Смачна закуска "в’ялені сливи" — від них неможливо відірватися

9 вересня 2025 15:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
В’ялені сливи на зиму — рецепт пряної закуски в олії
В’ялені сливи. Фото: кадр з відео
В’ялені сливи в олії зі спеціями — це справжня кулінарна знахідка. Вони виходять соковиті, пряні та неймовірно смачні. Така закуска стане ідеальним доповненням до м’яса, салатів чи святкових страв, а приготувати її можна легко у звичайних домашніх умовах.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • сливи — 3 кг;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • італійські трави — 2 ст. л. (або на смак);
  • базилік сушений — 1–2 ч. л.;
  • часник сушений — 1–2 ч. л.;
  • олія оливкова або інша без різкого запаху — 300–400 мл.

Спосіб приготування

Сливи добре помити, розрізати навпіл і видалити кісточки. Викласти половинки м’якушем догори на піддони сушарки чи деко, застелене пергаментом.

в’ялені сливи на зиму
Підготовка слив. Фото: кадр з відео

Змішати сіль із цукром, посипати сливи. Додати італійські трави для аромату. Сушити при температурі 70 °C у сушарці 6–7 годин або у духовці 5–6 годин.

в’ялені сливи в олії на зиму
В’ялені сливи. Фото: кадр з відео

Якщо духовка без конвекції, дверцята залишити трохи прочиненими. Сливи мають залишитися еластичними й м’якуватими, не пересушеними.

в’ялені сливи в олії
Сливи у банці. Фото: кадр з відео

Готові половинки викласти шарами у стерильні банки, пересипаючи сушеним базиліком, часником і травами. Залити теплою (але не киплячою) олією доверху, щільно закрити кришками. Зберігати у холодильнику.

в’ялені сливи в олії рецепт
В’ялені сливи в олії. Фото: кадр з відео

В’ялені сливи виходять ароматними, соковитими та пряними. Вони чудово смакують як закуска, доповнення до м’яса, сирної тарілки або навіть як самостійний делікатес.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.

