркови блюдо приобретает аппетитный цвет и насыщенный вкус. Зимой такой салат украсит любой стол и станет отличным дополнением к горячим блюдам.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- капуста — 2 кг;
- свекла красная — 300 г;
- морковь — 300 г;
- чеснок — 10 зубчиков;
- лавровый лист — 2-3 шт.;
- перец черный горошком — 15 шт.
Для маринада:
- вода — 0,5 л.;
- масло подсолнечное — 100 мл.;
- уксус 9% — 100 мл.;
- сахар — 4 ст. л.;
- соль — 2 ст. л.
Способ приготовления
Капусту нашинковать тонкой соломкой. Свеклу и морковь натереть на терке для корейских овощей или мелкой классической.
В кастрюле смешать воду, масло, уксус, соль и сахар. Добавить лавровый лист, черный перец горошком и нарезанный пластинками чеснок. Довести маринад до кипения и проварить несколько минут.
Морковь и свеклу соединить, залить частью горячего маринада и хорошо перемешать с капустой, чтобы овощи пустили сок. Плотно наполнить стерилизованные банки овощной массой, залить остатком маринада. Накрыть крышками и поставить банки в большую кастрюлю с полотенцем на дне. Залить водой "по плечики" и стерилизовать 20 минут после закипания.
Готовые банки закатать, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания. Салат получается яркий, с кисло-сладким вкусом и приятным ароматом специй. Зимой он прекрасно подходит как закуска, гарнир к картофелю или дополнение к мясу.
