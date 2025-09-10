Маринованные сливы на зиму — рецепт заготовки к мясу

Маринованные сливы. Фото: кадр из видео

Маринованные сливы — это оригинальная заготовка, которая украсит зимний стол. Они получаются сладко-кислые, с пряным ароматом и прекрасно сочетаются с мясными блюдами. Такая закуска обязательно станет изюминкой вашей домашней консервации.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Nekrasovakitchen.

Вам понадобится:

сливы — 2 кг.

На каждую полулитровую банку:

лавровый лист — 1 шт.;

перец черный горошком — 4-5 шт.;

гвоздика — 2 бутона (или по вкусу).

Для маринада (на 1 л воды):

сахар — 500 г;

уксус 9% — 120 мл.

Способ приготовления

Сливы хорошо промыть, разделить пополам и аккуратно вынуть косточки, стараясь не повредить половинки.

Сливы в тарелке. Фото: кадр из видео

В стерильные полулитровые банки положить по лавровому листку, несколько горошин черного перца и по два бутона гвоздики. По желанию гвоздику можно заменить корицей, кардамоном или мускатным орехом. Банки плотно заполнить сливами.

Маринад для слив. Фото: кадр из видео

Залить их кипятком, накрыть крышками и оставить на 15 минут. Затем слить жидкость в кастрюлю и использовать ее для маринада. На 1 л этой воды добавить 500 г сахара и 120 мл уксуса. Довести до кипения и сразу залить горячим маринадом банки доверху.

Сливы в банках. Фото: кадр из видео

Плотно закрутить крышками, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания. В результате получаются ароматные сливы с насыщенным кисло-сладким вкусом и пряными нотками. Зимой они прекрасно сочетаются с шашлыком, жареным или даже с тушеной печенью.

