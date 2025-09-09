Помідори на зиму без оцту та цукру — рецепт для зберігання у квартири

Помідори "Бродячі" для зберігання у квартирі — рецепт без оцту
Помідори "Бродячі" — це унікальний спосіб квашення без оцту та цукру, який дозволяє зберігати заготовки навіть у квартирі. Вони виходять пружні, ароматні, з легким "газованим" смаком і стануть чудовим доповненням до будь-якої страви взимку.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- помідори — будь-які середні чи дрібні;
- сіль — 2 ст. л. на 1 л води (60 г);
- часник — на смак;
- перець солодкий і гострий — за бажанням;
- кріп (парасольки), петрушка, лавровий лист та інші прянощі — на смак.
Спосіб приготування
Банки ретельно вимити або простерилізувати. На дно викласти прянощі: парасольки кропу, листя петрушки, лавровий лист, шматочки часнику, перець горошком і за бажанням шматочки солодкого чи гострого перцю.
Помідори щільно скласти шарами, чергуючи їх із зеленню та прянощами. Для більш насиченого аромату можна додати кілька кілець цибулі.
Приготувати розсіл: у літрі холодної питної води розчинити 2 ст. л. солі. Залити банки розсолом доверху. Поставити їх у миску (на випадок підтікання під час бродіння) і залишити при кімнатній температурі на 5–7 днів. Помідори змінять колір, а на дні з’явиться осад — це природний процес.
Після завершення бродіння розсіл злити, прокип’ятити та знову залити ним помідори. Банки закрутити кришками. Готову консервацію зберігати у квартирі в темному й прохолодному місці. Помідори виходять пружними, з приємним "газованим" присмаком, повністю натуральними — без оцту та цукру.
Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму
Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт.
Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці.
Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт.
Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму.
Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають.
Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів.
Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити.
Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.
Читайте Новини.LIVE!