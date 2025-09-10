Відео
Мариновані сливи на зиму — ідеальна закуска до м'яса

10 вересня 2025 15:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Мариновані сливи на зиму — рецепт заготовки до м’яса
Мариновані сливи. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Мариновані сливи — це оригінальна заготівля, яка прикрасить зимовий стіл. Вони виходять солодко-кислі, з пряним ароматом і чудово поєднуються з м’ясними стравами. Така закуска обов’язково стане родзинкою вашої домашньої консервації.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • сливи — 2 кг.

На кожну півлітрову банку:

  • лавровий лист — 1 шт.;
  • перець чорний горошком — 4–5 шт.;
  • гвоздика — 2 бутони (або на смак).

Для маринаду (на 1 л води):

  • цукор — 500 г;
  • оцет 9% — 120 мл.

Спосіб приготування

Сливи добре промити, розділити навпіл і акуратно вийняти кісточки, намагаючись не пошкодити половинки.

мариновані сливи
Сливи у тарілці. Фото: кадр з відео

У стерильні півлітрові банки покласти по лавровому листку, кілька горошин чорного перцю та по два бутони гвоздики. За бажанням гвоздику можна замінити корицею, кардамоном чи мускатним горіхом. Банки щільно заповнити сливами.

мариновані сливи на зиму
Маринад для слив. Фото: кадр з відео

Залити їх окропом, накрити кришками та залишити на 15 хвилин. Потім злити рідину в каструлю й використати її для маринаду. На 1 л цієї води додати 500 г цукру та 120 мл оцту. Довести до кипіння й одразу залити гарячим маринадом банки доверху.

рецепт маринованих слив
Сливи в банках. Фото: кадр з відео

Щільно закрутити кришками, перевернути догори дном і вкутати до повного охолодження. У результаті виходять ароматні сливи з насиченим кисло-солодким смаком і пряними нотками. Узимку вони чудово смакують із шашликом, печенею чи навіть із тушкованою печінкою.

