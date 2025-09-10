Видео
Маринованные сливы на зиму — идеальная закуска к мясу

10 сентября 2025 15:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Маринованные сливы на зиму — рецепт заготовки к мясу
Маринованные сливы. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак
Юлия Щербак
Редактор

Маринованные сливы — это оригинальная заготовка, которая украсит зимний стол. Они получаются сладко-кислые, с пряным ароматом и прекрасно сочетаются с мясными блюдами. Такая закуска обязательно станет изюминкой вашей домашней консервации.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Nekrasovakitchen.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • сливы — 2 кг.

На каждую полулитровую банку:

  • лавровый лист — 1 шт.;
  • перец черный горошком — 4-5 шт.;
  • гвоздика — 2 бутона (или по вкусу).

Для маринада (на 1 л воды):

  • сахар — 500 г;
  • уксус 9% — 120 мл.

Способ приготовления

Сливы хорошо промыть, разделить пополам и аккуратно вынуть косточки, стараясь не повредить половинки.

мариновані сливи
Сливы в тарелке. Фото: кадр из видео

В стерильные полулитровые банки положить по лавровому листку, несколько горошин черного перца и по два бутона гвоздики. По желанию гвоздику можно заменить корицей, кардамоном или мускатным орехом. Банки плотно заполнить сливами.

мариновані сливи на зиму
Маринад для слив. Фото: кадр из видео

Залить их кипятком, накрыть крышками и оставить на 15 минут. Затем слить жидкость в кастрюлю и использовать ее для маринада. На 1 л этой воды добавить 500 г сахара и 120 мл уксуса. Довести до кипения и сразу залить горячим маринадом банки доверху.

рецепт маринованих слив
Сливы в банках. Фото: кадр из видео

Плотно закрутить крышками, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания. В результате получаются ароматные сливы с насыщенным кисло-сладким вкусом и пряными нотками. Зимой они прекрасно сочетаются с шашлыком, жареным или даже с тушеной печенью.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

консервация рецепт заготовка на зиму закуска слива
