Маринованные сливы на зиму — рецепт заготовки к мясу

Маринованные сливы на зиму — идеальная закуска к мясу
Маринованные сливы — это оригинальная заготовка, которая украсит зимний стол. Они получаются сладко-кислые, с пряным ароматом и прекрасно сочетаются с мясными блюдами. Такая закуска обязательно станет изюминкой вашей домашней консервации.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Nekrasovakitchen.
Вам понадобится:
- сливы — 2 кг.
На каждую полулитровую банку:
- лавровый лист — 1 шт.;
- перец черный горошком — 4-5 шт.;
- гвоздика — 2 бутона (или по вкусу).
Для маринада (на 1 л воды):
- сахар — 500 г;
- уксус 9% — 120 мл.
Способ приготовления
Сливы хорошо промыть, разделить пополам и аккуратно вынуть косточки, стараясь не повредить половинки.
В стерильные полулитровые банки положить по лавровому листку, несколько горошин черного перца и по два бутона гвоздики. По желанию гвоздику можно заменить корицей, кардамоном или мускатным орехом. Банки плотно заполнить сливами.
Залить их кипятком, накрыть крышками и оставить на 15 минут. Затем слить жидкость в кастрюлю и использовать ее для маринада. На 1 л этой воды добавить 500 г сахара и 120 мл уксуса. Довести до кипения и сразу залить горячим маринадом банки доверху.
Плотно закрутить крышками, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания. В результате получаются ароматные сливы с насыщенным кисло-сладким вкусом и пряными нотками. Зимой они прекрасно сочетаются с шашлыком, жареным или даже с тушеной печенью.
