В’ялені сливи на зиму — рецепт пряної закуски в олії

В’ялені сливи. Фото: кадр з відео

В’ялені сливи в олії зі спеціями — це справжня кулінарна знахідка. Вони виходять соковиті, пряні та неймовірно смачні. Така закуска стане ідеальним доповненням до м’яса, салатів чи святкових страв, а приготувати її можна легко у звичайних домашніх умовах.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen.

Вам знадобиться:

сливи — 3 кг;

сіль — 1 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

італійські трави — 2 ст. л. (або на смак);

базилік сушений — 1–2 ч. л.;

часник сушений — 1–2 ч. л.;

олія оливкова або інша без різкого запаху — 300–400 мл.

Спосіб приготування

Сливи добре помити, розрізати навпіл і видалити кісточки. Викласти половинки м’якушем догори на піддони сушарки чи деко, застелене пергаментом.

Підготовка слив. Фото: кадр з відео

Змішати сіль із цукром, посипати сливи. Додати італійські трави для аромату. Сушити при температурі 70 °C у сушарці 6–7 годин або у духовці 5–6 годин.

В’ялені сливи. Фото: кадр з відео

Якщо духовка без конвекції, дверцята залишити трохи прочиненими. Сливи мають залишитися еластичними й м’якуватими, не пересушеними.

Сливи у банці. Фото: кадр з відео

Готові половинки викласти шарами у стерильні банки, пересипаючи сушеним базиліком, часником і травами. Залити теплою (але не киплячою) олією доверху, щільно закрити кришками. Зберігати у холодильнику.

В’ялені сливи в олії. Фото: кадр з відео

В’ялені сливи виходять ароматними, соковитими та пряними. Вони чудово смакують як закуска, доповнення до м’яса, сирної тарілки або навіть як самостійний делікатес.

