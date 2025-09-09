Видео
Главная arrow Вкус arrow Помидоры "Бродячие" для хранения в квартире — рецепт без уксуса arrow

Помидоры "Бродячие" для хранения в квартире — рецепт без уксуса

9 сентября 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Помидоры на зиму без уксуса и сахара — рецепт для хранения в квартире
Квашеные помидоры. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Помидоры "Бродячие" — это уникальный способ квашения без уксуса и сахара, который позволяет хранить заготовки даже в квартире. Они получаются упругие, ароматные, с легким "газированным" вкусом и станут отличным дополнением к любому блюду зимой.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • помидоры — любые средние или мелкие;
  • соль — 2 ст. л. на 1 л воды (60 г);
  • чеснок — по вкусу;
  • перец сладкий и острый — по желанию;
  • укроп (зонтики), петрушка, лавровый лист и другие пряности — по вкусу.

Способ приготовления

Банки тщательно вымыть или простерилизовать. На дно выложить пряности: зонтики укропа, листья петрушки, лавровый лист, кусочки чеснока, перец горошком и по желанию кусочки сладкого или острого перца.

рецепт квашених помідорів
Помидоры и специи. Фото: smachnenke.com.ua

Помидоры плотно сложить слоями, чередуя их с зеленью и пряностями. Для более насыщенного аромата можно добавить несколько колец лука.

квашені помідори на зиму
Вода и соль. Фото: smachnenke.com.ua

Приготовить рассол: в литре холодной питьевой воды растворить 2 ст. л. соли. Залить банки рассолом доверху. Поставить их в миску (на случай подтекания во время брожения) и оставить при комнатной температуре на 5-7 дней. Помидоры изменят цвет, а на дне появится осадок — это естественный процесс.

рецепт квашених помідорів на зиму без оцту
Помидоры в банках. Фото: smachnenke.com.ua

После завершения брожения рассол слить, прокипятить и снова залить им помидоры. Банки закрутить крышками. Готовую консервацию хранить в квартире в темном и прохладном месте. Помидоры получаются упругими, с приятным "газированным" привкусом, полностью натуральными — без уксуса и сахара.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

рецепт квашенные помидоры помидоры на зиму заготовка на зиму ферментированные овощи
