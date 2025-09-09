Помідори на зиму без оцту та цукру — рецепт для зберігання у квартири

Квашені помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Помідори "Бродячі" — це унікальний спосіб квашення без оцту та цукру, який дозволяє зберігати заготовки навіть у квартирі. Вони виходять пружні, ароматні, з легким "газованим" смаком і стануть чудовим доповненням до будь-якої страви взимку.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

помідори — будь-які середні чи дрібні;

сіль — 2 ст. л. на 1 л води (60 г);

часник — на смак;

перець солодкий і гострий — за бажанням;

кріп (парасольки), петрушка, лавровий лист та інші прянощі — на смак.

Спосіб приготування

Банки ретельно вимити або простерилізувати. На дно викласти прянощі: парасольки кропу, листя петрушки, лавровий лист, шматочки часнику, перець горошком і за бажанням шматочки солодкого чи гострого перцю.

Помідори та спеції. Фото: smachnenke.com.ua

Помідори щільно скласти шарами, чергуючи їх із зеленню та прянощами. Для більш насиченого аромату можна додати кілька кілець цибулі.

Вода та сіль. Фото: smachnenke.com.ua

Приготувати розсіл: у літрі холодної питної води розчинити 2 ст. л. солі. Залити банки розсолом доверху. Поставити їх у миску (на випадок підтікання під час бродіння) і залишити при кімнатній температурі на 5–7 днів. Помідори змінять колір, а на дні з’явиться осад — це природний процес.

Помідори в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Після завершення бродіння розсіл злити, прокип’ятити та знову залити ним помідори. Банки закрутити кришками. Готову консервацію зберігати у квартирі в темному й прохолодному місці. Помідори виходять пружними, з приємним "газованим" присмаком, повністю натуральними — без оцту та цукру.

