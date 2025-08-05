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Президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт

5 августа 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Президентские помидоры половинками на зиму — рецепт с фото популярной заготовки с маринадом
Президентские помидоры президентские. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Эти помидоры называют "президентскими" не случайно — они выглядят элегантно, имеют насыщенный вкус и становятся настоящим украшением праздничного стола. Благодаря разрезанным пополам плодам маринад лучше проникает внутрь, а сочетание специй, лука и зелени придает заготовке изысканный аромат. Этот проверенный рецепт подходит и для опытных хозяек, и для тех, кто делает консервацию впервые.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

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Вам понадобится:

  • вода — 3,5 л.;
  • сахар — 150 г;
  • соль — 80 г;
  • уксус 9% — 200 мл.;
  • помидоры — сколько поместится в банки;
  • лук репчатый — несколько шт.;
  • зелень петрушки или укропа — по своему вкусу;
  • черный перец горошком — по своему вкусу;
  • лавровый лист — несколько шт.

Способ приготовления

Помидоры тщательно вымыть, удалить плодоножки. Подойдут как крупные, так и мелкие сорта — главное, чтобы плоды были крепкие и спелые. Каждый помидор разрезать пополам — это не только улучшает вид в банке, но и способствует равномерной пропитке маринадом.

мариновані помідори на зиму
Специи в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

На дно стерилизованных банок выложить кольца лука, веточки зелени, несколько горошин перца и лавровый лист. Количество специй можно варьировать по собственному вкусу. Выкладывать половинки помидоров срезом вниз, плотно утрамбовывая, время от времени добавляя еще кольца лука между слоями. По желанию можно посыпать сверху молотым перцем.

мариновані помідори з цибулею на зиму
Помидоры и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Для приготовления маринада в кастрюлю налить 3,5 л воды, добавить соль, сахар и уксус. Довести до кипения под крышкой. Готовым маринадом залить банки с помидорами — чтобы стекло не треснуло, под дно банки положить металлическую ложку.

президентські помідори на зиму
Помидоры в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Прикрыть банки крышками, поставить в кастрюлю с горячей водой для стерилизации. После закипания стерилизовать 10 минут. Затем герметично закатать, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания. Хранить в темном прохладном месте.

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